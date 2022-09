iOS 16 : Comment définir un fond d’écran différent pour l’écran d’accueil et l’écran de verrouillage de l’iPhone

iOS 16 ajoute un tas de nouvelles options pour définir votre fond d’écran et personnaliser votre écran de verrouillage, avec la possibilité de choisir des arrière-plans dynamiques d’astronomie et de météo, de l’art emoji, des mélanges d’albums photo, d’ajouter des widgets, etc. Mais une chose qui n’est plus si facile est de définir une photo de fond d’écran différente pour votre écran d’accueil et votre écran de verrouillage. Voici comment procéder…

Le nouveau système de fond d’écran iOS 16 essaie vraiment de vous encourager à définir le même fond d’écran pour votre écran de verrouillage et votre écran d’accueil. C’est le comportement par défaut lors de la définition d’un nouveau fond d’écran et il y a une raison à cela. iOS utilise des transitions spéciales lors du passage de l’écran de verrouillage à l’écran d’accueil, lorsque les deux correspondent. Par exemple, le fond d’écran Earth on the Astronomy tourne vers l’avant lorsque vous glissez pour déverrouiller.

Cependant, si vous souhaitez avoir des images différentes pour la photo sur votre écran de verrouillage et la photo derrière les icônes de votre application, c’est possible. Ce n’est peut-être pas très évident.

Comment changer le fond d’écran pour la première fois après la mise à niveau vers iOS 16

Après la première mise à niveau vers iOS 16, votre fond d’écran sera en mode hérité. Cette méthode ne prend en charge aucune des fonctionnalités de configuration iOS 16 et versions ultérieures. Ainsi, avant d’apporter des modifications, vous devrez d’abord créer un tout nouveau fond d’écran. Dans Paramètres -> Fond d’écran, vous pouvez appuyer sur Ajouter un nouveau fond d’écran. Ou depuis l’écran de verrouillage, appuyez longuement sur l’écran pour accéder à la Galerie et appuyez sur le bouton bleu +. Ensuite, suivez les instructions ci-dessous.

Comment définir une photo différente pour votre écran de verrouillage et votre écran d’accueil

Si vous n’avez pas encore créé de nouveau fond d’écran, allez dans Paramètres -> Fond d’écran et appuyez sur Ajouter un nouveau fond d’écran. Vous pouvez également le faire en appuyant longuement sur l’écran de verrouillage pour accéder à la galerie d’écran de verrouillage et en appuyant sur le bouton bleu Ajouter. Appuyez sur le bouton Photos en haut de la galerie. Sélectionnez une photo à utiliser pour l’écran de verrouillage. Personnalisez davantage l’écran de verrouillage si vous le souhaitez. Appuyez sur Ajouter dans le coin supérieur droit de l’écran. Ensuite, lorsque le panneau apparaît, sélectionnez le bouton Personnaliser l’écran d’accueil. Dans cette vue, vous pouvez choisir la façon dont vous souhaitez que votre écran d’accueil diffère. Vous pouvez lui faire afficher une couleur, un dégradé, brouiller le contenu de l’écran de verrouillage ou choisir une photo différente. Pour ce faire, appuyez sur le bouton Photos. Sélectionnez une nouvelle photo. Activez éventuellement l’effet de flou. Ensuite, appuyez sur Terminé en haut à droite de l’écran. C’est ça. Vous avez maintenant un écran de verrouillage et une photo d’écran d’accueil différents.

Comment changer votre photo d’écran d’accueil plus tard

Si vous changez d’avis et souhaitez choisir une nouvelle photo plus tard, vous pouvez le faire depuis les paramètres. Avec un écran de verrouillage de style iOS 16 actif, accédez à Paramètres -> Fond d’écran, puis appuyez sur Personnaliser pour modifier la photo correspondante. La même interface utilisateur de configuration de l’écran d’accueil sera présentée, vous permettant de choisir une couleur, un dégradé ou une autre photo. Vous pouvez éventuellement flouter la photo choisie à l’aide de la bascule Flou. Après avoir apporté vos modifications, appuyez sur Terminé pour enregistrer.

N’oubliez pas que vous pouvez également configurer plusieurs écrans de verrouillage et basculer entre eux, si vous avez une variété d’apparences que vous aimez. Vous pouvez également utiliser l’option de fond d’écran Photo Shuffle pour parcourir tout un tas de photos, pas une seule.

