Square lance le support Tap to Pay sur iPhone : voici comment cela fonctionne

La plate-forme de paiement populaire Square a officiellement lancé la prise en charge de Tap to Pay sur iPhone pour tous ses marchands. Cette fonctionnalité, qui permet aux entreprises d’utiliser un iPhone pour accepter les paiements sans contact, a été annoncée par Apple en février et commence lentement à gagner du terrain. Rendez-vous ci-dessous pour les détails sur son fonctionnement.

Appuyez pour payer sur iPhone : comment ça marche

Dans un communiqué de presse aujourd’hui, Square a annoncé que Tap to Pay sur iPhone est désormais disponible pour l’ensemble de ses « millions de vendeurs à travers les États-Unis ». La fonctionnalité est intégrée directement dans l’application Square Point of Sale pour iOS.

Le Tap to Pay d’Apple sur iPhone est conçu pour permettre aux entreprises d’utiliser un iPhone pour accepter les paiements sans contact sans avoir besoin de matériel supplémentaire. Via l’application Square Point of Sale, les commerçants peuvent transformer un iPhone en terminal de paiement pour accepter les paiements par cartes sans contact ainsi qu’avec Apple Pay.

Du point de vue du client, cela fonctionne exactement comme vous l’attendez : il vous suffit de taper votre iPhone ou votre carte sans contact sur l’iPhone du marchand, et l’achat est terminé.

Carré dit :

Propulsé par le logiciel élégant et intuitif de Square, Tap to Pay sur iPhone offre aux vendeurs une solution flexible et mobile qui peut s’adapter à n’importe quel environnement tout en répondant aux préférences changeantes des consommateurs pour les paiements sans contact. Les acheteurs bénéficient également du logiciel de Square, qui crée une expérience de paiement fluide et simple qui leur fournit toutes les informations nécessaires pour les aider à finaliser leur achat en toute confiance.

Les commerçants peuvent télécharger la dernière version de l’application Square Point of Sale sur l’App Store.

La prise de Netcost-security.fr

Lorsque Apple a annoncé pour la première fois Tap to Pay sur iPhone plus tôt cette année, beaucoup ont rapidement supposé que la fonctionnalité pourrait dépasser les terminaux de paiement populaires basés sur iPad de Square. Au lieu de cela, Square a adopté la nouvelle fonctionnalité Tap to Pay sur iPhone.

Cela permet à Square d’obtenir le meilleur des deux mondes. Il peut attirer de nouveaux clients dans son écosystème en étant l’un des premiers à adopter le support Tap to Pay sur iPhone, tout en conservant ses marchands existants en ajoutant cette nouvelle fonctionnalité et en continuant à prendre en charge ses autres technologies de terminaux de paiement.

Avez-vous déjà rencontré Tap to Pay sur iPhone dans la nature ? Si oui, comment cela a-t-il fonctionné ? Faites-le nous savoir sur nos réseaux sociaux.

