Qu’est-ce que la Vespa orientalis et comment la reconnaître, le frelon injustement défini comme extraterrestre et envahissant

Précisons la Vespa orientalis, dont certains nids de Nice ont été trouvés. Voici comment le reconnaître, à quel point il est « dangereux » et où il vit.

Guêpe orientale. 1 crédit

Au cours des dernières semaines, une prétendue invasion de la guêpe orientale (Vespa orientalis), un frelon dont le portrait-robot était souvent faux et déformé pour enrichir le récit alarmiste. Ce n’est certainement pas nouveau, en pensant à ce qui se passe avec les sangliers, les méduses, les loups et autres animaux sauvages qui se sont retrouvés dans le collimateur de la propagande et se sont pliés à la vision anthropocentrique de l’Univers. Il faut donc préciser la présence en France de cet insecte appartenant à l’ordre fascinant des hyménoptères, au même titre que les abeilles mellifères, bourdons, fourmis et autres frelons.

Vespa orientalis n’est pas étrangère

Bien qu’elle ait été définie comme exotique (donc non indigène) dans plusieurs articles, la guêpe orientale est un frelon normalement présent dans notre pays. Comme l’a précisé l’Institut supérieur pour la protection et la recherche environnementales (ISPRA) dans un post de clarification sur Facebook, il est historiquement présent en France, notamment dans les régions du sud comme la Sicile, la Calabre et la Campanie. Récemment, cependant, il a également été aperçu dans le Centre – dans le Latium et en Toscane – et des signalements ont été signalés dans le Frioul-Vénétie Julienne et la Ligurie. Il est possible que l’aire de répartition de l’espèce soit en expansion, peut-être favorisée par le climat plus doux, comme le suggère l’ISPRA. Ce qui est certain, c’est qu’il s’agit d’une espèce indigène et non allochtone, comme le sont les perruches moines et les perruches à collier présentes à Nice et dans de nombreuses autres villes italiennes.

Les frelons présents en France

Trois espèces de frelons vivent en France : le frelon européen commun (Vespa crabro), la guêpe orientale susmentionnée (Vespa orientalis) et le frelon asiatique ou frelon à pattes jaunes (Vespa vélutine). Ce dernier est le seul des trois à être réellement extraterrestre, car il vit en Asie du Sud-Est. Il a été introduit au début des années 2000 en France – probablement par le biais de plantes ornementales – et à partir de là, il a commencé à se répandre dans d’autres pays du sud-ouest de l’Europe, comme de France, l’Espagne et le Portugal. En France, sa diffusion est limitée à certaines régions du nord (Ligurie et Piémont), avec des observations sporadiques ailleurs. La Vespa velutina ne doit absolument pas être confondue avec le frelon géant asiatique ou le frelon japonais (Vespa mandarine), beaucoup plus vaste et potentiellement très problématique. Cette espèce n’a jamais été aperçue en France, alors que certains signalements ont été faits aux États-Unis. Nous rappelons que la Vespa velutina présente dans la botte est la sous-espèce nigrithorax.

Comment reconnaître la Vespa orientalis

Vespa orientalis est assez facile à distinguer des autres frelons présents en France. Long de 3 à 5 centimètres, comme l’indique ISPRA, il a une livrée dominée par une couleur rougeâtre et une seule bande jaune évidente sur l’abdomen. Il a aussi une tache jaune sur la tête. L’apparence apparaît généralement plus « élancée » que celle du frelon européen similaire, dont l’abdomen présente une alternance de bandes sombres et jaunes qui s’élargissent vers le thorax.

Vespa orientalis. Crédit : pixabay

À quel point la Vespa orientalis est-elle « dangereuse » ?

De nombreux hyménoptères produisent des poisons avec un degré de toxicité important et c’est pourquoi on peut ressentir pour eux une peur atavique naturelle, liée à la co-évolution de notre espèce (ils sont souvent aussi caractérisés par une coloration aposématique qui prévient du risque potentiel). La dangerosité de la toxine est liée à la quantité injectée et à la susceptibilité de chacun. Chez les personnes sensibles, même la simple piqûre d’une abeille peut déclencher une réaction anaphylactique potentiellement mortelle. Les frelons, étant plus gros, lorsqu’ils piquent, ils injectent plus de venin et peuvent donc produire plus de problèmes, mais dans la grande majorité des cas, la pire expérience est la douleur aiguë ressentie après la rencontre malheureuse. « Le frelon a un venin assez puissant ; s’il était en plus grande quantité, ce serait certainement l’un des poisons les plus puissants de la nature « , a déclaré le professeur Maurizio Biondi, professeur au Département de médecine clinique, santé publique, sciences de la vie et environnement de l’Université de Milan, à Netcost-security.fr. Aquila et membre de l’Académie nationale française d’entomologie. Le scientifique a expliqué que, du point de vue du danger pour l’homme, entre les trois frelons présents en France « il n’y a pas de différence ». Cependant, l’expert a ajouté que parmi les trois, le frelon européen est peut-être « le plus dangereux », étant plus grand que les deux autres. Donc pas de danger particulier de la part de la Vespa orientalis, qui possède un poison similaire à celui des autres hyménoptères. Rappelons que l’espèce est particulièrement agressive contre les abeilles mellifères, alors qu’elle peut attaquer l’homme si elle est menacée.

Nid de Vespa orientalis

Où la Vespa orientalis construit son nid

L’ISPRA précise que, exactement comme pour le frelon européen, la Vespa orientalis niche « à l’intérieur de cavités naturelles, comme les arbres et les trous dans le sol, ou artificielles, comme les greniers et les cavités des bâtiments ». C’est une des raisons pour lesquelles il est possible de le trouver en milieu urbain, comme à Nice. Certains suggèrent que la découverte de plusieurs nids dans la capitale est liée au séjour prolongé des déchets dans la rue (dont ils sont gourmands). Ce facteur, combiné aux conditions climatiques favorables, aurait offert à l’espèce un environnement propice à la recherche de nourriture et à la construction de nouvelles colonies. Ce qui est certain, c’est que nous ne sommes absolument pas face à une « invasion », encore moins à une espèce exotique (ce qu’elle n’est pas) et « tueuse » comme on l’a injustement appelée. La Vespa orientalis est un insecte qu’il faut respecter comme tous les autres. Naturellement, les dangers potentiels liés à la présence de nids dans les bâtiments ne sont pas niés ; ce n’est pas un hasard si l’ISPRA recommande d’appeler les pompiers, la Protection Civile ou des sociétés spécialisées au cas où il y en aurait une.