Surface Pro 9 : spécifications, prix et disponibilité

Le 12 octobre, nous avons un nouveau rendez-vous avec Microsoft et sa gamme de produits Surface. Outre le renouvellement du Surface Laptop et du Surface Studio, la Surface Pro 9 arrivera pour célébrer les 10 ans de la tablette convertible la plus réussie de la marque et qui a représenté une révolution au sein de l’écosystème Windows.

La principale nouveauté de la neuvième version de Surface Pro est l’unification des versions Intel et Qualcomm sous un même produit. Par conséquent, cette année, nous ne verrons pas de nouvelle Surface Pro X, mais plutôt la variante ARM sera proposée comme une option supplémentaire du cabriolet. En fait, la grande attraction de cette variante sera l’introduction de la connexion 5G.

Spécifications de la Surface Pro 9

Surface Pro 9 Filtrer Écran de flux Pixel Sense de 13 pouces

Format d’image 3:2

Taux de rafraîchissement dynamique de 120 Hz Processeur Intel Core i5

Intel Core i7

microsoft sq3 Graphique Intel Iris Xe (Intel)

Adreno 690 (Qualcomm) Mémoire 8/16/32LPDDR4xGo Stockage SSD NVMe amovible 128/256/512/1 To connectivité Bluetooth 5.3

Wi-Fi 6

5G (Qualcom) ports 2x USB-C

MicroSDXC

Port Surface Connect

mini-jack 3,5 mm

Connecteur de clavier de surface Tambours jusqu’à 15 heures Caméra frontale 8 MP avec enregistrement 1080p Caméra arrière 5 MP avec enregistrement 1080p Sécurité TPM 2.0

WindowsHello Poids i5 : 775 g

i7 : 790g Couleurs Platine

Le noir

forêt verte

Bleu saphir Système opératif Windows 11 22H2 Famille ou Pro

Quant au design et à l’écran, on ne trouvera pas trop de différences avec la Surface Pro 8. Le design de 13 pouces est maintenu avec des cadres réduits sur les côtés et un design en aluminium plus fin que sur les modèles précédents, qui utilisaient du magnésium pour leur construction.

L’écran 120 Hz avec taux de rafraîchissement dynamique nous offrira une meilleure expérience lors de l’utilisation de gestes ou du dessin avec le stylet Surface Slim. La magie de Windows 11 22H2 adaptera ce taux de rafraîchissement pour le réduire à des tâches plus simples afin de maintenir l’autonomie de l’appareil.

La principale nouveauté concernant le design est l’arrivée de deux nouveaux coloris : Sage Green et Sapphire Blue qui, selon Zac Bowden, seraient assimilés aux versions Ice Blue et Sage Green que l’on voyait déjà dans le Surface Laptop Go 2.

Ce mouvement est très similaire à ce qu’a fait Apple il y a quelques mois avec la présentation de l’iPad Air. L’introduction de nouvelles couleurs pour la Surface Pro 9 peut la rendre plus attrayante pour l’utilisateur à domicile et accroître la concurrence avec les produits de la pomme croquée.

Intel Core 12 et Microsoft SQ3 sous le capot

Ce qui pourrait être un renouvellement continu du processeur cette année surprend grâce aux innovations des processeurs. Dans le cas de la variante Intel Core de 12e génération, nous profiterons d’une technologie hybride qui mélange des cœurs puissants (P-cores) avec des cœurs efficaces (E-cores).

Surface Pro 9, dans sa variante Intel, utilisera les processeurs Intel Core i5 et Intel Core i7. Ce que nous ne savons toujours pas, c’est la variante qu’ils utiliseront. La série U normalement utilisée dans Surface Pro a moins de cœurs P, mais utilise un TDP de 15 W, améliorant la durée de vie de la batterie et la dissipation thermique de l’appareil.

Compte tenu de l’épaisseur du convertible et du fait qu’il utilise la dissipation passive, il serait normal que Microsoft maintienne son engagement envers le i5-1245U et le i7-1265U. Avec ces processeurs, nous parlerions de 2 cœurs P et de 8 cœurs E, ce qui indiquerait un total de 10 cœurs et 12 threads. Bien sûr, la carte graphique intégrée Intel Xe serait conservée, ce qui donne à l’équipe bleue de si bons résultats.

