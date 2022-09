Les données de Backblaze montrent que les SSD ont des taux de défaillance inférieurs à ceux des disques durs

Vue d’ensemble : l’un des principaux arguments de vente des disques SSD est qu’ils sont moins sujets aux pannes que les disques durs. Cependant, les données des dernières années ont commencé à jeter le doute sur cette hypothèse, mais au moins une nouvelle analyse à long terme montre que cela pourrait s’avérer correct au fil du temps.

L’test de mi-année 2022 de Backblaze sur les taux d’échec du stockage montre que les SSD peuvent en effet être plus fiables que les disques durs au fil du temps. Le nouveau rapport brosse un meilleur tableau des SSD que l’analyse de la même entreprise de l’année dernière.

En tant que fournisseur de stockage et de sauvegarde dans le cloud, Backblaze s’appuie fortement sur les disques SSD et les disques durs et il a pour habitude d’enregistrer et de signaler les taux de défaillance des disques qui sont toujours intéressants à suivre. Les découvertes périodiques mettent à l’épreuve les affirmations de la technologie à semi-conducteurs en matière de durabilité supérieure par rapport aux disques durs traditionnels.

Le rapport de l’année dernière a montré des taux d’échec similaires pour les deux types de stockage, ajustés en fonction de l’âge. Les disques durs et SSD de Backblaze ont tous vu leurs taux de défaillance augmenter d’environ 1 % après un an de fonctionnement avant de se stabiliser au cours des deux années suivantes. C’est là que les données pour les SSD se sont terminées car Backblaze ne les a pas intégrées dans ses analyses avant 2018, tandis que les données sur le taux de défaillance des disques durs remontent à 2014.

Le dernier point de données pour les SSD était intéressant car la cinquième année est celle où les taux de défaillance des disques durs grimpent en flèche, atteignant plus de 6 % la septième année. Une autre année de découvertes révélerait si les SSD connaîtraient la même augmentation des pannes.

Mais jusqu’à présent, les données des premier et deuxième trimestres 2022 montrent que les SSD se maintiennent au cours de leur cinquième année de service, créant une différence significative par rapport aux disques durs. Plus de données dans les années à venir nous montreront une image plus claire des avantages de la fiabilité des SSD par rapport aux disques durs, mais ce nouveau rapport suggère certainement que la technologie à semi-conducteurs est plus durable à long terme.

Cependant, les SSD peuvent ne pas être uniformément meilleurs que les disques durs. Le mois dernier, l’Université du Wisconsin-Madison et l’Université de la Colombie-Britannique ont publié un rapport affirmant que les SSD pourraient produire deux fois plus d’émissions de CO2 que les disques durs.

Les résultats n’ont presque rien à voir avec la façon dont les consommateurs utilisent leur stockage, car les SSD consomment probablement moins d’énergie que les disques durs. Au contraire, la fabrication de SSD consomme plus d’énergie que la fabrication de disques durs. L’étude a suggéré d’augmenter la longévité des SSD pour résoudre le problème, afin que les fabricants n’aient pas besoin de construire autant de disques. Les disques durs conservent également certainement leur avantage en termes de prix par Go par rapport aux SSD.