WhatsApp Beta (UWP) modifie sa conception et corrige des bugs importants

Nous parlons de WhatsApp Beta depuis de nombreux mois maintenant, la nouvelle application WhatsApp UWP pour Windows 10 et Windows 11. En fait, le 17 août, il semblait que son déploiement commençait déjà à remplacer l’application stable WhatsApp. Cependant, compte tenu des bugs que l’application avait encore, cette mise à jour a été paralysée et nous avons continué à recevoir des améliorations et des nouvelles chaque semaine dans WhatsApp Beta.

WhatsApp Beta est prêt à faire le grand saut

Nous voulons parler de cette mise à jour (avec le numéro 2.2240.1.0) car elle comporte deux nouvelles fonctionnalités très importantes : l’une liée au design et l’autre aux performances. Concernant l’esthétique de l’application, l’équipe en charge de WhatsApp Beta nous a surpris avec une barre latérale gauche qui nous donne un accès rapide aux onglets de chat et de statut, ainsi qu’aux paramètres et à notre profil.

C’est un changement surprenant car il utilise moins d’espace que la disposition précédente, même si je dois admettre que je l’aime d’un point de vue esthétique.

En ce qui concerne les performances, nous avons d’excellentes nouvelles. Si vous utilisez l’application depuis des mois, vous avez peut-être remarqué qu’il y avait des bugs gênants qui empêchaient parfois l’application de s’ouvrir ou de se fermer efficacement. Nous n’avons pas remarqué ces bugs depuis cette mise à jour, ils semblent entièrement corrigés.

L’application s’est beaucoup améliorée ces derniers temps et tout indique que WhatsApp Beta remplacera l’application actuelle avant la fin de l’année. Et vous, que pensez-vous d’elle ? L’utilisez-vous ? Pensez-vous qu’il est prêt à remplacer le client de bureau classique ? DItes nous ce que vous en pensez dans les commentaires!