Microsoft SQ3, un Qualcomm Snapdragon 8cx Gen chamboulé

La variante ARM de Surface Pro 9 intègre le processeur Microsoft SQ3, que ceux de Redmond développent avec Qualcomm. A la base, il s’agirait d’une variante du Snapdragon 8cx Gen 3 sur laquelle Microsoft a « accordé » la partie graphique pour améliorer sa puissance et l’adapter à cet appareil.

Ce processeur est 85% plus puissant que son prédécesseur dans la partie CPU et jusqu’à 65% meilleur dans la partie graphique. Selon les dernières comparaisons, les performances de ce processeur seraient similaires à celles d’un Intel Core i5 de 10e génération, ce qui serait plus que suffisant pour l’utilisateur moyen dans une variante qui mise sur l’autonomie et la connectivité.

Avec ces données on ne peut pas faire de comparaison directe avec l’Apple M1 qui est loin des performances du Microsoft SQ3. Bien sûr, on ne parle même plus de l’Apple M2… Mais on aura une puissance plus que raisonnable en attendant les nouveaux processeurs Nuvia de Qualcomm.

En revanche, Qualcomm promet jusqu’à 25 heures d’autonomie, mais le meilleur de ce processeur est le support des… connexions 5G ! De cette manière, Surface Pro 9 pourra profiter de la bande passante fournie par la connectivité 5G. Sans aucun doute, ici on peut en profiter bien mieux que sur un smartphone.

5G, WiFi 6E, Bluetooth 5.3… La Surface Pro 9 se connecte à tout

Comme nous l’avons dit, la variante ARM de Surface Pro 9 aura une connexion 5G. Mais l’appareil ne s’arrêtera pas là, il dispose également d’une connexion WiFi 6E et Bluetooth 5.3, celles-ci étant les dernières technologies sans fil disponibles.

Tel serait l’accent mis sur cet aspect pour l’appareil dans sa version Qualcomm que des rumeurs indiquent qu’il serait vendu sous le nom de « Surface Pro 9 avec 5G ». La réalité est que grâce à la connexion 5G et à un bon débit de données, nous pouvons utiliser la connexion Internet comme si nous étions connectés à notre WiFi domestique.

Cependant, si la variante ARM est « Surface Pro 9 avec 5G », c’est parce que la variante Intel ne bénéficiera pas des mêmes privilèges. Dans ce cas, il semble que la connexion sera 4G/LTE, même si nous profiterons des dernières versions de WiFi et Bluetooth.

Prix ​​et disponibilité de la Surface Pro 9

La Surface Pro 9 sera présentée le 12 octobre et son arrivée dans les magasins de certains marchés est prévue quelques semaines plus tard. Cependant, si Microsoft réitère la stratégie de distribution de Surface Pro 8, il faudra attendre 2023 pour tester l’appareil en Espagne.

Quant aux prix, on s’attend à ce que les mêmes prix en dollars restent. D’autre part, la situation euro-dollar et l’inflation peuvent entraîner une augmentation des prix en Europe. Peut-être que Microsoft répète la stratégie Xbox et préfère baisser sa marge bénéficiaire pour maintenir ses ventes.

Intel Core i5, 8 Go de RAM, 128 Go de SSD 1 099,99 $ Intel Core i5, 8 Go de RAM, 256 Go de SSD 1 199,99 $ Intel Core i5, 8 Go de RAM, 512 Go de SSD 1 399,99 $ Intel Core i5, 16 Go de RAM, 256 Go de SSD 1 399,99 $ Intel Core i7, 16 Go de RAM, 256 Go de SSD 1 599,99 $ Intel Core i7, 16 Go de RAM, 512 Go de SSD 1 899,99 $ Intel Core i7, 32 Go de RAM, 1 To de SSD 2 199,99 $ Microsoft SQ3, 8 Go de RAM, 128 Go de SSD, 5G 2 599,99 $ Microsoft SQ3, 8 Go de RAM, 256 Go de SSD, 5G 1 049,99 $ Microsoft SQ3, 16 Go de RAM, 256 Go de SSD, 5G 1 249,99 $ Microsoft SQ3, 16 Go de RAM, 512 Go de SSD, 5G 1 649,99 $

Bien sûr, si nous voulons tirer le meilleur parti de la Surface Pro 9, à ces prix, nous devrons ajouter le Surface Type Cover et le Surface Slim Pen 2, qui peuvent faire monter la somme de 279,99 euros si nous achetons le pack avec les deux accessoires.