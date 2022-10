Dune Part 2 avance sa date de sortie, les sandworms arriveront plus tôt que prévu

Pour Arrakis ! La deuxième partie de Dune a avancé sa date de sortie et nous avons ces poils. Le film de Denis Villenueve, initialement prévu pour le 20 octobre puis repoussé au 17 novembre, confirme désormais qu’il arrivera plus tôt que prévu et qu’il pourra être dégusté en salles le 3 novembre… 2023, bien sûr, ne réfléchissez pas.

Warner Bros. n’a pas tardé à officialiser la nouvelle après avoir appris que Marvel retardait ses 4 films les plus attendus, parmi lesquels Blade, jusqu’à aujourd’hui la grande première prévue pour ce futur le 3 novembre 2023. Le retour du tueur de vampires est embourbé dans l’incertitude après avoir perdu son réalisateur ces dernières semaines et divulgué que le scénario ne convainc pas son protagoniste (Mahershala Ali, lauréat de deux Oscars), alors Disney a décidé de donner plus de temps à la production et à la sortie de ladite date, laissant place à Dune : Partie 2. Bienvenue.

Les nouveaux jeux vidéo Dune

Le succès de la version Villenueve de Dune a relancé la marque, et pas seulement en matière de ventes de livres (plus de dix-huit romans, ici dans l’ordre). Dans le secteur du jeu vidéo, les propositions faites à Arrakis commencent également à proliférer. Il y a quelques mois Dune : Spice Wars sortait en accès anticipé, un RTS (stratégie en temps réel) à la manière d’Age of Empires, mais avec Harkonnen et Atreides comme protagonistes. Mais c’est qu’un autre jeu s’y est ajouté très récemment, Dune : Awakening, un MMO de survie.

Développé par Funcom, les créateurs de Conan: Exiles, il s’agit du « projet le plus ambitieux de la société à ce jour » et se définit comme un « jeu de survie en monde ouvert de nouvelle génération ». À ses débuts, le studio a promis de se plonger dans les traditions profondes de Frank Herbert et de réaliser « les rêves des fans de traverser ses paysages de sable en constante évolution, de l’épice dans l’air ». Sa bande-annonce initiale, bien sûr, n’avait pas l’air mal.