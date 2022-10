Combien de mises à jour du système d’exploitation le Pixel 7 et le Pixel 7 Pro recevront-ils ?

Google a récemment dévoilé les tout nouveaux Google Pixel 7 et Pixel 7 Pro. Désormais, il s’agit de l’un des rares appareils Android disponibles sur les marchés pour les consommateurs qui aiment profiter de l’expérience pure de la ROM stock Android. Comme vous vous en doutez, les Pixel 7 et 7 Pro sont livrés avec le SoC Google Tensor G2 et fonctionnent sur les réseaux 5G. Grâce au nouveau chipset Tensor, les Pixel 7 et Pixel 7 Pro bénéficieront de mises à jour pendant au moins 5 ans, comme les Pixel 6 et Pixel 6 Pro de l’année dernière.

Dans un entretien avec How-to Geek, confirme Google, les nouveaux téléphones de la ligne Pixel 7 bénéficieront d’au moins 3 ans de mises à jour du système d’exploitation. Prêts à l’emploi, le Pixel 7 et le Pixel 7 Pro fonctionnent sur la dernière version d’Android, Android 13. Comme c’est le cas avec la plupart des Google Pixels. Et comme pour 3 ans de mises à jour du système d’exploitation, les téléphones Pixel nouvellement annoncés auront un avant-goût d’Android 16 à l’avenir.

Voici ce que Google a dit à How-to Geek.

Nous construisons des téléphones Pixel pour qu’ils s’améliorent au fil du temps grâce aux mises à jour logicielles et aux fonctionnalités. Comme Pixel 6, 6 Pro et 6a, Pixel 7 et Pixel 7 Pro fourniront au moins 5 ans de mises à niveau de sécurité à compter de la date à laquelle les téléphones seront disponibles pour la première fois sur le Google Store aux États-Unis et au moins 3 ans de mises à jour du système d’exploitation.

Oui, les téléphones Pixel 2022 recevront des mises à jour majeures du système d’exploitation jusqu’en 2025. Et, si vous recherchez des mises à jour de sécurité, Google continuera à déployer des mises à jour de sécurité pour Pixel 7 et Pixel 7 Pro pendant cinq ans au total, jusqu’en 2027.

À l’heure actuelle, il n’y a qu’une poignée d’appareils Android qui prennent en charge leurs appareils depuis un bon nombre d’années. Donc, si vous recherchez un appareil exécutant la dernière version d’Android et toujours protégé par des mises à jour de sécurité, ainsi que les avantages supplémentaires de la ROM pure et des fonctionnalités exclusives Pixel, les nouveaux Pixel 7 et 7 Pro sont un excellent appareil que vous pouvez utiliser pendant un bon nombre d’années.

Bien qu’il ne corresponde pas aux 4 mises à niveau majeures du système d’exploitation de Samsung pour la série Galaxy S22, il correspond à d’autres OEM de smartphones sélectionnés tels que OnePlus offrant trois ans de mises à jour du système d’exploitation pour ses téléphones phares de la série de numéros.

Et, si vous pensez que votre Google Pixel 7 et 7 Pro fonctionnent toujours parfaitement même après avoir perdu le support, vous avez toujours la possibilité de déverrouiller son chargeur de démarrage et de faire clignoter des ROM personnalisées basées sur la dernière version Android disponible de l’époque. Bien sûr, un téléphone de cinq ans se sentira vieux de nos jours, mais si vous prévoyez d’utiliser les Pixel 7 et 7 Pro comme téléphone de rechange ou secondaire, les ROM personnalisées sont la solution.

