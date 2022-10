Les républicains poursuivent Google pour avoir filtré les e-mails de campagne comme spam

En bref : le Comité national républicain a poursuivi Google en alléguant un filtrage biaisé des spams. Le RNC affirme communiquer avec Google depuis 10 mois sans trouver de solution à ce que le comité politique considère comme un filtrage discriminatoire.

Le Comité national républicain (RNC) a intenté une action en justice contre Google pour avoir prétendument pratiqué une discrimination illégale en filtrant les e-mails de la campagne républicaine dans les dossiers de spam de ses utilisateurs.

Selon la plainte déposée auprès du tribunal de district de l’Est de Californie vendredi, le RNC accuse le géant de la recherche de « limiter ses e-mails en raison de l’affiliation politique et des opinions du RNC ». Le RNC est particulièrement préoccupé par ce qu’il considère comme des schémas suspects dans le calendrier de filtrage des spams pour les communications RNC.

Selon le RNC, pendant la majeure partie de chaque mois, presque tous les e-mails RNC arrivent dans les boîtes de réception Gmail comme prévu, mais vers la fin du mois, presque tous les e-mails RNC sont envoyés dans les dossiers de spam de l’utilisateur. Le RNC affirme que ce pic de filtrage du spam est destiné à coïncider avec la période du mois où la collecte de fonds du RNC a historiquement été la plus réussie.

Le RNC poursuit en affirmant dans le dossier qu’il est en pourparlers avec Google depuis 10 mois au sujet des conclusions du RNC. Le RNC demande spécifiquement au tribunal de rejeter tout effort de Google pour essayer de cacher ses actions derrière des allégations de neutralité algorithmique. Le RNC suggère que « l’inférence la plus raisonnable est que [the spam filtering] est intentionnel », mais que quoi qu’il en soit, l’inaction de Google sur les plaintes du RNC devrait être considérée comme « au moins négligente et déraisonnable », ce qui serait suffisant en vertu de la loi californienne sur les transporteurs publics pour être considérée comme une discrimination.

Google a nié les affirmations du RNC dans une déclaration du porte-parole de Google, José Castañeda :

Comme nous l’avons dit à plusieurs reprises, nous ne filtrons tout simplement pas les e-mails en fonction de l’affiliation politique. Les filtres anti-spam de Gmail reflètent les actions des utilisateurs. Nous fournissons une formation et des directives aux campagnes, nous avons récemment lancé un projet driver approuvé par la FEC pour les expéditeurs politiques, et nous continuons à travailler pour maximiser la délivrabilité des e-mails tout en minimisant les spams indésirables.

Le driver approuvé par la FEC référencé dans la déclaration de Google a été lancé en août en réponse aux préoccupations exprimées par les républicains concernant la partialité des systèmes de filtrage du spam. Le programme Google permettrait à n’importe quelle campagne de s’inscrire pour contourner le filtrage automatique du spam en assurant la livraison dans les boîtes de réception des utilisateurs.

Le RNC ne serait pas inscrit à ce programme.