Comment nous aimerions que le nouveau Maniac Mansion soit

Alors que nous sommes toujours confrontés à l’afflux du retour de Monkey Island dans les jeux vidéo d’aujourd’hui, avec un travail extraordinaire de Ron Gilbert et certains des noms classiques de l’ancien Lucasfilm qui ont participé aux deux premiers épisodes, il apparaît à l’horizon un autre nom que quelqu’un de la société de production a chuté. et, croyez-le ou non, nous pourrions retourner au MANOIR plus tôt que nous ne l’avions imaginé.

Un indice très direct

C’est un post Twitter qui a activé toutes les alarmes des joueurs les plus récalcitrants puisque le responsable de sa mise en ligne n’est autre que Craig Derrick, producteur exécutif chez Lucasfilm Games (également LucasArts à l’époque) et donc connaisseur de comment sont les droits d’utilisation des franchises mythiques du développeur de logiciels. Attentif à ce qu’il a assuré, après plusieurs messages de félicitations à Ron Gilbert pour le travail effectué avec Return to Monkey Island : « Je suis sûr qu’il y aura plus de discussions dans les semaines et les mois à venir, mais pour l’instant, j’attendrai quand il est temps ! Il est temps de RETOURNER AU MANOIR !

Craig Derrick @craigderrick Je suis sûr qu’on en dira plus au cours des semaines et des mois à venir, mais pour l’instant, je serai là quand il sera temps de RETOURNER AU MANOIR ! 20 septembre 2022 • 10:35

Comme dirait le classique « blanc et embouteillé… », on peut donc s’attendre à avoir un troisième opus de Maniac Mansion, ou peut-être pas ? Rappelons que les deux premiers jeux étaient diamétralement opposés, probablement à cause du temps qui s’est écoulé entre l’un et l’autre et qu’il suffisait d’ouvrir un fossé technologique insurmontable, mais aussi au niveau de l’intrigue. En d’autres termes, essayer un troisième volet semble peu attrayant et compliqué, donc celui qui est en charge de son développement pourrait concentrer ses efforts narratifs sur un autre moment de l’histoire. Qui?

A moyen terme c’est la vertu

Ron Gilbert a joué plusieurs fois sur Twitter pour imaginer comment il travaillerait à nouveau avec Maniac Mansion et a lancé quelques idées que nous devrions considérer. L’un de ces moments est survenu en juillet dernier de cette année lorsqu’il a déclaré qu’il prendrait le jeu original, en ferait un remake, transformerait et mettrait à jour 50% des puzzles et inclurait un personnage jamais vu auparavant. Ce serait, pour ainsi dire, une révision du classique.

David « le crâne qui parle » Fox🌻 @DavidBFox @grumpygamer Absolument ! Cela ne devrait prendre que quelques mois. 01 juillet 2022 • 22:23

Mais étant donné ce qui s’est passé avec Monkey Island, nous ne pensons pas que les directions vont dans cette direction. Un nouveau Maniac Mansion devrait être un volet intermédiaire entre le premier et le second, de telle sorte qu’il soit capable de relier les deux jeux de 1987 et 1993 pour les laisser fermés. Bien que les deux jouent avec le manoir, le professeur fou, les habitants de la maison et les étranges visiteurs… le lien n’est pas clair et cela ne nous ferait aucun mal si quelqu’un essayait de tout fermer.

Bien sûr, nous aurions plusieurs personnages à contrôler en même temps, ce qui est caractéristique du Maniac Mansion, si possible nous pourrions voyager dans le temps avec une intrigue qui tournait exclusivement autour du manoir et de ses habitants et, bien sûr, Ron Gilbert devrait profiter de la mise à jour de toute la section graphique et musicale pour l’adapter aux temps nouveaux, comme il l’a fait avec Return to Monkey Island, qui est un vrai délice qui revient aux lieux communs de la franchise sans oublier d’innover à chaque écran. et énigmes.

Souhaitez-vous un nouvel épisode de Maniac Mansion? Nous sommes anxieux…