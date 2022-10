Alternatives moins chères au dock officiel Steam Deck

Les meilleurs quais alternatifs Steam Deck que vous pouvez acheter dès maintenant

Comme pour la Nintendo Switch, le Steam Deck peut être placé sur une base de chargement et joué sur un téléviseur. L’ordinateur portable de Valve possède sa propre base officielle qui dispose d’un port de charge, de 3 ports USB-A, d’une prise Ethernet Gigabit et d’une sortie DiplayPort 1.4 et HDMI 2.0. Le prix de l’accessoire est d’environ 99 euros. Ajouté au prix de la console, beaucoup se demanderont sérieusement s’il vaut la peine ou non d’obtenir ce carambolage. Heureusement, Valve ne nous oblige pas à utiliser la base officielle. Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser n’importe quel périphérique générique pour afficher l’image sur un téléviseur ou étendre la mémoire de votre ordinateur.

Voici les Docks alternatifs les plus vendus pour le Steam Deck :

Station d’accueil JSAUX pour Steam Deck

Il ne vaut que la moitié et est pratiquement une copie conforme de l’accessoire Valve d’origine. Ce dock a presque les mêmes spécifications que le Dock d’origine. La seule différence est qu’il n’a pas de DisplayPort.

Ce modèle n’est peut-être pas aussi attrayant visuellement que le Dock d’origine, mais sachant qu’il coûte 50% moins cher, cela vaut la peine d’y penser. Il vous offrira la même expérience avec le même nombre de ports USB, la prise Gigabit Ethernet et une charge rapide de 100W. Un accessoire idéal pour étendre la mémoire du Steam Deck.

Station d’accueil ivoler 5-en-1

Si vous cherchez quelque chose d’encore moins cher, ce modèle iVoler est dans la même lignée. Cependant, il convient de noter que son HDMI n’est capable de restituer qu’une image 4K à 30 Hz. Il a une charge de 45 watts et ne possède pas de port Ethernet.

UGREEN USB 10 en 1

Changeant radicalement de format, ce dongle UGREEN est un produit qui fonctionne parfaitement avec la console Valve, bien qu’il ne permette pas de le supporter confortablement. Ce périphérique est intéressant si vous travaillez avec un ordinateur portable comme un MacBook et préférez dépenser de l’argent sur un seul accessoire pour les deux.

Ce périphérique vous permet de connecter tout ce que vous pouvez imaginer au Steam Deck. Il dispose d’un port HDMI et d’un VGA. Il dispose de plusieurs ports USB, d’Ethernet, d’un emplacement pour carte et d’une charge de 100 watts.

Si vous avez besoin d’une base pour utiliser le Steam Deck avec cet accessoire, il est recommandé d’utiliser un type de pied comme celui-ci vendu par ivoler :

Les liens vers Amazon dans cet article font partie de notre accord avec votre programme Partenaires et peuvent nous rapporter une petite commission sur leur vente (sans affecter le prix que vous payez). La décision de les publier et de les ajouter a été prise, comme toujours, librement et selon des critères éditoriaux, sans répondre aux demandes des marques concernées.