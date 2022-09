Comment utiliser le nouvel éditeur de presse-papiers sur Android 13

Avec Android 12, Google a apporté une modification majeure de l’interface utilisateur au système d’exploitation Android. Alors que de grands changements ont été annoncés l’année dernière, Android 13 apporte une multitude d’améliorations par rapport à son prédécesseur. Bien qu’Android 13 ne soit pas une petite mise à niveau, il s’accompagne d’une multitude de nouvelles fonctionnalités et de modifications. La mise à niveau apporte une refonte indispensable au presse-papiers sur Android OS.

Le Presse-papiers sur Android 13 permet aux utilisateurs de modifier le texte copié et les captures d’écran, et vous donne même un raccourci direct pour partager le contenu copié avec n’importe qui. Et l’une des meilleures choses à propos du nouveau presse-papiers est qu’il supprimera automatiquement le contenu copié par souci de confidentialité. Le système nettoiera le presse-papiers après un certain temps.

Google officiellement confirmé à propos de la nouvelle fonctionnalité de confidentialité dans le presse-papiers, en disant : « Empêchez tout accès indésirable à votre presse-papiers. Si vous copiez des données sensibles telles que votre adresse e-mail, votre numéro de téléphone ou vos identifiants de connexion sur votre appareil, Android effacera automatiquement l’historique de votre presse-papiers après un certain temps.

Si vous êtes un utilisateur Android et que vous utilisez beaucoup le presse-papiers, voici comment vous pouvez utiliser le nouvel éditeur de presse-papiers sur Android 13.

Comment utiliser l’éditeur de texte sur le presse-papiers Android 13

Le nouveau presse-papiers est préchargé avec Android 13, que vous utilisiez Google Pixel ou tout autre téléphone, vous aurez accès au presse-papiers mis à jour. Voici comment cela fonctionne avec le texte.

Ouvrez n’importe quelle page Web, message, note ou d’où vous souhaitez copier quelque chose. Maintenant, appuyez et maintenez pendant une seconde sur le texte que vous souhaitez copier, et faites glisser votre doigt pour ajuster la ligne que vous souhaitez copier. Appuyez ensuite sur le bouton Copier affiché dans la barre de menu supérieure. Maintenant, vous verrez une icône de presse-papiers en bas à gauche de votre écran, vous pouvez appuyer dessus pour modifier le texte que vous avez copié, et vous pouvez facilement ajouter ou supprimer n’importe quoi si vous le souhaitez. Une fois terminé, vous pouvez appuyer sur Terminé dans le coin supérieur gauche. Maintenant, dirigez-vous simplement vers l’application où vous souhaitez coller le contenu copié. C’est ça.

Comment utiliser l’éditeur d’images sur le presse-papiers Android 13

Tout comme le texte, vous pouvez utiliser le presse-papiers pour copier et modifier des photos, oui, vous pouvez le modifier avant de le partager avec quelqu’un, voici comment.

Ouvrez l’image que vous souhaitez copier, puis appuyez et maintenez pendant une seconde, puis sélectionnez l’option Copier l’image. Vous verrez la bulle flottante du presse-papiers dans le coin inférieur gauche de votre écran. Appuyez sur l’image de la bulle flottante pour ouvrir l’éditeur d’images. L’éditeur est livré avec quelques outils, y compris un outil de recadrage, du texte, des pinceaux et une gomme, une fois que vous avez terminé l’édition, vous pouvez appuyer sur le bouton Terminé dans le coin supérieur gauche. Ouvrez maintenant n’importe quelle application dans laquelle vous souhaitez coller la photo. C’est ça.

Que vous copiez un texte ou une image, vous pouvez appuyer sur l’icône de partage affichée dans la bulle flottante du presse-papiers pour coller directement le contenu copié dans l’application ou le chat de votre choix.

Désormais, il n’est plus nécessaire d’installer un gestionnaire de presse-papiers tiers, vous pouvez faire ce que vous voulez avec le nouveau presse-papiers Android 13. Si vous voulez toujours savoir quoi que ce soit sur le nouveau presse-papiers, vous pouvez laisser un commentaire dans la zone de commentaire.

