Comment annuler l’abonnement Hulu et supprimer le compte Hulu

Vous n’avez plus d’intérêt pour les émissions sur Hulu ou simplement attaché à d’autres services de streaming ? Vous pourriez envisager de mettre fin à l’abonnement. Il peut y avoir de nombreuses autres raisons pour lesquelles vous ne souhaitez plus continuer avec votre abonnement et votre compte Hulu. Voici un guide sur la façon d’annuler l’abonnement Hulu et de supprimer le compte Hulu.

Le simple fait de désinstaller une application ou de ne pas payer vos factures Hulu n’indique pas que votre compte Hulu sera immédiatement supprimé. Vous devez suivre certaines étapes lorsque vous souhaitez supprimer complètement votre compte Hulu. En ne payant pas les factures d’abonnement, vous ne faites que suspendre ou prendre du temps pour regarder ou diffuser du contenu Hulu. Lisez la suite pour savoir comment vous désinscrire et supprimer votre compte Hulu.

Comment annuler l’abonnement Hulu

Voyons maintenant comment vous devez d’abord annuler votre abonnement Hulu avant de supprimer votre compte Hulu.

Annuler l’abonnement Hulu sur le Web

Sur votre PC ou Mac, lancez votre navigateur Web préféré. Maintenant, dirigez-vous vers le Comptes page de Hulu. Il vous sera demandé de vous connecter si nécessaire. Vous aurez la possibilité de suspendre votre abonnement. Si tout ce que vous voulez faire est d’annuler votre abonnement, cliquez sur Continuer pour annuler. Et enfin, cliquez sur Annuler l’abonnement. Votre abonnement Hulu est maintenant annulé.

Cependant, cela n’indique pas que votre compte sera fermé ou supprimé. Hulu aura toujours les détails de votre compte car votre profil existe toujours sur Hulu.

Annuler l’abonnement Hulu sur Android

Voici les étapes à suivre si vous souhaitez annuler votre abonnement Hulu.

Lancez l’application Hulu Android et appuyez sur le Comptes onglet en bas de l’écran. Sélectionnez Compte et entrez votre mot de passe si demandé. Vous verrez maintenant un écran qui affiche les détails de votre plan et tous les modules complémentaires que vous pourriez avoir ajoutés. La Annuler l’abonnement option s’affichera également. Appuyez simplement sur l’option Annuler et vous êtes prêt à partir.

Annuler l’abonnement Hulu sur les appareils Apple

Si vous utilisez un appareil Apple pour diffuser et regarder Hulu, vous pouvez suivre ces étapes pour annuler votre abonnement Hulu.

Lancez l’application Paramètres sur votre iPhone ou iPad. Maintenant, appuyez sur votre nom suivi de Abonnements. Vous verrez maintenant une liste des différents abonnements liés à votre identifiant Apple. Sélectionnez Hulu et appuyez sur Annuler l’abonnement. Vous avez maintenant annulé votre abonnement Hulu sur votre iPhone ou iPad.

Annuler l’abonnement Hulu via Amazon Pay

Facturé pour les abonnements Hulu via Amazon Pay ? Voici comment vous pouvez annuler votre abonnement en utilisant Amazon Pay.

Rendez-vous sur le site Web Amazon Pay et connectez-vous avec vos identifiants Amazon Pay. Cliquez maintenant sur Vérifier vos commandes Amazon Pay. Vous devrez vous connecter avec les détails de votre compte Amazon. Cliquez sur Accords marchands suivi de Gérer les accords marchands. Une liste de tous les abonnements facturés via Amazon Pay s’affichera. Sélectionnez l’abonnement Hulu et cliquez sur Annuler l’accord. Il vous sera demandé de confirmer l’annulation de l’accord. Cliquez sur Annuler. Votre abonnement Hulu est maintenant annulé via Amazon Pay.

Annuler l’abonnement Hulu via Comcast Xfinity

Vous avez votre abonnement Hulu via Comcast Xfinity ? Voici les étapes que vous pouvez suivre pour annuler votre abonnement Hulu.

