Synology : Comment synchroniser facilement les données d’un ancien NAS vers un nouveau

Si vous passez d’un ancien Synology à un nouveau Synology NAS, ou si vous souhaitez simplement synchroniser deux NAS à tout moment, la solution simple mais efficace que j’ai trouvée consiste à utiliser Shared Folder Sync avec rsync. Vous pouvez le configurer facilement dans le panneau de configuration Web de Synology. Voici comment.

J’ai récemment mis à niveau un Synology DS720+ à deux baies vers un modèle Synology DS920+ à quatre baies. La mise à niveau me donne un peu plus de performances et deux baies de lecteur supplémentaires pour l’extensibilité du stockage. Un NAS est un excellent compagnon pour un foyer Apple car il peut servir de serveur multimédia Plex pour tous vos appareils, exécuter HomeBridge pour une automatisation avancée de HomeKit, sauvegarder vos Mac avec Time Machine, et plus encore. Un test complet du DS920 + est à venir.

Cependant, lors de la réception de la nouvelle unité, mon problème était de savoir comment copier les données de l’ancien NAS vers le nouveau. Je veux garder l’ancien NAS en fonctionnement, donc je ne pouvais pas simplement retirer les disques durs et déplacer physiquement les données de cette façon. Je voulais également une solution qui pourrait être exécutée en arrière-plan pendant que l’ancien NAS restait activement utilisé (notre famille en dépend pour l’accès Plex et d’autres services).

Je voulais également avoir la possibilité de resynchroniser les données à l’avenir, si j’ajoutais des fichiers à l’ancien NAS avant d’avoir entièrement migré vers le nouveau boîtier. La connexion via un câble physique n’était pas vraiment une option, et il n’était pas clair comment cela serait réalisé.

La solution que j’ai trouvée consistait à utiliser le service rsync « avancé » avec l’application intégrée Shared Folder Sync de Synology. Cela s’est avéré être une solution très élégante et simple, et pouvait être configurée de manière autonome à l’aide de l’interface utilisateur Web, même si les étapes étaient légèrement non évidentes…

Comment configurer la synchronisation des dossiers partagés d’un NAS à un autre

1. Connectez-vous au portail Web Synology DiskStation sur le nouveau NAS, c’est la destination vers laquelle vous souhaitez copier/synchroniser les fichiers. Allez dans Panneau de configuration -> Services de fichiers -> rsync et activez le service rsync.

2. Connectez-vous au portail Web Synology DiskStation sur l’ancien NAS, celui avec les fichiers à copier. Accédez à Panneau de configuration -> Services de fichiers -> Avancé et faites défiler jusqu’à Synchronisation des dossiers partagés.

3. Cliquez sur le bouton Liste des tâches et appuyez sur Créer. Sélectionnez le dossier partagé source que vous souhaitez copier. REMARQUE : si les noms de répertoire/fichier correspondent à la destination, ils seront renommés afin qu’ils n’entrent pas en conflit avec le processus de synchronisation.

4. Suivez les étapes en appuyant sur le bouton Suivant. Dans l’écran de destination de synchronisation, le Synology devrait détecter automatiquement le nouveau Synology sur votre réseau, vous pouvez donc simplement le sélectionner et entrer vos identifiants de connexion.

… Et c’est tout! Les fichiers et dossiers commenceront automatiquement à se synchroniser sur le réseau vers le nouveau NAS. Si vous ajoutez des fichiers ultérieurement à la source, ceux-ci seront également automatiquement copiés vers la destination. Pour réduire la congestion du trafic sur votre réseau local, vous pouvez éventuellement configurer la tâche pour qu’elle s’exécute uniquement selon un calendrier à certaines heures de la journée (comme la nuit).

