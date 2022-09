EVGA cessera de fabriquer des cartes graphiques Nvidia, invoquant une relation abusive

Une patate chaude : la relation entre Nvidia et l’un de ses principaux partenaires constructeurs semble avoir atteint un point de rupture. EVGA ne produira pas de GPU de la série RTX 4000, quittant ainsi complètement le marché des cartes graphiques. Peut-être annonçant la fin de l’EVGA, la décision pourrait attirer l’attention sur les interactions commerciales entre les fabricants de GPU et les partenaires constructeurs du conseil d’administration.

Dans un rapport exclusif, EVGA a déclaré à Gamers Nexus qu’il ne vendrait pas de cartes graphiques Nvidia après la série RTX 3000. La société continuera de soutenir les garanties des clients actuels, mais prévoit de vendre ses stocks restants d’ici la fin de 2022.

L’une des principales raisons de la brouille est que les GPU de la série Founders Edition 30 de Nvidia ont sapé les déclinaisons EVGA de ces cartes, d’autant plus que Nvidia a récemment procédé à des baisses de prix importantes pour liquider les stocks.

Les fabricants de GPU ont augmenté l’offre en réponse au boom de la cryptomonnaie, mais le crash et la fusion plus récente d’Ethereum les ont laissés en difficulté pour se débarrasser des stocks invendus, tout en concurrençant le déluge de cartes usagées alors qu’ils se préparent à lancer une nouvelle génération. Les fabricants de cartes comme EVGA disent qu’ils ne peuvent pas absorber ces chocs comme Nvidia le peut, et EVGA dit qu’il perd des centaines de dollars sur chaque RTX 3080 ou RTX 3090 vendu.

Le partenaire du conseil accuse également Nvidia d’un manque de communication concernant le PDSF lors du lancement de nouveaux GPU. EVGA ne connaît pas le prix final auquel il vendra les cartes jusqu’à ce que Nvidia annonce le prix suggéré au public. Le fabricant de GPU applique également des planchers et des plafonds de prix, limitant la capacité d’EVGA à tarifer ses déclinaisons en fonction de la façon dont il personnalise les systèmes d’overclocking ou de refroidissement.

Actuellement, EVGA se présente comme le partenaire agréé n°1 de Nvidia pour les ventes de cartes graphiques aux États-Unis et au Royaume-Uni, et les GPU Nvidia représentent environ les trois quarts des revenus bruts d’EVGA. De plus, la société ne vend pas de cartes AMD ou Intel et n’a pas l’intention de le faire après sa séparation avec Nvidia. Les alimentations électriques représentent la majeure partie du reste des activités d’EVGA, mais il est difficile d’imaginer à quoi ressemblera l’entreprise dans l’année ou les deux à venir sans les produits GeForce.

La décision de quitter l’activité GPU n’est pas venue soudainement ou récemment. EVGA dit avoir informé Nvidia en avril après avoir tenté de renégocier le partenariat à plusieurs reprises. Le PDG et fondateur d’EVGA, Andrew Han, a déclaré que la décision de quitter Nvidia était facile et que travailler avec l’entreprise était difficile. Han a appelé le choix une question de principe, pas d’argent.

Han dit qu’il n’a pas l’intention de vendre EVGA, les investisseurs inquiets changeraient son identité et sa culture. L’entreprise ne veut pas non plus licencier qui que ce soit, mais cela semble presque inévitable si elle abandonnait sa principale source de revenus.