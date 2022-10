La version bêta de Second One UI 5 est désormais disponible pour Galaxy Z Flip 4 et Z Fold 4

Samsung travaille activement sur les mises à jour One UI 5 pour les appareils éligibles. Plus tôt cette semaine, Samsung a publié la version stable One UI 5 pour le Galaxy S22 et depuis lors, Samsung n’a fait qu’augmenter la vitesse des mises à jour. Le Galaxy Z Flip 4 et le Galaxy Z Fold 4 reçoivent maintenant la mise à jour One UI 5 Beta 2.

La mise à jour One UI 5 beta 2 est livrée avec une version logicielle ZVJF sur le Galaxy Z Flip 4 et le Galaxy Z Fold 4. Sur le Galaxy Z fold 4, la mise à jour pèse environ 717 Mo et sur le Galaxy Z Flip 4, elle pèse environ 600 Mo. La mise à jour apporte le correctif de sécurité Android du 1er novembre 2022 aux deux appareils Galaxy. Il semble que la mise à jour soit déployée dans différentes régions, dont la Corée du Sud et les États-Unis.

Selon le plan de déploiement récemment partagé sur le message communautaire de Samsung, le Galaxy Z Flip 4 et le Galaxy Z Fold 4 devraient obtenir la stabilité One UI 5 basée sur Android 13 d’ici la fin novembre. Étant donné que les deux sont les derniers pliables, il ne fait aucun doute que les deux recevront la mise à jour beaucoup plus tôt que les autres appareils.

Les premières versions bêta du Galaxy Z Flip 4 et du Galaxy Z Fold 4 ont été publiées il y a environ une semaine. Et la deuxième version bêta est en cours de déploiement pour les bêta-testeurs. Les deux téléphones reçoivent des mises à jour presque en même temps, la différence n’est que de quelques heures ou quelques jours.

Oui, les tests bêta pour Galaxy Z Flip 4 et Galaxy Z Fold 4 ont commencé un peu tard, mais Samsung n’a pas besoin de beaucoup de versions avant de publier une version stable. À mon avis, nous pourrions voir une autre version bêta la semaine prochaine avant la sortie de la mise à jour stable One UI 5.

En parlant de changements dans la deuxième version bêta de One UI 5, la mise à jour corrige un tas de bugs. La page de mise à jour ne montre aucune nouvelle fonctionnalité car la première version bêta apportait déjà la plupart des fonctionnalités de One UI 5 basée sur Android 13. Le journal des modifications est presque le même pour les deux téléphones. Vous pouvez consulter le journal des modifications ci-dessous.

Bugs qui ont été corrigés

Erreur d’application WiFi sécurisée après le redémarrage

L’icône d’accueil et la barre de navigation disparaissent

La routine ne fonctionne pas

Lors de la modification de la disposition de l’écran et du zoom, la barre des tâches a récemment utilisé l’erreur d’affichage de l’application

Lors du dépliage en mode paysage, une zone noire de l’écran d’arrière-plan apparaît

OMNI est modifié lors du réglage de la vidéo Pro > MIC (360 ou BTMIX)

Mode paysage > Vidéo > Cadrage automatique activé > Le suivi activé ne fonctionne pas

L’icône de l’application apparaît en retard lors du dépliage

Autres corrections de bugs mineurs

Si vous avez rejoint le programme bêta One UI 5 sur votre Galaxy Z Flip 4 et Galaxy Z Fold 4, vous recevrez bientôt la deuxième version bêta si vous ne l’avez pas déjà fait. Pour vérifier manuellement la mise à jour, accédez à Paramètres > Mise à jour logicielle > Télécharger et installer.

Comme il s’agit d’une version bêta pour le Galaxy Z Fold 4 et le Galaxy Z Flip 4, vous pouvez rencontrer des bugs, nous vous déconseillons d’installer la version bêta sur votre smartphone principal. Si vous souhaitez installer la mise à jour, assurez-vous de faire une sauvegarde de votre téléphone et de le charger à 50 % au moins.

Si vous souhaitez en savoir plus ou si vous avez des questions, vous pouvez laisser un commentaire dans la zone de commentaire.

