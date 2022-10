Comment activer le panneau de widgets plein écran dans Windows 11 Build 25201

Microsoft propose toujours de nouvelles fonctionnalités pour rendre Windows 11 plus attrayant pour les utilisateurs qui exécutent encore des versions plus anciennes de Windows. Vous pouvez voir un grand nombre de ces nouvelles fonctionnalités testées par les utilisateurs du canal Dev dans le programme Windows Insider. L’une des nouvelles fonctionnalités de Windows 11 est le nouveau panneau Widgets.

Microsoft ajoute désormais une nouvelle option à Windows 11 grâce à laquelle les utilisateurs peuvent étendre le panneau des widgets en plein écran. La fonctionnalité est fournie avec la version 25201 de Windows 11 Insider Preview. Maintenant, lorsque vous appelez le panneau Widgets en appuyant sur les touches Windows et W, vous voyez que le panneau Widgets couvre le côté gauche de votre écran. Bien que cela paraisse bien de cette façon, il n’y a tout simplement pas d’option pour activer une vue plein écran pour le panneau Widgets. Dans ce guide, nous vous montrerons comment activer le panneau Widgets plein écran sur votre PC Windows 11.

Avant de nous plonger dans la façon dont vous pouvez activer le panneau Widgets plein écran sur votre PC Windows 11, voici quelques prérequis que vous devez garder à l’esprit.

Windows 11 25201 construit sur Dev Channel

Outils ViVe de GitHub

Une copie de sauvegarde de toutes vos données importantes stockées ailleurs.

Comment activer le panneau de widgets étendu sur Windows 11

Microsoft a récemment publié la mise à niveau de Windows 11 Insider Preview build 25201 avec le panneau de widgets étendu. Si vous souhaitez essayer la nouvelle fonctionnalité sur votre PC Windows 11, vous pouvez suivre ces étapes pour l’activer sur votre système.

Assurez-vous que vous exécutez la version 25201 de Windows 11 sur le canal de développement. À présent, rendez-vous ici pour télécharger l’outil ViVe de GitHub. Extrayez le dossier téléchargé et placez-le dans le lecteur C de votre système. Lancez le menu Démarrer et tapez Invite de commandes. Assurez-vous d’exécuter l’invite de commande en tant qu’administrateur. Maintenant, tapez CD C:\ViVe Tools pour laisser l’invite de commande parcourir le répertoire particulier. Cela fait, entrez la commande vivetool /enable /id:34300186

Maintenant, redémarrez votre PC Windows 11, puis lancez le panneau Widgets en appuyant sur les touches Windows et W. Vous verrez le panneau Widgets et l’icône plein écran dans le coin supérieur droit du panneau. Cliquez dessus pour étendre le panneau Widgets en plein écran.

Voici comment vous pouvez activer le panneau Widgets plein écran sur votre PC Windows 11. Cependant, il convient de noter que cette fonctionnalité fonctionne parfaitement sur la version 25201. Sur les versions plus récentes de Windows 11, ce panneau de widgets en plein écran peut ou non fonctionner comme prévu. Étant donné qu’il s’agit de fonctionnalités en cours de test, vous pourrez peut-être voir la fonctionnalité finale être déployée pour tous les utilisateurs via des mises à jour dans les mois à venir.

Si vous avez des questions, vous pouvez laisser un commentaire dans la zone de commentaire. Aussi, partagez cet article avec vos amis.

