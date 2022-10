Nautilus, comment fonctionne le yacht sous-marin inspiré de « Vingt mille lieues sous les mers »

U-Boat Worx l’a fabriqué, il coûte 25 millions de dollars et a une autonomie de 5 926 km. Il pouvait traverser tout l’océan Atlantique sans faire le plein.

C’est un superyacht de 25 millions de dollars qui peut être transformé en sous-marin si nécessaire. Il y a cent cinquante ans, c’était le rêve interdit que racontait Jules Verne dans Vingt mille lieues sous les mers. Jusqu’à présent, personne n’avait jamais réussi à construire un prototype qui se rapprochait du prodige du capitaine Nemo. Le constructeur de yachts néerlandais U-Boat Worx l’a fabriqué, et ce n’est pas un hasard s’il l’a nommé Nautilus.

Comment Nautilus est fabriqué

Le Nautilus est un yacht sous-marin de 37 mètres et demi. Sur le pont arrière, il y a une piscine d’eau douce, un bar et une immense table à manger. Cependant, tout peut être fermé et caché, de manière à pouvoir plonger sous l’eau sans risquer d’abîmer l’extérieur. Il peut aussi être une alternative au mal de mer. « Si cela devient trop difficile, plongez et continuez votre voyage confortablement », déclare Bert Houtman, président et fondateur de U-Boat Worx. « Avec le Nautilus, le marché de la plaisance ne sera plus jamais le même », explique Houtman.

A l’intérieur, le Nautilus abrite une salle à manger avec quatre grandes fenêtres circulaires, une chambre, quatre cabines et un coin couchage pour les six membres d’équipage. La cuisine a été conçue et équipée pour cuire des aliments, même sous l’eau. U-Boat Worx est également ouvert à la personnalisation des intérieurs en fonction des besoins des clients. Il dispose également de son annexe « Aronnax » résistante à la pression qui se glisse sous le pont arrière comme la dernière pièce du puzzle. Il est entièrement électrique et peut transporter jusqu’à cinq plongeurs vers un site de plongée de leur choix.

Quelle vitesse atteint-il ?

U-Boat Worx a dévoilé le design Nautilus au Monaco Yacht Show 2022. Il pèse 1 250 tonnes et est conçu pour transporter 10 passagers et sept membres d’équipage. Il dispose d’un moteur diesel qui lui permet d’atteindre 6,7 km/h en surface, tandis que sous l’eau il se déplace à 7,4. Le yacht est capable de rester sous l’eau pendant quatre jours pour atteindre une profondeur de 200 mètres et a une autonomie de 5 926 km. Vous pourriez traverser tout l’océan Atlantique sans jamais faire le plein.