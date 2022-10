Le précieux écosystème du Grand Lac Salé est sur le point de s’effondrer et ce n’est que la faute de l’homme

Le niveau d’eau du Grand Lac Salé baisse depuis des années en raison des prélèvements et de la sécheresse ; si des mesures ne sont pas prises, son écosystème sera voué à disparaître.

Crédit : GSA

Le précieux écosystème du Grand Lac Salé situé au nord-ouest de l’Utah, aux États-Unis, risque de s’effondrer définitivement d’ici quelques mois ou au plus des années. La déviation du débit de la rivière qui alimente le lac et les récentes vagues de sécheresse dévastatrices catalysées par le changement climatique ont en effet non seulement conduit aux niveaux d’eau les plus bas jamais enregistrés dans les archives historiques, mais ont également considérablement augmenté la salinité. dans différents domaines. La concentration de sel en 2022 est devenue si élevée que les colonies de microbes photosynthétisants et d’algues très résistantes qui composent les microbialites – dépôts de roches sédimentaires à base de boue carbonatée – ne parviennent plus à se reconstituer. Parce que ces micro-organismes sont à la base de la chaîne alimentaire du Grand Lac Salé, les scientifiques pensent que l’effondrement de l’ensemble de l’écosystème est imminent.

Une équipe de recherche de la Weber State University, qui mène des études approfondies dans la région depuis des années, a décrit le risque extrême auquel est confronté le Grand Lac Salé. Comme indiqué dans un communiqué de presse de la Geological Society of America (GSA), en 2021, les scientifiques avaient détecté des niveaux de salinité de 18%, bien au-dessus de la moyenne de 12 à 15% du lac. Néanmoins, les barrières « blanchies » de micro-organismes exposées à l’atmosphère après l’assèchement du lac se sont rapidement rétablies après immersion dans l’eau. En 2022, cependant, la salinité a atteint 19% dans les zones ouvertes du lac et 26% là où se trouvent des barrières de microbialite. Dans ces conditions, les colonies de micro-organismes immergés dans l’eau lors d’une expérimentation ne se sont pas rétablies, contrairement à 2021. Selon les experts, cela dépend justement du niveau trop élevé de salinité, qui bloque la résilience naturelle des colonies.

Le niveau d’eau du lac en chute libre année après année. Crédit : GSA

Les algues et les bactéries sont à la base du régime alimentaire de l’artemia salina (un petit crustacé) et de certaines mouches de la famille des Ephydridae, qui à leur tour soutiennent les oiseaux migrateurs et sédentaires qui se nourrissent dans le lac. Avec la mort des micro-organismes, toute la chaîne alimentaire est destinée à s’effondrer et avec elle la disparition de l’écosystème serait déterminée. L’industrie florissante de la saumure basée sur le Grand Lac Salé serait également irrémédiablement endommagée. Selon les calculs des experts, jusqu’à 3,3 billions de litres d’eau sont détournés chaque année par la rivière qui alimente le lac pour fournir de l’eau potable aux communautés environnantes et du fourrage aux fermes. Si ces prélèvements se poursuivent et que la sécheresse continue de s’aggraver en raison du réchauffement climatique, comme le prédisent les experts, le lac sera condamné.

L’ensemble du Grand Lac Salé pourrait subir le sort de sa partie nord, séparée de celle du sud dans les années 1950 par la construction d’une route. Cette infrastructure a pratiquement isolé la partie nord de l’afflux d’eau douce du fleuve qui atteint le sud ; cela a considérablement augmenté la salinité de l’eau, qui a pris une couleur rose en raison de la mort des microbes photosynthétiques (elle est clairement visible depuis l’espace). Les scientifiques espèrent que toutes les mesures nécessaires seront prises pour préserver le lac et son écosystème primitif de l’effondrement. Les détails de l’étude ont été présentés lors de la conférence Connects 2022 de la Geological Society of America qui s’est tenue au Colorado ces derniers jours.