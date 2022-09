Comment utiliser Alexa comme haut-parleur pour TV, PlayStation et Xbox

Le haut-parleur intelligent Alexa vous permet d’interagir avec lui. Qu’il s’agisse de demander à Alexa la météo, les actualités, d’appeler quelqu’un, de configurer des rappels, de jouer votre chanson préférée ou même de l’utiliser comme réveil.

Alors maintenant, la question est de savoir si vous pouvez utiliser Alexa comme haut-parleur Bluetooth ? Oui, vous pouvez utiliser le haut-parleur Alexa comme haut-parleur Bluetooth qui vous permet de lire vos chansons depuis votre appareil Android ou iOS. Aujourd’hui, nous allons voir comment utiliser Alexa comme haut-parleur sur TV, PlayStation et Xbox.

Le haut-parleur Alexa est pratique si vous n’avez pas d’autre gros haut-parleur pour votre configuration. Maintenant que vous savez qu’Alexa peut être utilisée comme haut-parleur Bluetooth, vous pouvez accéder au guide.

Comment utiliser Alexa comme haut-parleur à la télévision

Vous avez une bonne smart TV mais sa qualité sonore est médiocre ou la qualité n’est pas au rendez-vous ? Vous pouvez utiliser le haut-parleur Alexa pour lire le son du téléviseur. Il existe différentes manières de connecter Alexa en tant que haut-parleur pour votre téléviseur.

Méthode 1 : Utiliser AUX

La première méthode consiste à utiliser la prise casque 3,5 mm présente sur l’Echo Dot. Par ailleurs, vous devrez vérifier si votre Alexa Echo Dot dispose d’une fonction d’entrée AUX. S’il a la possibilité de lire l’audio d’autres appareils via la prise 3,5 mm, connectez simplement une extrémité au haut-parleur Alexa et l’autre extrémité à la prise de sortie audio 3,5 mm du téléviseur. Une fois que votre téléviseur détecte qu’un haut-parleur externe y est connecté, le son sera désormais acheminé vers votre haut-parleur Amazon Alexa. Cependant, vous devez savoir que toute commande que vous donnez au haut-parleur mettra en pause tout son provenant du téléviseur.

Méthode 2 : Utiliser Bluetooth

La deuxième méthode pour utiliser le haut-parleur Alexa comme haut-parleur de votre téléviseur sans fil est via Bluetooth. Cela fonctionne avec n’importe quel téléviseur avec Bluetooth intégré. Voici les étapes.

Allumez le téléviseur et votre haut-parleur Alexa et assurez-vous qu’ils sont à proximité. Assurez-vous que votre enceinte Alexa n’est connectée à aucun autre appareil Bluetooth. Ouvrez maintenant le menu Paramètres de votre téléviseur et activez Bluetooth.

Commandez votre Alexa en disant : Connexion Alexa. L’orateur va maintenant entrer dans Mode d’appariement. Sur votre téléviseur, le haut-parleur Alexa apparaîtra. Sélectionnez-le pour coupler l’enceinte à votre téléviseur. Une fois les appareils couplés et connectés, le son de votre téléviseur sera lu via le haut-parleur Alexa.

Comment utiliser Alexa comme haut-parleur pour PS4

En ce qui concerne l’utilisation d’Alexa comme haut-parleur pour votre PS4, vous ne pouvez pas l’utiliser directement car l’adaptateur Bluetooth PS4 ne se connectera pas à un certain nombre d’appareils Bluetooth. Dans ce cas, il est plus conseillé de connecter le haut-parleur Alexa à votre téléviseur, puis de faire passer le son de la PS4 via le téléviseur dans le haut-parleur Alexa. Dans un tel cas d’utilisation, la connexion filaire de 3,5 mm est le meilleur moyen d’obtenir l’audio de votre PS4. Si vous souhaitez contrôler votre PS4 via Alexa, la seule façon de le faire est d’utiliser le rapport Logitech Harmoney, un appareil externe.

Comment utiliser Alexa comme haut-parleur pour Xbox

Tout comme la PS4, vous ne pouvez pas connecter directement Alexa en tant que haut-parleur à votre Xbox. La seule façon d’obtenir la sortie audio de la Xbox vers votre Alexa est de la brancher sur la sortie de votre téléviseur. La prise en charge Bluetooth sur la Xbox vous permet uniquement de connecter des contrôleurs et des casques pris en charge. Il n’est donc pas possible de faire en sorte que votre Alexa lise l’audio de votre Xbox.

Comment utiliser Alexa comme haut-parleur pour les appareils Amazon Fire TV

Eh bien, au moins avec Amazon Fire TV, vous pourrez lire l’audio du haut-parleur Amazon Alexa. La configuration est simple et rapide. Vous pouvez suivre ces étapes.

Allumez votre Fire TV et le haut-parleur Alexa. Maintenant, lancez l’application Alexa sur votre Android ou iOS dispositif. Ouvrez le Dispositifs menu et appuyez sur l’icône Plus. Faites défiler vers le bas de l’écran et sélectionnez Combiner les haut-parleurs suivi du cinéma maison. Vous devez sélectionner exactement votre Modèle de téléviseur Fire puis sélectionnez le haut-parleur Echo ou deux haut-parleurs pour configurer les canaux gauche et droit. Vous pouvez attribuer un nom et une salle à votre groupe d’enceintes. Vous aurez quelques ajustements à effectuer sur votre téléviseur et le tour est joué.

Conclusion

Voici comment vous pouvez utiliser le haut-parleur Alexa pour votre téléviseur et vos consoles. Maintenant, cela ne fonctionne pas bien avec les consoles de jeu, il est donc préférable d’éviter de les utiliser avec de tels appareils. Au lieu de cela, il serait plus judicieux de connecter un système audio dédié à votre téléviseur lorsque vous jouez sur PlayStation ou Xbox. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à les laisser sur nos réseaux sociaux.

