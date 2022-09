Ubisoft annonce une série de nouveaux titres Assassin’s Creed dans le monde entier

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Ubisoft vient d’héberger ce que j’appelle rétrospectivement la journée Assassin’s Creed. Il a présenté les plans pour les prochaines années des titres Assassin’s Creed, qui chevaucheront les genres action et RPG et les marchés de la console, du PC et du mobile.

Mais avant de pouvoir charger un nouveau titre, vous devrez dire adieu au tapis roulant de contenu qu’était Assassin’s Creed Valhalla. Le titre maintenant âgé de deux ans recevra son envoi dans un dernier DLC gratuit appelé The Last Chapter. Ubisoft était léger sur les détails, ce qui pourrait être pour le mieux, mais la bande-annonce montre un épilogue pensif et axé sur l’histoire de la saga au lieu d’un épilogue axé sur le combat.

Si le combat est votre truc, alors vous aimerez le prochain épisode majeur de la franchise : Assassin’s Creed Mirage. Situé deux décennies avant Valhalla, Mirage vous permet de manier les épées d’un assassin novice nommé Basim à Bagdad au IXe siècle. Ubisoft le présente comme un retour aux racines de la franchise ; une aventure pleine de combats et de traditions classiques et moins d’éléments RPG trouvés dans les récents titres Assassin’s Creed. Il est prévu pour l’année prochaine et peut déjà être pré-commandé.

Ubisoft a également annoncé que deux autres jeux Assassin’s Creed multiplateformes sont en cours de développement. Project Red est le RPG en monde ouvert tant attendu qui se déroule dans le Japon féodal. Il y aura des ninjas et plus de ninjas. Ubisoft Québec, qui a réalisé Assassin’s Creed Odyssey en dernier, dirige son développement.

Le dernier titre majeur s’appelle Project Hexe. Il a un thème sorcier et un cadre occulte à l’époque de la chasse aux sorcières de ce qui semble être l’Europe de l’Est. Ubisoft Montréal s’occupe du développement.

Ubisoft a également de grands projets pour le mobile. En collaboration avec Tencent, un actionnaire majoritaire, l’éditeur développe un titre « AAA » se déroulant dans la Chine ancienne appelé Project Jade (bande-annonce). Les joueurs pourront personnaliser leurs personnages et explorer la Grande Muraille. Ubisoft dit que le jeu « arrive bientôt ».

Le développeur s’est également associé à Netflix pour créer un jeu sans nom pour le service d’abonnement de Netflix. Son lancement coïncidera probablement avec la sortie de l’adaptation télévisée de la franchise par Netflix. Nous attendons toujours une bande-annonce pour celui-là.

Si cinq nouveaux jeux vous ont submergé, ne vous inquiétez pas ; Ubisoft a une solution appelée Assassin’s Creed Infinity, un lanceur qui s’engagera avec l’histoire de la série. Son objectif principal est d’être une plaque tournante qui unifie le mélange déroutant de titres et d’époques qui font partie de la franchise.

Il y a également eu plusieurs autres annonces plus mineures, notamment un documentaire de 11 minutes sur la création des jeux Assassin’s Creed publié sur YouTube et un tas de nouveaux produits. Regardez la vidéo complète d’Ubisoft pour plus de détails.