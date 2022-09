Microsoft Stream aura de nouvelles applications pour smartphones

En 2017, Microsoft a annoncé Stream, un outil de gestion vidéo pour le marché des entreprises. À certaines occasions, nous avons parlé des avantages de ce service, très utile pour les entreprises. Stream dispose également d’une application mobile qui reçoit des mises à jour de temps à autre. Aujourd’hui, Microsoft a annoncé qu’il reconstruisait l’application mobile Stream à partir de zéro, avec une version bêta désormais disponible.

Microsoft Stream est complètement renouvelé sur les smartphones

La société de Redmond a annoncé une actualisation de la conception avec une page d’accueil repensée, un accès transparent aux versions classiques et SharePoint de Stream et une expérience plus transparente. « plus riche » lorsque vous regardez des vidéos. Microsoft pense que cette reconstruction de l’application offrira aux utilisateurs professionnels un moyen plus rapide et plus efficace d’accéder à leurs enregistrements Microsoft Teams, de mettre en signet des vidéos pour un accès rapide et de les partager avec des collègues.

La version bêta mobile de Stream est disponible sur Android et iOS. Vous pouvez trouver les instructions d’inscription pour les deux plateformes ici. Les commentaires peuvent être soumis directement à Microsoft en développant le volet de navigation gauche de l’application bêta Stream et en appuyant sur Soumettre des commentaires. Microsoft prévoit de publier la version générale de la nouvelle application Stream au niveau régional plus tard cette année.

Cela dit, Microsoft a défini certaines attentes en avertissant les clients que la version bêta actuellement disponible et celle qui sortira généralement cette année pourraient manquer de certaines fonctionnalités cruciales telles que l’enregistrement et le téléchargement vidéo et les téléchargements hors ligne. Espérons que ces fonctionnalités arriveront en 2023. Mais dans l’ensemble, nous aurons une expérience renouvelée avant la fin de cette année. Stream semble susciter beaucoup plus d’intérêt qu’on ne le pense et c’est pourquoi Microsoft en fait la promotion.