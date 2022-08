Regarder la télévision avec le Fritzbox Cable : comment ça marche

Regarder la télévision sans téléviseur – l’option est devenue de plus en plus intéressante depuis qu’il existe des cartes TV, des applications de télévision en direct et des projecteurs mobiles. Ou un câble Fritzbox. Parce qu’il dispose également d’un tuner DVB-C intégré, avec lequel vous pouvez accéder au programme TV en direct sur votre ordinateur portable ou même votre smartphone dans le réseau domestique. Nous allons vous montrer comment configurer et utiliser le programme pour vous :

Configurer le tuner DVB-C sur la Fritzbox

Pour regarder la télévision via votre Fritzbox Cable, vous devez d’abord activer la fonction TV en direct dans l’interface utilisateur. Vous pouvez le faire via le navigateur de votre PC ou smartphone :

Dans un navigateur, entrez fritz.box dans la barre d’adresse Connectez-vous avec le mot de passe Fritzbox. Cliquez sur « DVB-C » dans le menu de gauche Cliquez sur TV en direct > Activer la TV en direct La Fritzbox vous informera alors dans une boîte de dialogue qu’elle doit être redémarrée. Confirmez avec « Ok ».

Parce que la Fritzbox est en train de redémarrer, votre WLAN n’est pas accessible pendant quelques minutes. Vous devrez peut-être reconnecter votre PC ou votre smartphone au WLAN de votre Fritzbox par la suite. Une fois reconnecté…

Rechargez la page ou entrez à nouveau fritz.box dans la ligne d’adresse de votre navigateur. Connectez-vous à nouveau avec votre identifiant. Cliquez sur DVB-C dans le menu de gauche puis sur Recherche de chaînes > Recherche de chaînes standard > Lancer la recherche de chaînes.

Après 5 à 15 minutes, la recherche de chaînes est terminée et – si tout a fonctionné – a trouvé des chaînes de télévision et de radio de votre fournisseur de câble. Dans le menu au-dessus de « TV en direct », vous pouvez voir quelles transmissions sont actuellement actives. Vous pouvez exécuter jusqu’à quatre flux en même temps, c’est-à-dire regarder la télévision sur quatre appareils différents en même temps.

Dans « Liste des chaînes », vous trouverez les programmes que votre câblodistributeur vous propose. Vous trouverez ici des chaînes en qualité SD et HD. HD a la résolution la plus élevée et vous donne une meilleure image :

Dans le chapitre suivant, nous vous montrerons comment regarder les chaînes sur votre PC.

TV sur PC avec Fritzbox Cable et VLC

Peut-être que le plus simple et le moins cher (parce que c’est gratuit) est de regarder la télévision par câble via le câble Fritzbox avec le lecteur VLC sur votre PC ou Mac. En bref, le lecteur VLC (nom original : Video LAN Client) est un lecteur open source financé par des dons pour presque tous les formats vidéo et audio imaginables. Il fonctionne dans sa propre version pour Windows, Mac, Linux, Android ou iOS.

Sur la Fritzbox, vous téléchargez d’abord une liste de chaînes, que vous pouvez ensuite ouvrir sur le lecteur VLC :

Ouvrez fritz.box dans n’importe quel navigateur sur le PC, Mac ou ordinateur portable sur lequel vous souhaitez regarder la télévision. Connectez-vous avec votre identifiant. Allez dans « DVB-C » et ici dans « Liste des chaînes ». Après une recherche de chaîne réussie, vous devriez voir les trois onglets « SD », « HD » et « Radio » en haut, ainsi que les icônes des chaînes disponibles dans le champ principal ci-dessous. Choisissez « SD », « HD » ou « Radio », faites défiler vers le bas et cliquez sur le lien de téléchargement « Créer une liste de stations ». Enregistrez le fichier .m3u. Répétez les étapes pour les autres types de chaînes afin de télécharger toutes les chaînes TV et radio. Téléchargez le lecteur VLC pour votre système d’exploitation à partir du site officiel ici. Installez et ouvrez VLC Player. Faites glisser et déposez la liste de chaînes souhaitée (fichier m3u) dans la fenêtre principale du lecteur VLC. Si vous cliquez sur le menu hamburger, vous devriez maintenant voir une liste de stations. Cliquez ici sur le programme TV souhaité. Ensuite, vous devriez pouvoir le voir (éventuellement après un court délai).

Vous pouvez zapper en cliquant sur « <<" ou ">> ». Vous terminez le programme en cliquant sur le bouton d’arrêt ou en quittant simplement le lecteur VLC.

Ne pas supprimer les listes de chaînes

Important : Si vous fermez le lecteur VLC, vous devrez probablement transférer à nouveau la liste des chaînes la prochaine fois que vous le démarrerez. Pour ce faire, faites simplement glisser et déposez à nouveau la liste des chaînes sur la fenêtre principale du lecteur VLC. Ne supprimez donc pas les listes de chaînes une fois qu’elles ont été téléchargées. Ton nom est:

tvsd.m3u -> pour les chaînes de télévision en définition standard

tvhd.m3u -> pour les chaînes de télévision en haute résolution, haute définition

radio.m3u -> pour les stations de radio par câble

Astuce : si vous ne vous souciez pas de savoir si vous voyez des stations en qualité HD ou SD, vous pouvez également faire glisser les deux listes de stations l’une après l’autre dans la fenêtre principale – et les programmes radio en plus. VLC allonge alors simplement la liste des chaînes et vous pouvez passer d’une chaîne à l’autre.

