Edge continue de réduire les différences entre les applications Web et les applications natives

L’équipe Microsoft Edge a déclaré aujourd’hui avoir amélioré le fonctionnement des applications Web progressives (PWA), les rapprochant encore plus des applications natives. Nous allons voir quelle est la prochaine étape dans laquelle ils ont travaillé et quel est le changement qu’ils ont réalisé.

Les différences entre les PWA et les applications natives sont encore plus réduites grâce à Edge

« Avec de nombreuses nouvelles fonctionnalités Web dans le moteur de navigateur Chromium et les changements UX dans Microsoft Edge et sur Windows, les applications Web de bureau installées commencent à ressembler à des applications natives », écrit Patrick Brosset de Microsoft. « Une lacune restante dans la façon dont les applications Web apparaissent sur le bureau est leur capacité à créer leurs propres expériences de barre de titre. »

Pour résoudre ce problème, Microsoft a introduit une nouvelle fonctionnalité de superposition de contrôle de fenêtre qui permet aux PWA d’afficher du contenu dans la zone de la barre de titre lorsqu’ils s’exécutent en tant qu’application sous Windows, plutôt que d’être obligés d’utiliser l’expérience par défaut. . Cela indique que les applications Web pourront implémenter des titres personnalisés, des barres de menus, des informations de compte, des onglets de navigation et d’autres éléments qui, jusqu’à présent, n’étaient disponibles que pour les applications Windows natives.

Et le Window Controls Overlay n’est pas seulement pour Edge, ou juste pour Windows : Microsoft l’a créé dans le cadre d’une contribution plus large au projet Web Capabilities (Project Fugu) en collaboration avec d’autres fabricants de navigateurs et entreprises technologiques, et fonctionne également sur Linux et Mac. Cette fonctionnalité est désormais une expérience par défaut pour tout le monde sur Microsoft Edge version 105 et versions ultérieures.

Nous verrons si Microsoft parvient à convaincre les utilisateurs avec des PWA par rapport aux applications natives. La vérité est que la différence diminue, car ils ont annoncé le travail dans la PWA à chaque fois que l’on remarque que la différence est réduite.