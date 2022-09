Milly Alcock, Rhaenyra dans House of the Dragon, dit au revoir avec des photos amusantes avec le casting

Comme déjà annoncé par HBO Max -et comme on peut le voir dans la bande-annonce officielle du prochain épisode de House of the Dragon, chapitre six de la première saison-, certains personnages de la série laissent derrière eux leurs versions adolescentes pour laisser place aux adultes performances de nouveaux acteurs et actrices, comme c’est le cas de l’un des protagonistes d’une telle adaptation télévisuelle réussie des romans de George RR Martin. A tel point que l’actrice australienne de 22 ans Milly Alcock a partagé un album photo amusant sur son compte Instagram pour dire au revoir à ses co-stars, quelques images qui offrent également un regard curieux sur les coulisses.

Au revoir Milly Alcock ; salut emma d’arcy

Ainsi, ces photos sont accompagnées d’un message bref mais révélateur de l’actrice à ses co-stars : « Je vous aime tous, je vous aime, j’aime ça ! » Bien sûr, les photos partagées par Milly Alcock démontrent la bonne ambiance qui a régné sur le tournage de la série et la camaraderie entre ses protagonistes. À tel point qu’on peut apprécier des démonstrations d’affection et des blagues entre eux, y compris une caméra cachée pleine d’esprit entre Milly Alcock elle-même et sa co-star Emily Carey, qui joue Alicent Hightower.

Et en parlant d’Emily Carey, l’actrice anglaise de 19 ans confiera également son rôle à sa version adulte, incarnée dès le prochain épisode par Olivia Cooke. Tout cela a sa raison d’être, puisque House of the Dragon sautera une décennie du cinquième au sixième épisode.

Nous pourrons continuer à voir Milly Alcock dans une autre série dans laquelle elle travaille actuellement, comme Upright, même si l’actrice bénéficiera sûrement de plus en plus d’opportunités d’acteur après avoir triomphé dans House of the Dragon en tant que princesse convaincante et charismatique Rhaenyra Targaryen.

Source | Collisionneur | Instagram