Comment supprimer les actualités MSN dans Microsoft Edge

L’une des choses qui ressort de Microsoft Edge est l’intégration de MSN sur la nouvelle page à onglet. En fait, c’est l’un des aspects les moins personnalisables du navigateur, se limitant à pouvoir changer son apparence, mais ne pouvant définir aucune autre page pour la remplacer.

Par défaut, la nouvelle page à onglet met en évidence le moteur de recherche et les icônes d’accès rapide aux sites Web que nous visitons fréquemment. Cependant, en bas, nous trouvons les liens pour accéder aux différentes catégories MSN. De plus, si nous faisons défiler, la section des nouvelles s’ouvrira automatiquement.

Quel est le problème? Microsoft Edge fait de nombreuses demandes à MSN pour maintenir ces informations à jour. Par conséquent, à chaque fois que nous ouvrons un nouvel onglet, le navigateur lance ces requêtes et provoque un ralentissement de la charge en utilisant un plus grand nombre de ressources de notre ordinateur : CPU, RAM et connexion réseau.

Nous pouvons donc désactiver les actualités MSN dans le nouvel onglet de Microsoft Edge

Dans la partie supérieure droite, nous trouvons une icône sous la forme d’un engrenage qui nous permet de personnaliser cette page. Si nous regardons la distribution, nous verrons qu’elle est définie sur « Focused ». Cependant, toutes les distributions que nous pouvons choisir maintiennent l’affichage des nouvelles MSN… Sauf une, la distribution personnalisée.

Si nous choisissons la mise en page personnalisée, en bas, nous pouvons ouvrir la liste déroulante « Contenu » et choisir l’option « Contenu désactivé ». À ce moment-là, nous verrons qu’il n’est plus possible de faire défiler et que la nouvelle en bas de la page nouvel onglet dans Microsoft Edge disparaît.

Si nous faisons un test, nous verrons que la nouvelle page à onglet prend maintenant beaucoup moins de temps à charger, en particulier sur les ordinateurs dotés d’un matériel plus ancien ou dans des endroits avec une connexion Internet limitée.