Ce que vous devez savoir sur Tivify : TV de n’importe où

Le service Tivify a toutes ces fonctions :

Droit

Tivify dispose d’un catalogue de plus de 80 chaînes de télévision que nous pouvons regarder en direct sur n’importe quel téléviseur intelligent, téléphone portable ou tablette. Presque toutes les chaînes générales peuvent être vues sans passer par la case. En fait, vous n’avez pas besoin de vous inscrire pour commencer la lecture.

De nombreuses chaînes que nous pouvons voir sur la TNT sont incluses dans ce bloc, mettant également en évidence les chaînes régionales.

Chaînes Premium

Les chaînes premium sont celles qui ne sont accessibles que via des abonnements payants. Il existe des canaux généraux qui ne peuvent être vus que si nous effectuons le paiement. D’autre part, il existe également plusieurs chaînes internationales que nous pourrons regarder confortablement.

Programmes à la carte – 7 derniers jours

Si vous avez raté quelque chose, vous pouvez le regarder en différé grâce à cette plateforme. Pendant une semaine, vous pourrez revoir ce programme que vous avez manqué et dont tout le monde vous a dit qu’il était intéressant, ou cet épisode de la série que vous avez sauté et qui est essentiel pour continuer à comprendre l’intrigue.

Cette fonction est incluse dans les plans de paiement Tivify. Cependant, vous pouvez voir certains contenus gratuitement s’ils proviennent de chaînes publiques, comme c’est le cas avec La 1.

Plans vivifiés

Tivify a trois plans différents. Le précédent varie fondamentalement en fonction de la quantité de contenu auquel nous allons pouvoir accéder. Le service peut être payé mensuellement ou directement annuellement. Cette dernière modalité vous permet de bénéficier d’une petite économie.

Gratuit

Cette modalité est totalement gratuite. En effet, pour pouvoir en profiter, il n’est même pas nécessaire de s’inscrire sur la plateforme.

La version gratuite de ce service permet de visionner un total de 80 chaînes de télévision ouvertes. Tous ceux qui sont considérés comme des « chaînes premium » ne sont pas disponibles avec cet abonnement.

Tivify Free vous permet de lier un total de trois appareils et vous ne pouvez afficher qu’un seul flux par compte simultanément. Vous pouvez afficher le contenu qui a été créé au cours des sept derniers jours, bien que les enregistrements soient limités uniquement à RTVE et aux chaînes régionales. Les enregistrements (limités à ces mêmes chaînes publiques) seront disponibles pendant 30 jours.

Titiver Plus

Ce plan maintient les plus de 80 chaînes de télévision ouvertes et prend également en charge six chaînes thématiques premium.

Nous pouvons lier un total de cinq appareils à notre compte, et il est possible d’utiliser le service avec deux écrans simultanément.

Le plan Plus nous donne la possibilité d’accéder au contenu généré au cours des 7 derniers jours sur les chaînes autorisées. Les enregistrements seront conservés pendant un maximum de 90 jours.

Cette adhésion n’est disponible que sur un plan annuel. Il vaut 23,88 euros par an, ce qui équivaut à environ 1,99 euros par mois.

Vivifier Premium

C’est le plan Tivify le plus complet. Il est pratiquement identique au Plus, mais il passe de 6 à 15 chaînes premium. A part ça, ça reste pareil. Cinq appareils connectés, deux écrans simultanés, des enregistrements pendant 90 jours et un accès illimité au contenu des 7 derniers jours.

Si nous le payons tous les mois, Tivify Premium coûte 7,99 euros. Cependant, si nous préférons l’option de paiement annuel, le prix passera à 71,88 euros, ce qui équivaut à payer 5,99 euros tous les mois. Ce mode peut être testé gratuitement pendant 7 jours. Il vous suffit de cocher l’option ‘Tivify Trial Premium’ au moment de l’inscription.

Appareils compatibles

Il existe une application Tivify pour presque tous les appareils.

Tivify depuis PC ou Mac

Pour accéder aux chaînes et programmes hébergés sur Tivify, il vous suffit de vous rendre sur tivify.tv depuis votre navigateur web préféré.

Téléphones mobiles

Vous pouvez afficher le contenu sur les téléphones et les tablettes Android. De plus, les appareils dotés du système Google peuvent bénéficier de la possibilité d’envoyer du streaming directement depuis le mobile vers un Chromecast ou un téléviseur prenant en charge cette technologie.

Concernant les appareils Apple, l’application Tivify est disponible pour iPhone et iPad dans l’App Store. L’application peut être installée sur n’importe quel appareil exécutant iOS 12 ou supérieur.

Amazon Fire TV

Si vous possédez un appareil Amazon Fire TV, vous pouvez télécharger l’application depuis l’Amazon AppStore. Cela sera particulièrement utile si vous avez des difficultés à syntoniser certaines chaînes chez vous, ou dans le cas où vous avez une télévision dans une zone isolée de la maison et que vous ne pouvez pas y connecter le câble d’antenne.

Téléviseur intelligent LG

L’application Tivify est disponible pour les téléviseurs intelligents LG à partir de webOS 4.0.

Téléviseur intelligent Samsung

Si vous avez un téléviseur de marque coréenne, l’application Tivify est compatible avec les modèles à partir de 2017.

Autres appareils Android TV et Google TV

Si vous avez un téléviseur avec un système Android TV ou Google TV, vous pouvez également accéder à l’application native Tivify. Vous l’avez dans le Google Play Store et vous pouvez l’installer sur n’importe quel dongle, décodeur ou téléviseur doté de l’un de ces systèmes d’exploitation.

L’exigence est que la Smart TV ou l’appareil de lecture dispose d’Android 8 ou d’une version ultérieure.