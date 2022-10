Ce qui est vrai et ce qui ne l’est pas dans l’interdiction des téléviseurs intelligents 8K en Europe

Ce n’est pas nouveau si nous disons que l’Europe a un grave problème énergétique. Il n’y a pas une semaine qu’on ne lit pas de nouvelles inquiétantes à ce sujet. Après avoir bouleversé le marché automobile sous prétexte d’économies d’énergie, la nouvelle victime de l’Union européenne, ce sont les téléviseurs 8K. Vont-ils les interdire ? Pas exactement, mais ils vont vous demander de partir, ce qui revient au même, mais d’une manière un peu plus élégante.

L’UE opte pour les téléviseurs 8K

Les téléviseurs avec panneaux 8K sont actuellement des appareils passionnés. Ils existent simplement parce que la technologie a atteint ce point et que les marques veulent un retour sur investissement. Cependant, il n’y a pratiquement aucun contenu dans cette résolution à apprécier sur ces écrans.

On pourrait en venir à comprendre que l’Union européenne a interdit certaines technologies inutiles, mais les coups ne vont pas dans ce sens.

Avec l’efficacité énergétique, nous avons rencontré

Si par hasard, vous songiez à vous procurer un téléviseur avec une dalle 8K, sachez que vous disposerez d’un délai relativement court pour effectuer votre achat. Si tout se passe comme prévu, alors en mars 2023, les téléviseurs de ce type disparaîtront des stores.

La raison de tout cela n’est rien de plus qu’une mise à jour des lois qui réglementent l’indice d’efficacité énergétique. Jusqu’à présent, toute l’industrie se mesurait à une norme assez ancienne, créée pour les téléviseurs HD et Full HD. La surprise à cet égard est que les téléviseurs à panneaux modernes consomment un peu plus que leurs équivalents d’il y a des années.

L’UE a voulu mettre la barre dans une position difficile pour forcer les industriels à améliorer leur efficacité énergétique. Mais, en ne faisant pas de norme spécifique pour les téléviseurs 8K, ceux-ci sortent complètement de l’ERA, puisqu’ils ont une consommation beaucoup plus élevée que les téléviseurs 4K.

Une règle qui n’en finit de convaincre personne

Comme FlatpanelsHD l’a étudié, aucun téléviseur 8K actuellement sur le marché ne répond aux exigences de ce nouvel indice d’efficacité énergétique. Marek Maciejewski, directeur du développement de produits chez TCL Europe, estime que si ce règlement finit par être approuvé, nous ne verrons plus de téléviseurs avec une résolution 8K en Europe.

D’un autre côté, Samsung pense pouvoir se conformer à la réglementation, mais ils ne sont pas sûrs que ce sera facile.

Ainsi sont les limites

Le vrai problème avec tout cela est que l’Union européenne semble avoir réglementé tout cela sans prendre en compte quoi que ce soit au-delà de la taille d’un écran. Il est évident qu’un téléviseur 4K consomme plus d’énergie qu’un téléviseur Full HD à diagonales égales. Avec les téléviseurs 8K, la même chose se produit.

Il ne semble pas non plus que l’accent ait été mis sur des technologies distinctives telles que OLED, Micro LED ou LCD. Le nouvel EEI met tous les téléviseurs dans le même sac, comme on peut le voir dans le tableau suivant que FlatpanelsHD a calculé en prenant comme référence les données qui ont été rendues publiques à ce sujet :