Prenez la télécommande de votre Xfinity Box et accédez au menu Paramètres. Avec le menu Paramètres ouvert, mettez en surbrillance et sélectionnez le Gestion des applications et des abonnements menu. Vous verrez maintenant tous les abonnements actifs, accédez à votre Abonnement Hulu. Appuyez sur le bouton bas de votre télécommande et sélectionnez le Se désabonner option. Xfinity vous demandera si vous souhaitez annuler votre abonnement. Confirmez-le en sélectionnant le bouton Se désabonner.

Annuler l’abonnement Hulu via Spotify

Les étudiants qui ont Spotify Premium peuvent également s’être abonnés à Hulu en utilisant leur compte Spotify Premium. Si vous envisagez d’annuler votre abonnement Hulu, voici les étapes.

Sur votre navigateur Web, connectez-vous à Spotify et rendez-vous sur page des comptes. Votre page Plans s’affichera. Cliquez simplement sur Changer de plan et enfin cliquez sur Annuler Spotify. Vous pouvez cliquer sur l’option Annuler Premium et maintenant vous n’êtes plus abonné à Hulu et Spotify Premium.

Annuler l’abonnement Hulu via Verizon

Accéder à Hulu via le Disney Bundle qui vous accorde également Hulu et ESPN ? Vous pouvez suivre ces étapes pour annuler votre abonnement Hulu.

Dirigez-vous vers le Page des modules complémentaires du site Web de Verizon. Il vous sera demandé de vous connecter avec votre identifiant d’utilisateur ou votre numéro Verizon et votre mot de passe. Faites défiler jusqu’à Disney + et choisissez le Gérer le module complémentaire. Enfin, sélectionnez l’option Annuler mon abonnement.

Vous devrez annuler votre compte Hulu en utilisant le site Web Hulu si vous êtes facturé par les services suivants

Comment supprimer un compte Hulu

Maintenant que vous avez annulé votre abonnement Hulu, vous pouvez maintenant procéder à la suppression de votre compte Hulu et de toutes ses données associées. Pour supprimer votre compte Hulu, il est préférable d’utiliser exécuter la fonction à l’aide d’un PC. La suppression du compte supprimera tous les profils qui y sont attachés ainsi que la possibilité d’effacer l’historique de surveillance associé à votre compte Hulu.

Étapes pour supprimer un compte Hulu

Ouvrez le navigateur Web de votre choix sur votre PC. Maintenant, visitez le Site Web Hulu et connectez-vous aux informations d’identification de votre compte Hulu. Cliquez sur l’icône de l’image de profil, puis cliquez sur le nom d’utilisateur du compte. Vous serez redirigé vers l’écran de gestion de votre compte. Faites défiler jusqu’à ce que vous trouviez le Confidentialité et paramètres option. Sélectionnez Gérer l’activité. Vous verrez maintenant une liste d’options. Cochez les cases qui disent Regarder l’historique, les profils et les paramètres du DVR. Cliquez sur le bouton qui dit Effacer la sélection. Maintenant, revenez à la page Confidentialité et paramètres. Une fois de retour sur la page Confidentialité et paramètres, cliquez sur Droits de confidentialité en Californie. Là où il est écrit Droit de suppression, cliquez sur Commencer la suppression. Vous pouvez accepter l’avertissement, puis choisir entre supprimer votre compte immédiatement ou à la fin du cycle de facturation.

C’est ainsi que vous pouvez annuler votre abonnement Hulu et supprimer votre compte Hulu. Une fois toutes vos données supprimées, vous ne pourrez plus vous connecter avec le même compte. Cependant, avant de supprimer votre compte, vous pouvez demander à Hulu de vous envoyer toutes les données qu’ils ont collectées depuis la création de votre compte. Si vous avez des doutes ou des questions, n’hésitez pas à les laisser dans la section commentaires ci-dessous.

Guides Hulu :