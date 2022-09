Ryu Ga Gotoku Studio (Yakuza) annonce un nouvel événement la semaine prochaine : date, heure et comment le regarder en ligne

Les fans de Yakuza ont un nouveau rendez-vous marqué à leur agenda. C’est le studio créateur de la saga, Ryu Ga Gotoku Studio, qui à quelques jours du début du Tokyo Game Show, a décidé de faire le jeu tout seul avec son propre événement pour la semaine prochaine, avec la présence de Masayoshi Yokoyama, chef actuel de l’étude et Masaya Santou.

Bien qu’aucun détail n’ait été partagé sur ce à quoi nous pouvons nous attendre, tous les pools pointent vers Yakuza 8, dont l’existence est officielle depuis longtemps. Le prochain épisode sera une suite du septième, Yakuza : Like a Dragon et mettra à nouveau en vedette Ichiban Kasuga en tant que protagoniste. Voici tout ce que vous devez savoir sur l’événement.

Ichiban (Yakuza : Like a Dragon) sera le protagoniste de Yakuza 8

Quand est l’événement des créateurs de Yakuza ?

L’événement numérique Ryu Ga Gotolu Studio est prévu le jeudi 8 septembre prochain à 13h00 (heure de la France). Sa durée est inconnue et vous pouvez la suivre en direct via la chaîne officielle du studio sur YouTube. Ci-dessous, nous vous laissons le calendrier complet pour de France, l’Amérique latine et les États-Unis.

France () : à 13h00

France (Îles Canaries) : à 12h00

Argentine : à 08h00

Bolivie : à 07h00

Brésil : à 08h00

Chili : à 07h00

Colombie : à 06h00

Costa Rica : à 05h00

Cuba : à 07h00

Equateur : à 06h00

El Salvador : à 05h00

États-Unis (Washington DC) : à 07h00

États-Unis (PT) : à 04h00

Guatemala : à 05h00

Honduras : à 05h00

Mexique : à 06h00

Nicaragua : à 05h00

Panama : à 06h00

Paraguay : à 07h00

Pérou : à 06h00

Porto Rico : à 07h00

République Dominicaine : à 07h00

Uruguay : à 08h00

Venezuela : à 07h00

Il ne faut pas oublier que bien que la logique nous amène à penser que Yakuza 8 sera le protagoniste principal, Ryu Ga Gotoku Studio travaille sur plus de nouveaux jeux. Sans aller plus loin, le réalisateur Masayoshi Yokoyama nous a donné les dents longues en mars dernier, en évoquant ses prochains projets : « À un moment donné, je pourrai mentionner certaines choses qui, je pense, vous surprendront tous », a-t-il déclaré.

Source | Studio Ryu Ga gotoku; via Gematsu