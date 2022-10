Voici comment Windows Update nous aide à économiser sur la facture d’électricité

Bien que nous n’ayons pas cessé d’y penser, l’un des moments les plus énergivores est celui où Windows Update installe les mises à jour Windows. C’est cher pour la planète en termes d’émissions de carbone et cher pour nos poches, avec des factures d’électricité qui montent en flèche.

La raison en est que l’installation des mises à jour est l’un des processus les plus complexes effectués par notre ordinateur. La décompression et l’installation provoquent des pics de charge qui poussent le CPU à 100% et augmentent ainsi la consommation d’énergie. Ceci, que nous ne regardions ou non qu’une vidéo YouTube à ce moment-là, par exemple.

Windows Update utilise les heures les moins chères dans Windows 11 22H2

L’une des nouvelles fonctionnalités de Windows 11 22H2 est que Windows Update utilise les heures les moins chères pour appliquer les mises à jour. En fait, l’objectif de Microsoft est de réduire les émissions de dioxyde de carbone provenant de la combustion du gaz. Les économies économiques proviennent du marché marginal de l’électricité utilisé en Europe.

De cette façon, la mise à jour de Windows 11 2022 utilise les données de Electricity Maps pour connaître les heures avec le moins d’émissions de gaz et cet intervalle de temps sera celui que Windows Update utilise pour installer les mises à jour.

Puisqu’en Espagne nous utilisons le marché marginal, les heures avec le moins d’émissions de gaz sont les heures les moins chères, puisque le prix est marqué par les énergies renouvelables, qui sont moins chères. De cette façon, les consommateurs du marché réglementé (PVPC) verront comment leur équipement est mis à jour dans les gammes de prix inférieures.

Dans le cas des utilisateurs du marché libre, ils en bénéficieront également. En installant les mises à jour Windows Update Windows 11 dans les sections à faibles émissions de gaz, le mécanisme régulé du bouchon de gaz affecte moins et la facture d’électricité finira par être plus faible.