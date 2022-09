L’iPhone 14 charge-t-il lentement ? Comment charger rapidement votre iPhone

Votre iPhone 14 ou iPhone 14 Pro se charge-t-il plus lentement que votre ancien téléphone ? La meilleure façon de charger rapidement est d’utiliser un câble Lightning vers USB-C et un chargeur de 30 watts, soit d’Apple, soit d’une option tierce moins chère comme Anker. Voici tout ce que vous devez savoir sur la charge rapide de votre nouvel iPhone…

À partir de l’iPhone 12, Apple n’inclut plus du tout d’adaptateur secteur dans la boîte. Les anciens modèles d’iPhone étaient livrés avec un chargeur de 5 watts ; c’est peut-être ce que vous utilisez comme vous l’avez gardé pendant des années et des années.

Cependant, dans le même temps, les capacités de la batterie interne de l’iPhone ont considérablement augmenté au cours des cinq dernières années environ. En tant que tel, si vous utilisez un ancien chargeur de puissance plus lente, vous constaterez que vos vitesses de charge sur un nouvel iPhone comme l’iPhone 14 ou l’iPhone 14 Pro sont nettement plus lentes que votre ancien téléphone.

Quel est le moyen le plus rapide de recharger l’iPhone 14 ?

Apple inclut un câble Lightning vers USB-C dans la boîte avec votre iPhone 14. L’utilisation de ce câble – ou d’un câble similaire – avec un chargeur USB-C de 30 watts est le moyen le plus rapide de donner du jus à votre téléphone.

Avec un chargeur de 30 watts, vous pourrez passer de 0% à 50% de charge en une demi-heure environ avec une charge rapide. Passer de 0% à 100% prendra environ deux heures. Cela se compare à environ trois heures avec un chargeur de 20 watts, ou environ quatre heures si vous utilisez un ancien adaptateur secteur Apple USB de 5 watts.

Évidemment, si vous chargez pendant la nuit, cette différence de vitesse peut ne pas vous importer. Mais si vous voulez la charge la plus rapide possible, mettez à niveau votre ancien chargeur USB vers un chargeur USB-C évalué à environ 30 watts.

Puis-je utiliser le nouveau double chargeur Apple ?

La dernière option de charge d’Apple en vente est un chargeur mural double USB-C de 35 watts. Si vous n’utilisez qu’un seul des ports, vous pourrez utiliser la pleine vitesse de charge de 35 watts et charger votre iPhone rapidement. Si vous essayez de charger deux iPhones en même temps en utilisant les deux ports, chaque téléphone recevra environ 17 watts de puissance et, naturellement, prendra plus de temps à charger.

Les fabricants tiers proposent des options de double charge compétitives avec des vitesses encore plus rapides. Par exemple, ce chargeur USB-C combo Anker fournit deux ports USB-C et un port USB-A, avec des vitesses de charge maximales de 65 watts. Des produits comme ceux-ci représentent généralement un meilleur rapport qualité-prix que le chargeur double d’Apple.

Puis-je utiliser mon chargeur MacBook pour recharger mon iPhone ?

Si vous avez un MacBook qui utilise la charge USB-C, vous pouvez utiliser la même brique de charge avec votre iPhone. Votre brique de charge MacBook peut être évaluée à 30 watts, 67 watts, 97 watts ou plus. Cependant, votre iPhone atteindra une vitesse de charge maximale de 30 watts, donc l’utilisation d’un chargeur de meilleure qualité ne fera pas charger votre téléphone plus rapidement que cela.

Puis-je recharger rapidement avec la recharge sans fil ?

La charge filaire à 30 watts est toujours plus rapide que la charge sans fil de votre iPhone. À l’aide d’un chargeur Qi ou d’un accessoire similaire, vous pouvez charger votre iPhone sans fil à environ 7,5 watts.

Avec un chargeur Apple MagSafe, vous pouvez fixer la rondelle de charge à l’arrière de votre iPhone en toute sécurité à l’aide d’une connexion magnétique et permettre une charge sans fil plus rapide, jusqu’à 15 watts. Cependant, cela reste nettement plus lent que les options de charge filaire.

Puis-je utiliser mes anciens câbles et chargeurs en toute sécurité ?

Oui. Toute combinaison légitime de câble Lightning et de chargeur peut être utilisée en toute sécurité avec votre iPhone. Cela indique simplement que vous devrez supporter des vitesses de charge plus lentes.

Les adaptateurs d’alimentation et les chargeurs évalués à plus de 30 watts conviennent également, l’iPhone ne tirera qu’un maximum d’environ 30 watts, de sorte que vous n’aurez aucun avantage à utiliser un chargeur de meilleure qualité.

