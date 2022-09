Comment connecter Chromecast à un téléviseur d’hôtel et au WiFi

Séjourner dans un hôtel peut être formidable, surtout lors d’un long voyage. Maintenant, la plupart des hôtels ont généralement une télévision dans chaque chambre qui vous permet de regarder les chaînes de télévision par câble. Pour de nombreuses personnes, regarder la télévision par câble dans un hôtel est acceptable, mais si vous transportez votre Chromecast, vous pouvez le connecter à Hotel TV pour regarder tout votre contenu préféré. Voici comment connecter Chromecast à Hotel TV et WiFi.

Que feriez-vous si vous ne vouliez pas regarder ou rattraper vos émissions préférées sur grand écran dans un hôtel ? La solution consiste à transporter l’appareil Google Chromecast, ce qui ne posera pas de problème car il est compact. Bien qu’il semble absurde de voyager avec un Google Chromecast, cela n’est bénéfique que pour ceux qui aiment regarder leurs émissions préférées en déplacement. Dans ce guide, nous parlerons de la façon dont vous pouvez connecter votre Chromecast à un téléviseur d’hôtel.

Comment connecter Google Chromecast à Hotel TV

Avant d’aborder les étapes de connexion de votre Chromecast à la télévision de l’hôtel, vous pourriez avoir besoin de quelques éléments.

Conditions préalables

Appareil Chromecast

Câble USB plus long pour alimenter le Chromecast

La première et la plus importante étape consiste à vérifier et à voir quel type de téléviseur vous avez dans votre chambre d’hôtel. S’il s’agit de l’un de ces téléviseurs basiques mais dotés d’un port HDMI, vous êtes prêt à partir. Cependant, si quelque chose d’autre est connecté aux ports d’entrée HDMI de votre téléviseur, vous pouvez simplement le débrancher et brancher le Chromecast sur le port HDMI. Si le téléviseur de l’hôtel de votre chambre n’a pas de ports HDMI, vous ne pourrez pas connecter votre Chromecast au téléviseur de l’hôtel sans utiliser le WiFi.

Comment connecter Google Chromecast au WiFi de l’hôtel

Conditions préalables

Téléphone portable ou ordinateur portable Windows 10 ou 11

Appareil Chromecast

Câble USB plus long pour alimenter le Chromecast

Obtenir les identifiants Wifi

Lors de l’enregistrement dans votre chambre d’hôtel, vous recevrez également le nom d’utilisateur et le mot de passe pour le WiFi de l’hôtel. Eh bien, si le wifi de l’hôtel dans lequel vous séjournez dispose d’un portail de connexion, Google Chromecast ne pourra pas se connecter à ces réseaux wifi. Mais si vous recevez simplement le mot de passe, alors Chromecast pourra se connecter au wifi de votre hôtel.

Créer un point d’accès sans fil

Ainsi, vous savez que votre appareil Google Chromecast ne pourra pas se connecter à la page de connexion de votre réseau wifi, il est temps d’improviser. Donc, pour cela, vous pouvez soit utiliser votre ordinateur portable Windows, soit un appareil mobile qui peut partager sa connexion wifi avec d’autres appareils.

Connectez l’ordinateur portable Windows 10/11 au Wifi de l’hôtel

Sur un PC Windows 10 ou 11, vous devrez d’abord connecter votre ordinateur portable au wifi de l’hôtel.

Tout d’abord, allumez votre ordinateur portable Windows et branchez-le sur la source d’alimentation. Maintenant, vous devez connecter votre ordinateur portable au réseau wifi de l’hôtel. Une fois connecté au réseau, votre navigateur Web s’ouvrira automatiquement. Vous devrez saisir le nom d’utilisateur et mot de passe qui vous a été remis à la réception. Une fois l’ordinateur portable Windows connecté au wifi de l’hôtel, vous devrez créer un hotspot mobile sur votre ordinateur portable.

Créer un point d’accès mobile sur un ordinateur portable Windows 10/11

Maintenant que votre ordinateur portable Windows est connecté au wifi de l’hôtel, il est temps de créer le point d’accès mobile.

Ouvrez le menu Démarrer en appuyant sur la touche Windows de votre clavier. Maintenant, tapez Point d’accès pour mobiles et sélectionnez-le parmi les meilleurs résultats de correspondance. Lorsque la page Paramètres du point d’accès mobile s’ouvre, cliquez sur la bascule pour activer le point d’accès.

Clique sur le Propriétés/Modifier possibilité de modifier le nom et le mot de passe du point d’accès que vous venez de créer sur votre ordinateur portable Windows. Vous pourrez également choisir une bande réseau. Choisissez 2,4 GHz. Et c’est ainsi que vous pouvez créer un hotspot mobile sur votre ordinateur portable Windows 10/11 et partager le wifi de l’hôtel.

Créer un pont Wifi à l’aide d’un appareil Android

Si vous n’avez pas d’ordinateur portable Windows 10 ou 11 avec vous, certains appareils Android peuvent servir de répéteurs Wi-Fi en partageant le réseau Wi-Fi auquel ils sont connectés. De nombreux appareils de Huawei, Honor et quelques anciens téléphones Samsung ont la possibilité de partager un réseau wifi. Notez que cela est différent de la création d’un point d’accès Wi-Fi sur votre appareil.

Tout d’abord, connectez-vous au wifi de l’hôtel et connectez-vous au portail en utilisant le nom d’utilisateur et le mot de passe qui vous ont été fournis. Une fois que votre téléphone est connecté au wifi de l’hôtel et que vous êtes en mesure d’accéder à Internet, vous pouvez créer un pont Wifi. Ouvrez l’application Paramètres et recherchez Partage Wifi ou pont Wifi. Lorsque vous trouvez l’option, sélectionnez-la et activez-la. Vous pouvez également modifier le nom et le mot de passe de la connexion au pont.

Configurer Chromecast sur le Wi-Fi de l’hôtel

Maintenant que vous avez trié le réseau wifi de l’hôtel soit en vous y connectant directement, soit en utilisant le mode répéteur wifi d’un autre appareil, vous pouvez maintenant configurer le Chromecast.

Allumez le téléviseur et passez à la source d’entrée sur laquelle le Chromecast a été branché. Maintenant, sur votre Android ou iOS périphérique, lancez le Accueil Google application. Vous devriez déjà être connecté car vous utilisez votre appareil Chromecast personnel pour regarder les émissions. Maintenant, lancez l’application Google Home et appuyez sur votre appareil Chromecast. Tapez sur le Info appareil icône suivi de Wifi et enfin Oubliez ce réseau. Une fois le réseau oublié, l’application vous amènera à l’écran d’accueil.

Configurer Chromecast via l’application Google Home

Vous devrez appuyer sur ‘+’ suivi de Configurer l’appareil > Nouvel appareil. Assurez-vous que votre téléphone portable est connecté au réseau wifi ou au pont wifi. L’application vous demandera de choisir l’appareil que vous prévoyez de configurer. Sélectionnez Chromecast dans la liste. L’application commencera à rechercher les appareils Chromecast à proximité. Assurez-vous que votre Chromecast est branché et connecté à une source d’alimentation et au téléviseur.

Une fois qu’il aura trouvé votre Chromecast, il vous montrera un code et le fera correspondre au code affiché sur votre téléviseur.

Vous pouvez maintenant diffuser et regarder vos émissions préférées sur votre Chromecast en utilisant le Wifi de l’hôtel.

Ceci conclut le guide sur la façon de connecter votre Chromecast au Wi-Fi et à la télévision d’un hôtel. Le processus est simple et facile. Bien qu’il puisse être absurde de voyager avec un appareil Chromecast, cela aide car il agit comme votre téléviseur portable qui peut être configuré et fonctionner en quelques minutes. Vous avez des questions ou des requêtes? N’hésitez pas à les laisser sur nos réseaux sociaux.

