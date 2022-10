comment changer la source d'entrée sur vizio tv sans télécommande

L’un des composants les plus importants de tout appareil qui en a besoin doit être la télécommande. Eh bien, les téléviseurs sont des appareils qui nécessitent une télécommande pour contrôler et régler divers aspects et éléments. Qu’il s’agisse du volume, du canal, des réglages de couleur ou même du changement de source d’entrée, la télécommande du téléviseur est indispensable. Alors que se passe-t-il lorsque vous souhaitez changer la source d’entrée de votre téléviseur Vizio mais que vous n’avez pas la télécommande ? Eh bien, vous êtes tombé sur le bon guide.

Ce guide est également utile pour ceux qui ont perdu la télécommande, qui ont mal fonctionné ou qui ont simplement une télécommande physiquement endommagée qui ne fonctionne plus. Ce guide vous aide également à comprendre comment vous pouvez contrôler divers aspects de votre téléviseur Vizio sans avoir à utiliser le robot lui-même.

Comment changer l’entrée sur Vizio TV sans télécommande

Parlons maintenant des différentes manières que vous pouvez suivre pour modifier l’entrée sur votre téléviseur Vizio. Vous pouvez choisir la méthode qui vous convient le mieux.

Modifier l’entrée à l’aide de boutons physiques

Comme la plupart des sorties TV, votre téléviseur Vizio devrait avoir quelques boutons physiques sur lui-même. Les boutons peuvent être l’alimentation, le volume haut et bas, le canal haut et bas et parfois même le bouton Paramètres. Chaque téléviseur aura ces boutons présents soit à l’avant, sur les côtés ou sur le panneau arrière. L’utilisation du bouton Paramètres, s’il est présent sur votre téléviseur, peut vous aider à modifier la source d’entrée de votre téléviseur Vizio.

Si votre téléviseur Vizio n’a pas le bouton Paramètres dessus, appuyer sur le bouton d’alimentation pendant quelques secondes peut parfois amener le menu Paramètres et ainsi vous pouvez changer la source d’entrée immédiatement sans utiliser la télécommande. Si votre téléviseur Vizio n’a que le bouton d’alimentation sur lui-même, vous pouvez essayer d’utiliser les autres méthodes mentionnées ci-dessous.

Modifier l’entrée à l’aide de l’application mobile Vizio

Vous utilisez un téléviseur intelligent Vizo ? Eh bien, si vous avez perdu la télécommande et que vous souhaitez modifier la source d’entrée, vous pouvez utiliser une application simple. L’application Vizio Mobile est une application officielle de Vizio conçue pour fonctionner avec les téléviseurs intelligents Vizio exécutant Smartcast OS. L’application Vizio Mobile est disponible en téléchargement gratuit sur le Google Play Store et App Store d’Apple.

Tout ce que vous avez à faire est de télécharger l’application et de vous assurer que votre Vizio TV et votre appareil mobile sont connectés au même réseau wifi. Lorsque vous lancez l’application et que le téléviseur est allumé, vous verrez quelques boutons sur l’écran de votre appareil mobile. Parmi les nombreux boutons, vous verrez le bouton Entrée. Il vous suffit d’appuyer dessus pour changer la source d’entrée de votre Smart TV Vizio sans utiliser la télécommande de votre téléviseur.

Modifier l’entrée à l’aide d’IR Blaster

Un bon nombre d’appareils Android plus anciens et plus récents sont livrés avec un IR Blaster. Étant donné que la télécommande du téléviseur Vizio contrôle le téléviseur via infrarouge, vous pouvez simplement utiliser l’IR Blaster de votre appareil Android pour contrôler votre téléviseur. La plupart de ces appareils sont livrés avec une application IR Remote. Avec cette application, vous pouvez facilement sélectionner le type d’appareil, sa marque et parfois même son modèle. Les fonctions de base, y compris le changement de source d’entrée, peuvent être effectuées à l’aide de l’IR Blaster sur votre Android.

Changer la source d’entrée à l’aide de la télécommande universelle

Si vous n’êtes pas en mesure de suivre ou d’utiliser l’une des méthodes ci-dessus, cette dernière méthode devrait simplement fonctionner le mieux. Tout ce que vous avez à faire est de vous procurer une télécommande universelle. Il s’agit essentiellement d’une télécommande qui fonctionnera pour un bon nombre d’appareils. Quelle que soit la marque de téléviseur que vous utilisez, la télécommande peut être configurée pour fonctionner immédiatement avec votre téléviseur. Vous trouverez un bon nombre de télécommandes universelles réputées sur Amazon. Vous pouvez facilement le coupler à votre téléviseur avec les instructions qui l’accompagnent ainsi que le code requis pour votre marque et votre modèle de téléviseur.

Ceci conclut le guide sur la façon dont vous pouvez changer la source d’entrée sur votre téléviseur Vizio sans utiliser de télécommande. Parmi ces quatre méthodes mentionnées ci-dessus, au moins une ou deux méthodes devraient parfaitement fonctionner pour vous.

Cependant, si pour une raison étrange vous ne parvenez pas à obtenir l’une des méthodes pour fonctionner avec votre téléviseur, il est préférable de contacter Vizio et de voir s’ils ont une télécommande de remplacement disponible pour votre modèle de téléviseur particulier. Vous pouvez également consulter Amazon et rechercher des télécommandes de remplacement ou universelles qui fonctionneront avec votre téléviseur Vizio. Si vous avez des questions ou des requêtes, n’hésitez pas à laisser la section commentaires ci-dessous.

Articles Liés: