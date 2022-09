Un test sanguin révolutionnaire détecte un cancer à un stade précoce sans symptômes

La société de santé GRAIL a développé un test sanguin innovant capable de détecter plusieurs cancers, même à un stade précoce et sans symptômes.

Grâce à un test sanguin innovant, il est possible de détecter la présence d’un cancer à un stade précoce, sans aucun symptôme clinique de la maladie. Le test peut même détecter différents types de cancers pour lesquels il n’existe aucun dépistage diagnostique de routine, avec une précision étonnante de plus de 97 %. Ce sont des résultats révolutionnaires, qui pourraient conduire à un test standardisé capable de réduire le nombre considérable de décès par cancer enregistrés chaque année dans le monde, environ 10 millions, dont 180 000 en France (à partir de 2021) et plus de 600 000 dans le États-Unis. .

Le test sanguin en question est appelé MCED (acronyme de dépistage pour le diagnostic précoce de tumeurs multiples) ou « test de Galleri » et s’il est associé à des tests de diagnostic standard, il peut plus que doubler le nombre de tumeurs détectées. Le test, développé par la société de santé GRAIL de Menlo Park spécialisée dans le dépistage précoce, est si sensible que 71% des participants à l’étude atteints de cancers détectés par MCED avaient un cancer sans dépistage spécifique. De plus, environ 50% des cancers détectés étaient aux stades I et II, qui est le stade le plus précoce et le plus traitable. La détection précoce du cancer est essentielle car elle augmente considérablement les espoirs de survie des patients. Plusieurs des cancers détectés par MCED sont généralement diagnostiqués à un stade avancé, alors que malheureusement, il y a très peu de choses à faire pour sauver des vies.

Pour démontrer l’efficacité de l’test, perfectionné au fil des années, GRAIL a développé l’étude PATHFINDER dans laquelle ont été impliqués plus de 6 600 participants, tous âgés de 50 ans ou plus, une population clairement exposée à un risque accru de cancer (qui croît avec l’âge). Les volontaires ont été suivis pendant 12 mois. Au cours de la période de suivi, le test a détecté des tumeurs chez 1 % de la population. Un signe possible de cancer a été identifié chez 92 participants, dont 35 ont reçu un diagnostic de 36 cancers (près de la moitié à un stade précoce). Parmi ceux-ci, aucun test de diagnostic de routine n’était disponible pour 25. Les dépistages standard ont plutôt détecté 29 cancers et 56 autres ont été diagnostiqués parce que des symptômes ou d’autres raisons sont apparus.

«Lorsqu’il est ajouté au dépistage standard, le test MCED a plus que doublé le nombre de cancers détectés par rapport au dépistage standard seul. En fait, Galleri a détecté plus de cancers que tous les dépistages de cancer standard recommandés par le groupe de travail américain sur les services préventifs combinés. Ceux-ci comprenaient des cancers de stade I du foie, de l’intestin grêle et de l’utérus et des cancers de stade II du pancréas, des os et de l’oropharynx », a déclaré le directeur médical de GRAIL, Jeffrey Venstrom, dans un communiqué de presse. « Ceci est particulièrement remarquable étant donné que la population PATHFINDER a fait l’objet d’un dépistage intensif à des taux supérieurs à la moyenne pour la mammographie, la coloscopie et les tomodensitogrammes pulmonaires à faible dose », a ajouté le spécialiste. En termes simples, ces tumeurs ont été trouvées dans une population qui avait déjà fait de nombreux tests de diagnostic, donc dans la population générale, le test pourrait donner des résultats encore meilleurs. Moins d’un des participants a reçu un faux positif, qui s’est avéré faux par des analyses, des biopsies et d’autres enquêtes approfondies.

Avec l’augmentation et le vieillissement de la population, de plus en plus de personnes seront exposées au risque de tomber malade et disposer d’un test unique, simple et non invasif capable de diagnostiquer un maximum de cancers deviendra indispensable. Le test MCED a actuellement toutes les informations d’identification pour devenir un test de routine, mais d’autres investigations devront être menées. Les résultats détaillés de la nouvelle recherche ont été présentés au Congrès 2022 de la Société européenne d’oncologie médicale (ESMO) qui se déroule à Paris.