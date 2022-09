Pratique: moniteur d’affichage ALOGIC Clarity 4K UHD [Vidéo]

Avoir un excellent moniteur externe à utiliser avec votre Mac ou iPad est non seulement satisfaisant, mais également nécessaire pour les professionnels qui ont besoin d’un écran haute résolution avec une bonne précision des couleurs. Et ALOGIC, une entreprise bien connue pour fournir d’excellentes solutions de périphériques informatiques, propose un produit qui répond à tous ces besoins, à savoir le moniteur d’affichage ALOGIC Clarity 4K UHD.

Un moniteur magnifiquement conçu

Bien sûr, la partie la plus importante d’un moniteur externe est sa dalle, mais avoir un bon design change tout. Le moniteur d’affichage ALOGIC Clarity 4K UHD a un beau design haut de gamme. L’avant de l’écran est recouvert de verre, ce qui rend les images beaucoup plus vives. À 799 $, Clarity a l’esthétique du Studio Display d’Apple pour offrir aux utilisateurs de MacBook un substitut économique pour étendre l’espace de l’écran.

Le panneau est entouré de cadres fins et propres qui ne contiennent aucun détail gênant. Dans le même temps, l’arrière du moniteur a une finition argentée élégante. Il est livré avec un support en métal intégré entièrement réglable. Les utilisateurs peuvent faire pivoter le moniteur, l’incliner ou même le faire pivoter pour trouver le meilleur angle pour tout type de travail.

Un véritable écran 4K

Mais ce qui rend le moniteur d’affichage ALOGIC Clarity 4K UHD vraiment bon, c’est son panneau 4K. Une fois que vous utilisez un écran 4K, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Tout semble plus net, du texte aux images et vidéos. Après tout, nous parlons d’une résolution quatre fois supérieure à la Full HD.

Mais avoir un écran haute résolution n’est qu’une partie de ce qui fait qu’un moniteur est bon. ALOGIC Clarity excelle à fournir 1,07 milliard de couleurs avec un rapport de contraste dynamique de 1000000:1 et 350 nits de luminosité.

Ce que vous voyez, ce sont des couleurs vives et des noirs plus profonds. Et grâce à la technologie IPS et à la finition brillante, vous pouvez voir clairement les images sans distorsion même en les regardant sous des angles allant jusqu’à 178 degrés. Sans oublier qu’en tant que moniteur de 27 pouces, il y a beaucoup de place pour mettre toutes vos applications à l’écran.

Fonctionne comme un concentrateur USB

L’ALOGIC Clarity 4K UHD n’est pas seulement un moniteur externe. Il fonctionne également comme un concentrateur USB afin que les utilisateurs puissent y connecter directement d’autres périphériques. Il vous suffit de connecter l’ALOGIC Clarity à un ordinateur ou une tablette à l’aide d’un seul câble USB-C. À l’arrière du moniteur, il y a deux ports USB-A, USB-B, deux ports HDMI, DisplayPort, USB-C et une sortie audio.

Ce qui est également formidable avec l’ALOGIC Clarity 4K UHD, c’est que le port USB-C intégré fournit également de l’alimentation, ce qui vous permet de recharger votre ordinateur portable ou votre tablette tout en l’utilisant connecté à l’écran.

Un excellent compagnon pour Mac et iPad

Bien sûr, en tant que moniteur USB-C, ALOGIC Clarity 4K UHD fonctionne parfaitement avec les Mac et les iPad. Il vous suffit de brancher le câble et vous êtes prêt à partir. Et maintenant que iPadOS 16 dispose de Stage Manager, qui tire pleinement parti d’un moniteur externe connecté à l’iPad, vous pouvez utiliser ALOGIC Clarity pour étendre encore plus les fonctionnalités de votre iPad.

Et la meilleure partie est que l’ALOGIC Clarity 4K UHD est beaucoup plus abordable que les moniteurs concurrents comme le Studio Display d’Apple.

Prix ​​et disponibilité

Le moniteur d’affichage ALOGIC Clarity 4K UHD est désormais disponible sur la boutique en ligne officielle de l’entreprise. Il est au prix de 799,99 $ avec la livraison gratuite et est livré avec la dernière webcam ALOGIC 1080p Iris gratuitement.

Cette webcam a une résolution de 1080p, une mise au point automatique alimentée par l’IA, des microphones antibruit et une couverture de confidentialité.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :