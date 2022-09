AMD bat le record du monde des processeurs 16 cœurs dans Cinebench avec un 7950X sur LN2

Félicitations! L’overclockeur parrainé par AMD, Bill Alverson, alias Sampson, a remporté vendredi le double record des scores les plus élevés dans Cinebench R23 et R20 pour les processeurs à 16 cœurs avec un Ryzen 9 7950X overclocké à 6,5 GHz. Ses scores se classent désormais également 37e en R23 et 88e en R20 pour les processeurs de toutes tailles.

Son score de 48 235 points en R23 est d’environ 8 000 points devant la deuxième place – un i9-12900KS overclocké à 7 GHz également sur LN2. C’est environ 11 000 points ou 30% de plus que les scores divulgués des 7950X cadencés en usine, et près de 20 000 points de plus que les scores réguliers du 5950X.

Le 7950X overclocké a réussi à dépasser les autres processeurs à 16 cœurs et à pénétrer sur le territoire des mastodontes à 32 cœurs comme le Threadripper 3970X. Il dépasse même le Xeon W-3175X à 28 cœurs d’Intel d’il y a quelques années, malgré la course à l’overclocking provoquée par le processeur.

Selon la capture d’écran soumise à HWBot, l’overclock qui a remporté le record R23 était un multiplicateur x64,50 appliqué à la fréquence de bus par défaut de 100 MHz, résultant en 6450 MHz sur tous les cœurs. Il a fallu 1,40 V et une consommation électrique maximale de 271 W pour l’atteindre, soit 101 W de plus que le TDP d’usine.

Le système était une carte mère Asus ROG Crosshair X670E Gene associée à deux bâtons DDR5 de 16 Go cadencés à 3600 MHz. Le GPU était le GPU AMD Raphael intégré basé sur RDNA2 cadencé à 600 MHz. Pour l’enregistrement R20, Sampson a reconstruit le système avec une carte mère Asrock X670E Taichi.

Le deuxième overclock a été signalé de manière assez différente par les moniteurs matériels. Benchmate a enregistré 6513,28 MHz, CPU-Z a déclaré 6538,38 MHz et HWiNFO a déclaré qu’une fréquence de bus de 100,1 MHz et un multiplicateur x64,63 entraînaient une vitesse de fréquence moyenne de 6470,20 MHz.

Quoi qu’il en soit, c’était tout ce dont il avait besoin pour marquer 18 605 points et prendre le record du processeur à 16 cœurs dans R20. À titre de comparaison, les scores les plus élevés de 5950X et i9-12900K (LN2) sont de 15 664 points avec un overclock de 6 GHz pair et de 15 625 points avec un overclock de 6873 MHz, respectivement.

Après le lancement du 7950X et du reste de la série 7000 mardi, nous devrions voir apparaître davantage de meilleurs scores d’overclocking (ainsi que nos critiques !). Sans refroidissement exotique, le processeur a une fréquence boost de 5,7 GHz et une fréquence de base de 4,5 GHz, avec un MRSP de 700 $.