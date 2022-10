Nouveau gameplay de Pokémon Scarlet et Purple avec 15 minutes de folie : mini-jeu de fabrication de sandwichs, évolution de Girafarig…

15 minutes. C’est ainsi que dure la nouvelle bande-annonce de gameplay de Pokémon Scarlet et Purple, dans laquelle Nintendo n’enregistre rien et détaille tout ce que l’on peut trouver dans les nouveaux épisodes de la saga. Des nouvelles académies dans lesquelles l’aventure commence, avec la soi-disant « chasse au trésor » qui lancera l’histoire, aux transformations spéciales de cette édition, un phénomène connu sous le nom de teracristallisation.

Dans la vidéo, vous trouverez la nouvelle évolution de Girafarig, Farigiraf (souvent le charabia formera les deux noms); quelques-uns des tests que les gymnases renouvelés nous poseront ; les dimensions de la carte et l’importance de se déplacer et de se déplacer en véhicule (moto); les MT (qui sont maintenant fabriquées dans les Centres Pokémon, mais ne permettent qu’une seule utilisation) ; et même des mini-jeux inédits dans la saga, parmi lesquels « las merendolas » (la possibilité d’aller pique-niquer et de se faire des sandwichs).

Inutile de dire que la bande-annonce regorge de pokémon et de scénarios que nous n’avions pas vus, la plupart avec des allusions à de France, l’endroit où se dérouleront Scarlet et Purple. Car oui, 25 ans plus tard et après des dizaines de livraisons, la franchise se rendra dans notre région et le fera chargée de clins d’œil à notre culture : que si la Sagrada Familia comme salle de gym Pokémon, les moulins à vent de Castilla sur l’un des nouveaux parcours , le désert d’Almería, la Plaza Mayor de Madrid, les références au flamenco et à Gaudí…

Entre les nouveautés de la bande-annonce et les références de la traditionnelle région de Paldea, on est on ne peut plus impatients de mettre la main sur les jeux lors de leur arrivée sur Nintendo Switch le 18 novembre. Si vous n’en avez pas encore pré-commandé et que vous voulez savoir ce que chaque version apportera, cliquez sur ce lien pour découvrir les différences entre Scarlet et Purple.