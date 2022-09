iOS 16 peut supprimer instantanément l’arrière-plan de n’importe quelle image, voici comment

iOS 16 regorge de nouvelles fonctionnalités qui font la une des journaux, comme un écran de verrouillage personnalisable, des mises à niveau des messages et une conception actualisée des notifications. iOS 16 apporte également quelques modifications mineures – et parfois, les modifications mineures sont encore plus notables que les fonctionnalités de tentpole.

Cette année, l’une de mes fonctionnalités préférées d’iOS 16 est la possibilité de retirer sans effort le sujet de l’arrière-plan d’une image. Voici comment ça fonctionne.

Comment supprimer l’arrière-plan d’une photo dans iOS 16

L’un des meilleurs aspects de la nouvelle fonctionnalité de suppression d’arrière-plan dans iOS 16 est la profondeur et la transparence de son intégration dans le système d’exploitation. Vous pouvez accéder à la fonctionnalité dans Photos, Capture d’écran, Aperçu rapide, Safari, l’application Fichiers, etc.

Par exemple, dans l’application Photos, vous avez simplement besoin d’une image avec un sujet assez clair. Ensuite, appuyez longuement sur ce sujet et il sera instantanément retiré de l’arrière-plan. C’est de la même manière que la fonctionnalité fonctionne dans une capture d’écran, Quick Look, Safari et Files.

En réalité, l’outil de suppression d’arrière-plan fonctionne presque partout où vous avez une image dans iOS. Si quelqu’un vous envoie une image dans Messages, vous pouvez appuyer longuement sur le sujet et le supprimer instantanément de l’arrière-plan. Il en va de même pour l’application Mail. Comme d’habitude, Apple a excellé dans l’intégration de cette fonctionnalité sur l’ensemble d’iOS.

Le voici en action :

En fait, la fonctionnalité fonctionne même directement via les résultats de Google Images dans Safari. Cela vous permet de rechercher quelque chose, puis de retirer de manière transparente le sujet de l’image et de l’utiliser ailleurs (avec un crédit approprié, bien sûr).

La prochaine question évidente est : que faites-vous du sujet d’une image après l’avoir séparé de l’arrière-plan ? Vous pouvez le faire glisser n’importe où dans iOS, comme n’importe quelle autre image. Cela inclut de le faire glisser dans iMessage, où il ressemble à un sticker iMessage. Vous pouvez même le copier dans des applications comme iMovie pour le définir sur un nouvel arrière-plan.

La prise de Netcost-security.fr

La plus grande limitation que j’ai remarquée jusqu’à présent est l’impossibilité d’enregistrer simplement la nouvelle image en tant que son propre fichier dans l’application Photos ou dans Fichiers. Il existe des solutions de contournement, notamment l’envoi de l’image à quelqu’un dans Messages, puis l’enregistrement de cette image dans votre bibliothèque Photos. Vous pouvez également copier l’image dans l’application Notes, puis l’enregistrer à partir de là.

Dans l’ensemble, la mise en œuvre de cette nouvelle fonctionnalité de suppression d’arrière-plan dans iOS 16 est incroyablement impressionnante. Les résultats de la levée du sujet de l’arrière-plan sont impressionnants, et iOS 16 semble faire un assez bon travail pour reconnaître le sujet.

Il existe encore des possibilités d’amélioration, notamment un moyen plus simple d’enregistrer la nouvelle image dans Photos et fichiers. Même si iOS 16 est désormais disponible pour le public, il y aura plus de mises à jour tout au long de l’année avec plus de corrections de bugs, d’améliorations et même de nouvelles fonctionnalités.

Que pensez-vous de cette fonctionnalité ? Avez-vous des cas d’utilisation pour cela? Faites-le nous savoir sur nos réseaux sociaux !

