Découvrez comment Apple Accessibility transforme des vies en travaillant main dans la main avec HomeKit [Vidéo]

Pour les personnes gravement handicapées, il n’est pas exagéré de dire que l’accessibilité Apple transforme des vies, mais il peut être difficile d’apprécier l’impact que même des changements mineurs peuvent avoir jusqu’à ce que vous le constatiez par vous-même.

Colin Hughes est un ancien producteur de télévision et maintenant militant pour les personnes handicapées qui m’a gentiment fait visiter sa maison pour voir comment il utilise à la fois les fonctionnalités d’accessibilité et le contrôle HomeKit pour maximiser l’indépendance qu’il conserve dans sa vie quotidienne…

HomeKit peut également être une fonctionnalité d’accessibilité

Un point souvent avancé à propos des fonctionnalités d’accessibilité est qu’elles peuvent également bénéficier à d’autres, pas seulement aux utilisateurs prévus.

Par exemple, les sous-titres codés sur les vidéos ont été initialement conçus pour les personnes sourdes ou malentendantes, mais maintenant, beaucoup de gens aiment utiliser des sous-titres, que ce soit pour aider avec les accents ou simplement pour pouvoir regarder des émissions sans le son. Les portes automatiques étaient d’abord destinées à être utilisées par ceux qui utilisent des fauteuils roulants et des béquilles, mais elles profitent désormais également aux acheteurs qui ont les mains pleines. Les lecteurs d’écran étaient destinés à aider les personnes aveugles et malvoyantes, mais des choses comme la lecture des messages entrants lorsque nous conduisons ont été un grand avantage pour beaucoup.

Il en va de même à l’inverse de la technologie de la maison intelligente. Bien que cela puisse être destiné à ceux qui veulent une maison futuriste, la technologie aide également les personnes handicapées à faire des choses quotidiennes comme allumer des bouilloires ou écrire des e-mails.

L’appartement de Hughes dispose de certains appareils sur mesure – comme un ouvre-porte d’entrée contrôlé par Siri – mais la plupart d’entre eux profitent simplement des fonctionnalités d’accessibilité Apple standard et des produits de maison intelligente ordinaires.

L’indépendance c’est tout

L’une des plus grandes frustrations des personnes handicapées est de savoir comment elles peuvent être laissées dépendantes d’autres personnes pour faire les choses de tous les jours. Pour Hughes, la meilleure chose à propos de l’accessibilité et de HomeKit est l’indépendance que cela lui donne.

Il y a encore des domaines dans la vie où il a besoin d’aide, comme sortir du lit le matin, mais ce qui ressort vraiment de la vidéo quotidienne ci-dessous, c’est à quel point il a la liberté de prendre en charge sa propre journée.

Un jour dans la vie

La vidéo ci-dessous illustre une journée type dans la vie de Hughes et tous les rôles joués par les fonctionnalités d’accessibilité et le kit de maison intelligente. Colin explique également à quel point ces choses font une différence dans sa vie.

(Pour éviter les activations indésirables de Siri sur vos appareils, j’ai supprimé la partie « Hey Siri » de toutes les commandes vocales.)

Ce sont les petites choses

Parfois, ce sont les plus petites choses qui font la différence. Par exemple, nous avons longtemps pu demander à Siri de passer un appel téléphonique, mais il n’y avait aucun moyen de demander à Siri de raccrocher. Cela a laissé Hughes dépendant de la personne à l’autre bout de l’appel pour le faire – ou l’a laissé coincé après avoir laissé un message vocal.

C’est quelque chose qu’Apple a corrigé dans iOS 16 – et cela signifiait énormément.

Je ne suis pas du genre à faire preuve d’émotion en public, mais pouvoir raccrocher mes propres appels téléphoniques sur mon iPhone pour la première fois, les mains libres, avec juste ma voix, a été un moment spécial ! Boule dans la gorge, un moment bien haut dans les yeux ! Le pur soulagement de pouvoir enfin faire ce que tant de gens tiennent pour acquis a été un moment spécial que je n’oublierai pas. Plus besoin de rester coincé dans les boîtes vocales des gens en attendant qu’il expire, impuissant à faire quoi que ce soit. Il est également facile de rejeter les appels froids indésirables et si Siri appelle la mauvaise personne par erreur, je peux maintenant arrêter l’appel dans son élan. Il est enfin là et ça change la vie, et magique !

