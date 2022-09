Nous avons créé ces dix peintures en utilisant uniquement l’intelligence artificielle

De Midjourney à Crayion, tous les systèmes d’IA que nous avons essayés ont un certain nombre d’essais gratuits. Chaque programme a donné sa propre interprétation personnelle au texte.

Produire des œuvres avec l’intelligence artificielle, c’est un peu comme cuisiner de la carbonara. Tout le monde sait le faire, quelques-uns réussissent très bien. Les premiers pas sont intuitifs même pour les débutants, vous entrez dans les sites, lisez, vous orientez et expérimentez. Tous ont un nombre limité d’essais gratuits (5 à 10). Alors, rassurez-vous, ceux qui parviennent à produire des images esthétiquement passables à la dernière tentative sont déjà bons.

Les logiciels sont similaires mais ils ne sont pas tous identiques. Par exemple, en insérant comme texte : « Des suricates dansants qui trinquent avec Bacchus pendant une tempête », chaque émission a donné son interprétation personnelle au texte. Après quelques essais on a envie de donner quelques conseils. Plus vous entrez d’informations, plus le travail est proche du résultat souhaité. Il n’est pas nécessaire de mettre uniquement des informations « narratives » mais aussi des informations stylistiques, par exemple en insérant une référence à un peintre ou un artiste à l’esthétique reconnaissable.

Combiner des termes inhabituels ou utiliser des phrases évocatrices peut plutôt être un stratagème pour éviter de se retrouver devant le premier résultat d’images Google. « Fille dans un pré avec une fleur à la main » en est la preuve gâchée. À éviter. L’ordre des mots dans le texte peut également affecter la prédominance d’une image ou d’un concept sur l’autre. Parfois, vous pouvez simplement essayer de reformuler la phrase. Cependant, ce ne sont que des conseils de base. Travailler avec l’intelligence artificielle est plus complexe. Pour bien le faire, vous devez vous abonner au logiciel le plus performant.

Tous les logiciels pour commencer à créer des images avec l’intelligence artificielle

Pour utiliser Midjourney, vous devez créer un compte Discord. Ici, en fait, des messages texte sont envoyés au bot qui se connecte à l’intelligence artificielle. Une fois entré, vous devez rejoindre le canal et « accepter l’invitation ». Il y a plusieurs salles, pour profiter des essais gratuits il faut entrer dans la zone de test. Une fois à l’intérieur, entrez simplement la commande / image et lancez la description de l’image. Strictement en anglais. S’il est inséré en italien, il parvient souvent à saisir un seul des mots.

À ce stade, Midjourney présente quatre possibilités et l’auteur choisit l’une des images. Avec le bouton U peut créer une version plus grande de l’œuvre, avec V, au lieu de cela, il génère une nouvelle image basée sur celle sélectionnée. Si l’auteur ne veut choisir aucune des quatre images, il peut toujours cliquer sur l’icône du dé qui génère quatre autres images à partir de la même invite (la commande entrée). À tout moment, cependant, vous pouvez enregistrer des images en les sélectionnant ou en appuyant sur l’icône de téléchargement sur votre smartphone.

Également sur Discord se trouve Bored.Ai, qui ressemble à Midjourney. Dans ce cas également, entrez simplement la section #generator du canal. Pour commencer, vous devez entrer la commande !Allez, suivi du texte. Bored.Ai, ne propose pas tout de suite les images générées par l’IA, mais comme première réponse il fournit quatre textes. Quatre interprétations plus détaillées de la description saisies par l’auteur. Par exemple, il demande si oui ou non une figure doit occuper le centre du tableau, ce qui est au premier plan et ce qui est au second plan.

Généralement les réponses sont assez adhérentes à la composition de l’image, parfois, si les phrases sont plus cryptiques, le logiciel peut paraphraser le texte d’une manière différente et lui faire prendre de nouvelles significations. Une fois l’une des interprétations choisie, Bored.Ai génère quatre images. Vous pouvez en sélectionner un ou, encore une fois avec la touche de relance, choisir de recommencer.

Au-delà de ces options, il en existe une autre plus simple mais moins performante. Avec ArtBreeder, entrez simplement sur le site et cliquez sur essayer la démo, écrivez des mots-clés et envoyez les informations au logiciel. Contrairement à Midjourney ou Bord.Ai, ArtBreeder ne demande pas d’étape intermédiaire pour produire l’œuvre, ni la possibilité de modification à partir d’un premier brouillon généré. Il n’y a que le bouton reroll qui permet de traiter une image différente à partir des mêmes mots clés.

Night Café Creator ressemble un peu à ArtBreeder, vous entrez, écrivez les mots clés et attendez que l’IA génère l’image à partir du texte. En réalité, cependant, il y a une étape intermédiaire, pour encadrer le résultat final d’un point de vue stylistique. En fait, avant d’envoyer la commande, il est nécessaire de sélectionner un filtre (peinture à l’huile, sinistre, horreur, bande dessinée, etc.).

Starryai, quant à lui, permet de choisir entre deux modes de création : un plus abstrait, Altair qui utilise un modèle VQGAN-CLIP, et un plus réaliste, appelé Orion, qui utilise un modèle CLIP-Guided Diffusion. Ensuite, vous accédez au panneau où vous pouvez saisir le texte d’entrée et choisir le style de lecture dans une liste prédéfinie. Crayion, également appelé Dall E mini, à travers une interface spartiate vous permet de saisir le texte souhaité. Cela fonctionne bien avec des mots simples. En parlant des « suricates dansants qui portent un toast avec Bacchus pendant une tempête », Crayion l’a interprété de cette façon.