Soit dit en passant, si vous prévoyez de regarder la télévision ou d’écouter la radio de cette manière tous les jours et d’utiliser le lecteur VLC, un petit don au projet à but non lucratif serait juste.

Écoutez la radio avec Fritzbox et PC

Nous l’avons mentionné brièvement ci-dessus : votre accès à la télévision par câble vous donne généralement également accès à certaines stations de radio. Vous pouvez également utiliser le câble Fritzbox pour écouter la radio sur votre PC ou ordinateur portable. Dans le chapitre TV sur PC, nous avons décrit en détail comment cela fonctionne pour les chaînes de télévision et les stations de radio. Voici à nouveau en quelques mots les consignes pour les radios :

Ouvrez fritz.box dans un navigateur sur l’appareil final sur lequel vous souhaitez écouter la radio plus tard et connectez-vous avec votre identifiant. Cliquez sur DVB-C > Liste des chaînes dans le menu puis sur l’onglet « Radio ». Faites défiler la liste et sélectionnez « Créer une liste de chaînes ». Téléchargez le lecteur VLC si vous ne l’avez pas déjà fait, ouvrez-le et faites glisser et déposez la liste des stations radio.m3u que vous venez de télécharger sur la fenêtre principale du lecteur. En cliquant sur le menu hamburger, VLC devrait maintenant vous montrer une liste de chaînes. Cliquez sur la chaîne que vous voulez et elle devrait démarrer après un moment.

Vous pouvez aussi zapper ici en cliquant sur « <<" ou ">> ». Un clic sur le bouton d’arrêt met fin au programme radio.

Fritz App TV : la télévision sur votre smartphone

Regarder la télévision avec la Fritzbox sur votre smartphone est encore plus facile que de regarder la télévision sur votre PC. Parce que le fournisseur de Fritzbox AVM a développé la Fritz App TV à cet effet :

Téléchargez, installez et ouvrez Fritz App TV sur Google Play pour Android ou sur l’AppStore pour iPhone ou iPad. Sélectionnez « TV » ou « Radio » et appuyez simplement sur l’icône de la station souhaitée. Ensuite, le programme démarre peu de temps après.

Comme vous pouvez le voir, c’est beaucoup plus facile que notre méthode avec le lecteur VLC sur PC. AVM a simplement mis les chaînes SD et HD dans un aperçu pratique et ouvre les listes de chaînes dès le début.

Vous pouvez zapper ici en appuyant sur « <" ou "> » à gauche et à droite de la fenêtre vidéo. Vous terminez le programme en cours lorsque vous revenez à l’aperçu des stations ou quittez l’application.

Conseils pour la télévision en direct sur un câble Fritzbox

Pour cette contribution et les tests associés, nous avons consulté le service AVM. Nous avons les conseils suivants pour vous de la communication :

La télévision en direct via une Fritzbox ne fonctionne que si le câble Fritzbox direct connecté à une connexion filaire. Cela ne fonctionne pas si vous connectez votre Fritzbox en tant que client à un autre routeur/modem câble tel que la station Vodafone à l’aide d’un câble LAN.

Vous pouvez également utiliser la télévision en direct via un câble Fritzbox si vous n’avez pas (plus) de connexion Internet par câble. La condition préalable est que vous disposiez d’une connexion de télévision par câble en cours d’exécution. Il est déjà installé en standard dans de nombreux immeubles résidentiels collectifs et est inclus dans vos charges locatives annexes. Si vous pouvez connecter un téléviseur à votre connexion par câble comme d’habitude et utiliser le programme TV avec celui-ci, cela devrait également fonctionner avec votre Fritzbox Cable. Connectez-le simplement à la prise « Data » de la prise multimédia de votre connexion filaire à l’aide du câble coaxial fourni. Ensuite, démarrez la configuration comme décrit dans notre premier chapitre Configuration du tuner DVB-C.

Si l’élément de menu « DVB-C » manque dans l’interface utilisateur de votre Fritzbox, le service n’est probablement pas disponible pour vous. Cela peut être dû à des raisons techniques (par exemple, quelque chose ne va pas avec le câblage) ou simplement parce que vous n’avez pas de connexion de câble en état de marche ou activée.

TV en direct via Fritzbox avec DSL/fibre optique

Vous pouvez également regarder la télévision avec la Fritzbox via une connexion DSL ou fibre optique – si vous avez le bon fournisseur et le bon service pour cela. Selon AVM en août 2022, cela ne fonctionne que pour les connexions Telekom ou Vodafone DSL et uniquement si vous avez réservé les services MagentaTV ou Vodafone TV. La configuration fonctionne alors comme décrit dans notre chapitre Configurer le tuner DVB-C puis utiliser la TV en direct sur le PC ou la TV en direct sur le smartphone.

Seul l’élément de menu pour la télévision en direct peut se trouver à un endroit différent sur votre Fritzbox, par exemple en haut du menu horizontal à côté de « Fritz NAS » et « Mon Fritz ».