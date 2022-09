Apple souligne comment les archéologues utilisent l’iPad Pro pour préserver l’histoire de Pompéi

Apple a partagé un communiqué de presse sur la façon dont l’iPad Pro révolutionne la préservation de l’histoire ancienne de Pompéi par les archéologues en mettant en évidence certaines de ses fonctionnalités et accessoires, tels que le scanner LiDAR, les appareils photo, le grand écran et l’Apple Pencil de 2e génération.

Apple raconte l’histoire de l’équipe du professeur de l’Université de Tulane, le Dr Allison Emmerson. Outre les truelles, les seaux, les brosses et les pioches, son équipe utilise désormais l’iPad Pro.

« L’iPad est la machine idéale pour l’archéologie », déclare le Dr Emmerson, qui faisait partie de l’équipe qui a lancé son utilisation pour enregistrer des données sur les fouilles archéologiques en 2010. Elle attribue à l’iPad la révolution du domaine.

(…) « Les fouilles archéologiques sont un processus destructeur – une fois qu’un emplacement a été creusé, ce travail ne peut jamais être répété – donc notre préoccupation la plus essentielle est l’enregistrement minutieux de toutes les données pertinentes afin que les futurs chercheurs puissent ‘reconstruire le site' », dit Emerson. « iPad Pro nous permet de collecter des données plus rapidement, avec plus de précision et de manière plus sécurisée que tout autre outil, et dispose de la puissance de traitement dont nous avons besoin pour agréger ces informations et les présenter d’une manière que personne n’avait auparavant. »