Comment rooter Google Pixel 7 Pro et déverrouiller le chargeur de démarrage

Plus tôt ce mois-ci, Google a sorti ses derniers téléphones phares, les Google Pixel 7 et Google Pixel 7 Pro. La nouvelle série de téléphones est livrée avec plusieurs mises à niveau, notamment des caméras haut de gamme. Comme on peut s’y attendre d’un téléphone Pixel, le Pixel 7 offre une expérience fluide. Cependant, si vous voulez plus de fonctionnalités, vous pouvez rooter votre téléphone. Ici, vous apprendrez comment rooter Google Pixel 7 Pro et comment déverrouiller le chargeur de démarrage de Pixel 7 Pro.

Avant de passer au guide root et bootloader, vérifions d’abord ses spécifications importantes. Les deux téléphones sont livrés avec une nouvelle finition dans la bosse de l’appareil photo qui a l’air cool. Le Pixel 7 vanille est un appareil de 6,3 pouces tandis que la version Pro est un appareil de 6,7 pouces. Pixel 7 Pro prend en charge un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une résolution d’affichage QHD+.

Les deux téléphones sont équipés de la dernière puce Tensor G2 avec des capacités d’intelligence artificielle améliorées, une sécurité, etc. La variante Pro a des options de RAM jusqu’à 12 Go tandis que la variante de base a jusqu’à 8 Go de RAM. Le Pixel 7 dispose de deux caméras arrière de capteurs larges de 50 MP et ultra larges de 12 MP. Et le Pixel 7 Pro dispose d’un appareil photo principal de 50 MP, d’un téléobjectif de 48 MP et d’un appareil photo ultra large de 12 MP. Ce sont d’excellentes spécifications, même pour un téléphone phare. Passons maintenant au guide détaillé.

Ce guide fonctionnera à la fois pour Pixel 7 et Pixel 7 Pro. Comme mentionné précédemment, la série Pixel 7 est livrée avec un matériel puissant et des performances incroyables. Il existe toujours d’autres moyens d’améliorer l’appareil ou même de personnaliser le téléphone. Et l’enracinement est le processus le plus avancé qui donne un contrôle total aux utilisateurs sur leurs téléphones. Mais pour réaliser le processus d’enracinement, vous devez d’abord déverrouiller le chargeur de démarrage. Voyons donc d’abord comment débloquer le bootloader du Google Pixel 7 Pro.

Déverrouiller le chargeur de démarrage de Pixel 7 Pro

Par défaut, tous les téléphones sont livrés avec un chargeur de démarrage verrouillé qui empêche les utilisateurs de modifier l’appareil au niveau racine. La restriction inclut l’installation de ROM personnalisées, les récupérations personnalisées, l’enracinement, etc. Heureusement, Google permet de déverrouiller le bootloader au risque de l’utilisateur. Donc, si vous souhaitez rooter votre Pixel 7 Pro, vous pouvez le faire après avoir déverrouillé le chargeur de démarrage. Passons aux étapes pour déverrouiller le chargeur de démarrage sur Pixel 7 et Pixel 7 Pro.

Faites une sauvegarde de votre Pixel 7 car le déverrouillage du chargeur de démarrage effacera toutes les données. Assurez-vous d’installer les pilotes adb et fastboot sur votre PC. Sur votre téléphone, ouvrez Paramètres et accédez à Système > À propos du téléphone, puis appuyez sur Numéro de construction 7 fois. Cela activera les options de développement. Naviguez maintenant vers Système > Avancé > Options pour les développeurs. Dans les options de développement, activez le déverrouillage OEM et le débogage USB.

