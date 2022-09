Connecter votre ordinateur portable à votre smart TV est un excellent moyen de partager l’écran de votre ordinateur lorsque vous souhaitez regarder un film ou présenter une présentation. Désormais, vous pouvez facilement utiliser un câble HDMI connecté à votre ordinateur portable et à votre Samsung Smart TV. Mais savez-vous que vous pouvez refléter sans fil l’écran de votre ordinateur portable sur votre Smart TV Samsung ? Dans ce guide, nous verrons comment connecter sans fil un ordinateur portable à Samsung Smart TV.

Heureusement, vous pouvez connecter votre ordinateur portable à votre téléviseur Samsung sans fil et facilement. Avec une telle facilité et simplicité, le besoin de câbles et de matériel supplémentaire est tout simplement éliminé. Il peut y avoir de nombreuses raisons de connecter un ordinateur portable à Samsung Smart TV. Peut-être souhaitez-vous profiter de contenus multimédias ou de jeux sur un écran plus grand, ou souhaitez-vous présenter quoi que ce soit sur votre Smart TV, ou profiter de photos en famille, ou bien d’autres raisons. Si vous souhaitez utiliser votre téléviseur Samsung comme écran supplémentaire ou comme écran de projection, ce guide est fait pour vous.

Comment connecter un ordinateur portable à un téléviseur Samsung sans fil

Il existe plusieurs façons de connecter sans fil votre ordinateur portable à un téléviseur Samsung. Les deux manières sont simples et ne nécessitent aucun câble. Vous pouvez suivre la méthode qui vous convient le mieux. Commençons par la première méthode.

Connectez-vous à l’aide de l’application Samsung Smart View

L’application Samsung Smart View est une application conçue par Samsung qui vous permet de refléter vos images, fichiers audio et vidéo de l’écran de votre PC sur votre téléviseur Samsung. Suivez ces étapes pour connecter sans fil votre ordinateur portable au téléviseur Samsung à l’aide de l’application.

Télécharger le Vue intelligente de Samsung pour votre ordinateur d’ici. Installez l’application sur votre PC Windows 10 ou Windows 11. Maintenant, connectez votre ordinateur portable Windows ainsi que votre téléviseur Samsung au même réseau Wifi. Lancez l’application Samsung Smart View sur votre PC et cliquez sur le se connecter au téléviseur bouton.

Vous devrez choisir votre téléviseur dans la liste des téléviseurs qu’il a détectés sur le réseau. Le téléviseur Samsung affichera alors un BROCHE. Vous devez le saisir sur votre ordinateur portable. Il ne vous reste plus qu’à cliquer sur le Ajouter du contenu et sélectionnez les fichiers que vous souhaitez afficher sur le tour TV. Il peut s’agir de fichiers audio, vidéo ou même de documents.

C’est l’une des méthodes les plus simples si vous n’avez pas le câble HDMI avec vous. Passons maintenant à la deuxième méthode.

Connectez-vous à l’aide de la mise en miroir directe de l’écran

Alors que la première méthode est utile lorsque vous souhaitez regarder ou afficher des images, des fichiers audio et vidéo, cette deuxième méthode vous permet d’utiliser votre téléviseur Samsung comme écran secondaire. Suivez ces étapes pour savoir comment.

Connectez votre PC Windows et votre téléviseur Samsung au même réseau wifi. Maintenant, tout ce que vous avez à faire est d’appuyer sur le Windows et K touches de votre clavier. Ou vous pouvez cliquer sur le bouton Connecter dans les paramètres rapides.

Le menu de diffusion apparaîtra sur votre écran. Sélectionnez simplement votre téléviseur Samsung dans la liste et cliquez dessus. S’il donne une erreur, essayez de le sélectionner plusieurs fois jusqu’à ce qu’il indique Suivez les instructions sur votre appareil. Autorisez l’invite sur votre téléviseur Samsung. Vous pouvez maintenant mettre en miroir votre PC sur le téléviseur Samsung immédiatement. Avec cette méthode, vous pouvez naviguer sur le Web, diffuser vos émissions préférées ou même simplement l’utiliser pour jouer immédiatement à vos jeux vidéo préférés. Tout cela peut être fait sans avoir besoin de fils, de câbles ou même de matériel supplémentaire.

Connectez-vous à l’aide du navigateur Chrome

Si vous avez une présentation ou un média en cours de lecture dans un navigateur, vous pouvez caser l’écran du navigateur sur votre Samsung Smart TV. La plupart des navigateurs populaires prennent en charge la fonctionnalité Cast. Ici, dans ce guide, je vais partager les étapes pour le navigateur Chrome, mais vous pouvez suivre les mêmes instructions pour les autres navigateurs.

Assurez-vous de connecter les ordinateurs portables et le téléviseur Samsung au même WiFi. Ouvrez maintenant le navigateur sur votre PC. Appuyez sur trois points présents dans le coin supérieur droit. Appuyez maintenant sur le Moulage option disponible entre Imprimer et Rechercher.

Il va maintenant rechercher les appareils connectés au même réseau. Sélectionnez votre téléviseur Samsung. Autorisez la même chose sur votre téléviseur et vous pouvez refléter votre navigateur sur votre téléviseur intelligent.

C’est un excellent moyen de partager sans fil l’écran de votre PC avec votre téléviseur Samsung. Cette méthode fonctionne avec presque toutes les marques de téléviseurs équipées de Miracast. Mais, si votre téléviseur ne dispose pas de Miracast, vous pouvez toujours connecter un appareil Google Chromecast, puis diffuser facilement l’écran de votre PC sur votre téléviseur. Encore une fois, les deux appareils doivent être sur le même réseau wifi. L’exécution de toutes ces actions devrait vous prendre moins de deux minutes pour mettre en miroir l’écran de votre PC sur votre téléviseur Samsung.

