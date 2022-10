Atresplayer Premium : 5 séries espagnoles que vous pouvez apprécier dans son catalogue

Atresmedia a été l’une des premières entreprises de médias en France à comprendre plus rapidement que l’avenir se produisait également, non seulement pour les chaînes gratuites sur la TNT, mais surtout pour sa propre production, pour avoir une plate-forme de streaming solide, capable de offrir un contenu original qui ne pourrait être apprécié nulle part ailleurs. Ainsi, le produit de cette stratégie (en partie) est la série que nous recommandons aujourd’hui.

Beaucoup de séries, mais nous avons choisi cinq

Le catalogue Atresplayer Premium est beaucoup plus étendu que ce que vous allez voir ici, avec des noms comme Two Years and a Day, The Age of Wrath, The Gypsy Bride, Down There, Velvet, Toy Boy, Fariña, La Valla, Perdida , Apaches, La Esposa, Los Protegidos, etc., mais nous avons opté pour un petit bouquet fabriqué en France qui s’est démarqué des autres (quoique pour les goûts, les couleurs).

Nous vous laissons donc ici avec les cinq séries que vous devez voir oui ou oui dans Atresplayer Premium puis, lorsque vous les avez terminées, faites le saut vers toutes les autres que nous avons répertoriées. Ici vous les avez.

Poison

C’est sûrement l’une des séries les plus emblématiques d’Atresplayer et qui a positionné la plateforme comme un endroit parfait pour voir du contenu original avant tout le monde, puisqu’ils ont souvent profité de cette navette pour avancer l’arrivée des chapitres quelques jours avant leurs chaînes TNT. Et Veneno est l’histoire du personnage de télévision qui a eu un impact sur la télévision dans les années 90 grâce à sa participation à un espace comme Crónicas Marcianas que Javier Sardá a présenté. Cette série retrace le parcours de Cristina Ortiz, du plus sombre de sa vie dans la rue à la luminosité d’apparaître tous les jours à la télévision et de devenir un visage célèbre, ainsi que le prix élevé qu’elle a dû payer pour la célébrité.

Le noeud

Deux couples croisent leurs destins dans une mer d’infidélités, même si un accident de voiture va tout détruire lorsque la femme de Daniel, admise à l’hôpital, soupçonne qu’il n’était pas seul au moment de l’accident. De là, il va entamer un cheminement angoissé pour découvrir l’identité de la personne qui l’a accompagné et, accessoirement, régler des comptes dans sa vie.

Physique ou Chimie : La Réunion

Atresmedia a décidé de récupérer l’ancien phénomène de la série Physique ou Chimie avec une réunion dans laquelle Yoli va se marier, cela devient donc le meilleur moment pour réunir tous les personnages mythiques dont on se souvient des premières saisons de la fiction 14 ans il y a des années. Alors là, on les verra plus grands, on verra comment le passé les a marqués et ils se souviendront du bon et du mauvais et, surtout, ils en profiteront pour aplanir les aspérités qui étaient pendantes entre certains des membres du gang.

Les hommes de Paco

Pratiquement comme dans le cas précédent, Atresmedia a décidé de faire revivre une ancienne série comme Los Hombres de Paco avec une nouvelle saison. Bien que vous ayez les neuf originaux sortis entre 2005 et 2010 disponibles dans l’application, le dixième est complètement actuel et récupère tous les personnages et acteurs pour les soumettre aux nouveaux défis de la société moderne -qui a beaucoup changé avec les progrès de Internet, la téléphonie mobile, l’accès aux Smart TV et une technologie qui fait parfois peur de voir tout ce qu’elle peut savoir sur nous tous.

Il n’y a personne qui vit ici

Avec la saison 13 de La que se avecina sur le point d’être diffusée en novembre, quelle meilleure façon de la célébrer qu’en allant aux sources originales, à celle Ici, il n’y a personne en vie qui nous a fait mourir de rire et nous montre à quel point ils peuvent devenir mauvais avec des voisins qui s’aiment et se détestent à parts égales. Une brillance encapsulée dans des chapitres d’environ une heure et un casting légendaire auquel nous continuons tous d’aspirer.