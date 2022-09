Comment Ethereum a changé après le « Merge », la transformation qui a rendu la blockchain plus durable

Cette transformation permettra de réduire les dépenses énergétiques de 99,95 %. Bitcoin, en revanche, restera toujours lié à un système qui consomme beaucoup d’énergie.

C’était comme remplacer le moteur d’un vaisseau spatial en pleine course pendant le voyage. La fusion d’Ethereum est quelque chose de similaire, la « fusion », qui permettra de réduire les coûts énergétiques de 99,95%. A 8h45 le 15 septembre l’annonce arrive : ça marche. Une révolution dans le monde de la cryptomonnaie. Tout est en une seule étape : de la « preuve de travail » à la « preuve d’enjeu ». Si auparavant les transactions sur Ethereum étaient approuvées et contrôlées par des crypto-mineurs avec leurs machines informatiques très coûteuses, elles sont désormais entre les mains de ceux qui possèdent le plus de crypto-monnaies.

La promesse est celle d’une révolution verte, car après cette transformation, la crypto-monnaie Ether consommera moins d’énergie. Cependant, le risque est celui d’une dérive qui conduira la crypto-monnaie à être moins centralisée. Désormais, en effet, seuls ceux qui possèdent déjà une quantité d’Ether accumulée pourront entrer dans le cercle des « contrôleurs », ceux qui permettent de certifier les transactions et la situation financière de la monnaie. Pour en faire partie, vous devez avoir au moins 32 Ether, environ 50 000 euros.

La blockchain de Vitalik Buterin

Ethereum, la blockchain développée par Vitalik Buterin en 2014, est la deuxième plus grande crypto-monnaie après Bitcoin. Il a toujours utilisé le mécanisme PoW pour valider les transactions en interne. Pour continuer à mettre des unités d’Ether à disposition sur le marché, il existe des machines qui résolvent des problèmes mathématiques complexes en consommant beaucoup d’énergie. Le protocole PoS, quant à lui, permet directement aux principaux détenteurs de crypto-monnaie de signer et de valider des transactions. Ils sont incités à le faire grâce à des récompenses, notamment la possibilité de gagner de nouveaux Ether.

Ce procédé permet de réduire les coûts énergétiques, une voix généralement très élevée dans ce type de marché. Ethereum à lui seul consommait 112 térawattheures par an. La consommation d’énergie en Grèce est plus faible. Après ce changement de protocole, il sera désormais possible de réduire les dépenses énergétiques de 99,95 %.

« The Merge » est le terme utilisé pour décrire le moment exact où la blockchain Ethereum a fusionné avec un système appelé Beacon Chain. Le projet est dans les tuyaux depuis 2016. « Nous assistons au début d’une réaction en chaîne du changement. Le résultat final sera une utilisation très large de la puissance de calcul d’Ethereum, les gens ordinaires commenceront à utiliser des applications basées sur la blockchain dans de nombreux domaines de leur vie », a déclaré Eli Ben-Sasson, président et co-fondateur de StarkWare, une société qui s’occupe de les systèmes de sécurité de la blockchain.

Attaques de pirates après la « fusion »

Dans la « Merge Night », certains profils Twitter ont été piratés, dont les pages du ministère de la Transition écologique. L’image du profil a été remplacée par la photo Vitalik Buterin, fondateur d’Ethereum. Parmi les différents tweets publiés clandestinement il y avait aussi le promesse de distribution gratuite de crypto-monnaie, même sort pour le profil twitter de l’Institut d’études politiques internationales (ISPI).

Les experts en cybersécurité n’excluent pas non plus la possibilité que des utilisateurs frauduleux volent des données ou les incitent à investir dans la cryptomonnaie. Les crypto-monnaies changent de peau, mais pas toutes. Le passage du mécanisme de « preuve de travail » à celui de « preuve d’enjeu » ne sera adopté, pour l’instant, que par Ethereum. Bitcoin restera toujours lié à un système qui consomme beaucoup d’énergie.