Démarrez votre Pixel 7 dans Mode de boot rapide. Pour ce faire, éteignez votre téléphone, puis maintenez enfoncés les boutons de réduction du volume + d’alimentation. Connectez ensuite votre téléphone au PC à l’aide d’un câble USB. Vous pouvez aussi utiliser adb redémarrer le chargeur de démarrage commande. Ouvrez la fenêtre de commande/CMD sur votre PC. Entrez la commande ci-dessous pour lancer le déverrouillage du chargeur de démarrage sur Pixel 7. Il affichera les options sur votre téléphone. Utilisez les boutons de volume et accédez à ‘Déverrouiller le chargeur de démarrage‘ et appuyez sur le bouton d’alimentation pour le sélectionner. Cela déverrouillera le bootloader de votre Pixel 7 Pro et effacera toutes les données. Après avoir déverrouillé le chargeur de démarrage, entrez la commande ci-dessous pour redémarrer le système Vous avez maintenant déverrouillé le chargeur de démarrage de votre Pixel 7 Pro.

Après avoir déverrouillé le chargeur de démarrage de Google Pixel 7, vous avez terminé une étape principale. Il reste maintenant une étape principale pour obtenir l’accès root. Voici quelques points utiles pour le processus d’enracinement.

Conditions préalables:

Installez Magisk sur votre téléphone

Effectuez une sauvegarde complète des données du téléphone (à restaurer en cas de problème)

Installer les pilotes ADB et Fastboot sur PC

Téléchargez les derniers outils de la plate-forme Android SDK

Téléchargez l’image d’usine pour Pixel 7/Pixel 7 Pro (la version doit être similaire à celle qui s’exécute sur votre téléphone)

Étapes pour rooter Google Pixel 7 Pro

Extrayez l’image de démarrage de l’image d’usine que vous avez téléchargée. Copiez le boot.img à la mémoire du téléphone. Ne le copiez dans aucun dossier. Extrayez le zip des outils de la plate-forme sur votre PC et rappelez-vous son emplacement. Ouvrez l’application Magisk et cliquez sur Installer.

Choisissez maintenant l’option ‘Select and Patch a File’ et sélectionnez le fichier boot.img.

Le fichier de sortie patché sera enregistré dans le Télécharger dossier. Copiez l’image de démarrage corrigée dans le dossier d’outils de plate-forme extrait et Renommer l’image de démarrage corrigée dans boot.img. Aussi, copiez le vbmeta.img du micrologiciel extrait au dossier des outils de la plate-forme. Ouvert CMD dans le dossier des outils de la plateforme (tapez CMD dans la barre d’adresse de l’explorateur de fichiers et appuyez sur Entrée).

Éteignez votre téléphone et démarrez-le dans mode de boot rapide. Appuyez et maintenez le bouton Volume Bas + Alimentation ensemble pour démarrer en mode Fastboot. Une fois que votre téléphone Pixel 7 est en mode de démarrage rapide, entrez la commande ci-dessous pour flasher vbmeta. fastboot flash --disable-verity --disable-verification vbmeta vbmeta.img S’il demande un effacement des données, faites-le. Après cela, démarrez votre téléphone dans l’image de démarrage corrigée à l’aide de la commande donnée Cette commande fera démarrer votre téléphone dans le système. Ouvrez l’application Magisk et cliquez sur Installer > Installation directe. Une fois le processus d’installation terminé, cliquez sur Redémarrer. Votre téléphone Pixel 7 va maintenant démarrer avec un accès root permanent.

C’est donc tout ce que vous avez à faire pour obtenir un accès root sur votre téléphone. Vous pouvez vérifier l’accès root à l’aide de n’importe quelle application de vérification racine tierce. Si vous disposez d’un accès root, vous pouvez utiliser toutes les applications ou fonctionnalités qui demandent une autorisation root. Avec un accès root, vous pouvez également utiliser divers modules Xposed après avoir installé le framework Xposed.

Alors voilà, le guide complet sur comment rooter Pixel 7 Pro et comment déverrouiller le chargeur de démarrage de Pixel 7 Pro. En cas de questions, faites-le nous savoir dans la section des commentaires.

