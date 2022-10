Plus on danse, plus la facture baisse : à Glasgow il y a un endroit où les clients alimentent le système électrique

TownRock Energy a créé le système appelé Bodyheat : le lieu éliminera 70 tonnes de CO2 par an et économisera sur les factures.

Il suffit de danser sur un riff des Rolling Stones pour produire environ 250 watts d’énergie thermique, avec Daft Punk même 600 watts. Il y a un club à Glasgow, appelé SWG3, et il a décidé de fermer complètement les chaudières à gaz. Ce seront les corps sur la piste de danse qui produiront de l’énergie renouvelable. Pour David Townsend, fondateur de TownRock, le lieu permettra d’économiser 70 tonnes de CO2 par an.

Plus vous dansez, plus vous économisez sur votre facture. Le système s’appelle Bodyheat et a été conçu par TownRock Energy, un cabinet de conseil en énergie géothermique. En réalité, il reproduit le système de climatisation à l’intérieur des discothèques. La différence, cependant, est qu’au lieu de rejeter l’air chaud collecté à l’extérieur, la chambre SWG3 le canalise sous le sol. En captant la chaleur des corps, la piste de danse se transforme en batterie de secours pour alimenter toute la salle. Non seulement cela, le système permet également le stockage de l’énergie thermique, qui peut également être stockée et utilisée plus tard.

L’énergie thermique émanant d’un corps correspond à celle d’une ampoule de 100 Watts, la danse « alimente » la puissance et la capacité du corps à générer de l’énergie. « C’est un programme fantastique, les gens parviennent à transformer Glasgow de manière durable et le font tout en s’amusant », a déclaré Angus Millar, président du conseil municipal de Glasgow pour le climat.

Un système « efficace »

Pour le Dr. Jon Gluyas, président de la géoénergie, de la capture et du stockage du carbone au département des sciences de la Terre de l’Université de Durham « C’est une très bonne décision. Si vous pouvez économiser de la chaleur, cela indique que vous rendez l’ensemble du système plus efficace », explique-t-il. Elle est zéro carbone et permet de réduire fortement la demande en énergie, « stocker la chaleur et la reproduire est aussi un excellent moyen d’influencer positivement la crise énergétique au Royaume-Uni ».

Perspectives d’avenir

Le PDG de SWG3, Andrew Fleming-Brown, a déclaré que l’installation du système était un pari, « notre objectif est d’atteindre zéro émission d’ici 2025 ». Selon les propriétaires, l’investissement sera rentabilisé d’ici cinq ans grâce aux économies réalisées sur la facture. « Si nous pouvons le faire fonctionner ici dans cet environnement, il n’y a aucune raison pour que nous ne puissions pas l’emmener ailleurs, pas seulement en Écosse et au Royaume-Uni, à travers l’Europe et au-delà », a déclaré Fleming-Brown à BBC News. Le club SchwuZ de Berlin, par exemple, s’est déjà montré intéressé par le projet : « Ils ont vu ce que nous avons fait à Glasgow et maintenant ils le veulent aussi. »