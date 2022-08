Cette femme a créé un système d’IA pour contrôler le caca de son chat

Les chats fascinent les humains depuis des siècles. Si vous en avez un à la maison, vous continuerez sûrement d’être surpris chaque jour par la façon dont votre animal est. Et si vous avez deux chats ou plus dans votre maison, vous les connaissez sûrement déjà parfaitement. Chaque chat est unique. Ils ont leurs goûts et aussi leurs hobbies. Comme d’habitude, nous avons tous tendance à faire ce qui est en notre pouvoir pour améliorer la vie de nos chats. Et cette ingénieure en logiciel a créé une intelligence artificielle pour qu’un de ses chats ne mette pas rapidement fin à ses sept vies.

Votre chat va-t-il bien à la litière ? Cet ingénieur a tout sous contrôle avec une IA

Contrairement aux chiens, la science n’a pas encore consacré autant de temps et d’efforts à étudier le comportement des chats. Parfois, notre animal de compagnie fait des choses étranges et nous ne savons pas très bien pourquoi. Et cela nous amène au fait que certains chatons ont tendance à prendre de mauvaises habitudes comme mâcher et avaler des objets que nous avons à la maison et qui ne sont pas comestibles. Si votre chat a déjà fait cela, vous saurez que la suite est tout un drame et vous vous retrouverez chez le vétérinaire pour une radiographie.

Eh bien, l’ingénieur logiciel Estefannie a un chat qui a l’habitude absurde de manger du plastique. Le problème est que si un chat mange du plastique (comme dans un sac), sa digestion peut s’arrêter complètement. Le chat commencera à se sentir mal, commencera à avoir de la fièvre et devra aller chez le vétérinaire rapidement au cas où il devrait faire une intervention chirurgicale. Pour anticiper encore plus, l’ingénieure a consacré deux ans de sa vie à programmer une intelligence artificielle qui enregistre les habitudes de son chat lorsqu’il traverse le bac à sable.

Dans une vidéo récemment mise en ligne intitulée « Pourquoi j’ai pris 50 000 photos de mes chats en train de faire caca », il explique comment il a conçu un système pour surveiller le transit de son chat Teddy.

Raspberry Pi, Sensors, Machine Learning et plein de belles photos

Pour fabriquer son système, la youtubeuse a utilisé un Raspberry Pi, une caméra infrarouge et une bonne collection de capteurs. À cela s’ajoutent quelque 50 000 images de leurs chats dans le bac à sable. Les photos ont servi de base à un système d’apprentissage automatique capable de différencier lequel des deux chats est celui qui est passé par le bac à sable.

Le fonctionnement du système est quelque peu curieux : l’un des chats atteint le bac à sable. Le logiciel recherche et compare les motifs des deux chats pour reconnaître s’il s’agit de Luna ou de Teddy. Des capteurs détectent alors si le chat fait le numéro un ou le numéro deux. Par la suite, il est enregistré sur un serveur si Teddy a fait caca. Lorsque le chat va plusieurs fois au bac à sable et ne fait pas grand chose, Estefannie sait que son chat a encore frappé les sacs Mercadona.

Grâce à tout le matériel et aux heures qu’Estefannie a consacrées à la programmation de son logiciel, l’ingénieur dispose désormais chez elle d’un système capable de surveiller le caca de son chat grâce à l’intelligence artificielle.