Bien que cela indique pour lui, Hughes souligne à nouveau qu’il ne s’agit pas seulement de personnes handicapées.

C’est une fonctionnalité très inclusive et devrait être utile à tous ceux qui ont les mains pleines. Par exemple, faire la vaisselle et ne pas vouloir toucher l’écran de votre téléphone avec des mains mouillées ou sales. Il est bon de voir qu’Apple prévoit de déplacer la fonctionnalité des paramètres d’accessibilité vers les paramètres Siri dans un proche avenir. Cette décision s’appuie sur le caractère inclusif de l’approche d’Apple.

De même, l’iPhone pourrait offrir une réponse automatique aux appels – mais vous ne pouvez pas activer et désactiver cela via Siri. Encore une fois, iOS 16 corrige cela.

Enfin, la possibilité d’avoir des notifications annoncées sans avoir besoin d’AirPod a fait une grande différence.

Il a également été très bon de voir Apple étendre les notifications d’annonce, où les messages sont lus automatiquement à mesure qu’ils arrivent, et vous pouvez agir dessus avec juste votre voix. Auparavant, cette fonctionnalité n’était disponible que si vous portiez les AirPod de l’entreprise, mais elle fonctionnera désormais sur le haut-parleur de l’iPhone, ce qui est très utile lorsque l’iPhone est posé sur mon bureau à côté de mon MacBook.

Hughes a félicité Apple pour avoir écouté ce que lui et d’autres ont demandé.

Ce fut une année exceptionnelle pour l’accessibilité et la technologie Apple, en particulier pour ceux d’entre nous qui ont besoin d’améliorations vocales. Apple a clairement écouté ce que les utilisateurs handicapés ont dit, et c’est formidable à voir. Ces trois mises à jour peuvent ne pas sembler beaucoup à certaines personnes, mais elles représentent beaucoup dans ma vie de tous les jours, et la facilité et l’indépendance qu’elles offrent ne peuvent être surestimées.

J’aimerais remercier Andy Kimpton-Nye pour les images extérieures, Michael W Smith II pour l’étalonnage des couleurs, et bien sûr Colin Hughes pour toute sa contribution et son aide. Pour ceux qui cherchent à reproduire la configuration de Colin, vous pouvez trouver les détails ci-dessous.

Appareils Apple

1) iPhone 14 Pro

2) iPhone X

3) Apple Watch Ultra

4) AirPods Pro 2

5) Powerbeats Pro

6) HomePod Mini x 2

7) AirPort Express pour diffuser de la musique via un ancien Bose Lifestyle 30

8) MacBook Pro M 1 16 pouces 32 Go RAM 2 To SSD

9) Intel MacBook Pro 2015

Applications iOS et macOS

1) Commande vocale sur MacBook Pro

2) Siri sur MacBook Pro, iPhone et Watch

3) Raccourcis Siri sur iPhone, MacBook et Watch

4) Broadlink sur iPhone et MacBook pour contrôler les téléviseurs Samsung et LG et Sky Q

5) IFTTT en conjonction avec Raccourcis pour contrôler les stores Somfy TaHoma

6) Philips Hue pour les lumières (et avec HomeKit)

7) Application de thermostat Honeywell Home avec HomeKit

8) Application eWelink pour contrôler la porte d’entrée avec iPhone et montre avec interrupteur Sonoff

9) Application plus intelligente pour bouilloire

10) Application IFTTT

11) Parallels sur MacBook Pro pour une dictée plus longue et plus sérieuse avec le produit Dragon Professional pour Windows

12) Capteurs de mouvement Philips Hue pour les automatisations HomeKit.

Matériel non Apple

1) Éclairage Philips Hue

2) Interrupteurs muraux intelligents Niko (Royaume-Uni uniquement, mais des alternatives sont disponibles)

3) Thermostat sans fil Honeywell Lyric

4) iKettle plus intelligent

5) Hub Broadlink RM4 et Harmony pour les téléviseurs et le contrôle Sky Q

6) Prises intelligentes Meross HomeKit

7) Commutateur de module WiFi Sonoff pour ouvrir la porte plate

8) KeyboardMike de SpeechWare pour une précision maximale lors de la dictée

