Comment faire une capture d’écran sur Samsung Galaxy Z Fold 4 (avec une longue capture d’écran)

Samsung a récemment lancé ses appareils pliables Galaxy de quatrième génération, Galaxy Z Fold 4 et Galaxy Z Flip 4. Étant donné que ces appareils sont livrés avec des facteurs de forme différents, l’utilisation de ces appareils est également différente. Et si vous possédez un Galaxy Z Fold 4, prendre une capture d’écran sur l’appareil est également un peu différent et difficile. Ici, dans ce guide, vous apprendrez comment faire une capture d’écran sur Galaxy Z Fold 4 avec le long guide de capture d’écran.

Le Galaxy Z Fold 4 est une tablette lorsqu’il est déplié et un téléphone lorsqu’il est plié. Le travail est donc définitivement différent. Et si vous utilisez Galaxy Z Fold pour la première fois, vous aurez un peu de mal à l’utiliser par rapport aux autres téléphones Android. Le Galaxy Z Fold 4 est livré avec un certain nombre de fonctionnalités uniques qui ne sont disponibles que pour les pliables.

Comment faire des captures d’écran sur Samsung Galaxy Z Fold 4

En parlant de la fonction de capture d’écran, il est facile de prendre une capture d’écran sur l’écran externe car il correspond à la taille du téléphone. Mais capturer des captures d’écran sur l’écran intérieur est difficile car il a un écran plus grand. Donc, si vous souhaitez connaître les différentes façons de faire une capture d’écran sur votre Samsung Galaxy Z Fold 4, vous pouvez suivre les méthodes mentionnées ci-dessous.

Capture d’écran à l’aide des boutons de raccourci

Étant donné que le pliable fonctionne sur une interface utilisateur basée sur Android, il prend en charge la combinaison de boutons pour prendre des captures d’écran. Il est activé par défaut et vous pouvez donc simplement suivre la combinaison de boutons mentionnée dans les étapes ci-dessous.

Ouvrez la page que vous souhaitez capturer sur votre Galaxy Z Fold 4. Appuyez maintenant Baisser le volume et Du pouvoir Boutonnez ensemble.

Lorsque vous appuyez sur les deux boutons, la capture d’écran sera capturée. Vous trouverez la capture d’écran avec plus d’options dans la partie inférieure de l’écran.



C’est donc la façon normale de prendre une capture d’écran. Mais l’utilisation de cette méthode dans l’affichage interne rend difficile la prise d’une capture d’écran. En effet, vous devez appliquer une pression d’une extrémité et vous devez étirer votre main car le bouton de volume et le bouton d’alimentation sont du même côté. Ainsi, vous pouvez accidentellement plier votre téléphone en prenant une capture d’écran. Maintenant, vous pouvez suivre des gestes pour surmonter cela.

Capture d’écran utilisant le geste de la paume

Galaxy Z Fold 4 est livré avec un geste par défaut pour capturer une capture d’écran. Vous pouvez utiliser votre Palm pour faire une capture d’écran sur Galaxy Z Fold 4 sans bouton d’alimentation ni bouton de volume. Suivez les étapes indiquées ci-dessous.

Ouvrez l’application Paramètres sur votre pliable. Aller à Avancé > Mouvements et gestes.

Chercher Balayez la paume pour capturer et activez-le.

Une fois le geste activé, rendez-vous sur la page que vous souhaitez capturer. À présent faites glisser le bord de votre main sur l’écran (de gauche à droite). Il capturera la capture d’écran et l’affichera au bas de votre écran avec plus d’options.

Voici donc comment vous pouvez capturer des captures d’écran sur Galaxy Z Fold 4 en utilisant votre paume. Passons maintenant à la méthode suivante.

Capture d’écran en mode flexible

Le nouveau Samsung Galaxy Z Fold 4 est livré avec le mode Flex. Lorsque vous fléchissez l’écran du pliable de 90 degrés, il change l’orientation et le deuxième écran affiche un tas d’outils pour effectuer différentes tâches. Vous pouvez également prendre des captures d’écran en utilisant le mode Flex. Suivez les étapes indiquées ci-dessous. N’oubliez pas que cela ne fonctionnera que sur l’affichage intérieur.

Ouvrez Paramètres > Fonctionnalités avancées. Allez maintenant à Labos > Panneau du mode flexible. Ici, vous pouvez choisir les applications dans lesquelles vous souhaitez utiliser le mode flexible. Vous devez vous assurer qu’il est activé pour l’application que vous souhaitez capturer dans la capture d’écran.

Ouvrez maintenant la page que vous souhaitez capturer et pliez l’appareil à 90 degrés pour en faire un ordinateur portable. La partie supérieure affichera la page tandis que la partie inférieure affichera quelques outils. Appuyez sur le capture d’écran icône et il capturera la page.

Capture d’écran à l’aide du menu Assistant

Tout comme la touche d’assistance sur iPhone, le Galaxy Z Fold 4 est livré avec un menu assistant qui comprend un tas d’outils dans un petit bouton. Vous pouvez utiliser cette fonction pour capturer des captures d’écran. Voyons comment utiliser cette fonctionnalité.

Ouvrez Paramètres et accédez à Accessibilité. Allez maintenant à Interaction et Dextérité > Menu Assistant. Activer le menu Assistant et il apportera un bouton flottant.

Appuyez sur le bouton et il affichera plusieurs outils que vous pouvez utiliser pour effectuer diverses tâches. Vous pouvez changer d’outils de Sélectionner les éléments du menu de l’assistant. Si l’option de capture d’écran n’est pas disponible par défaut, vous pouvez l’ajouter à partir des éléments. Ainsi, après avoir activé le bouton, accédez à la page que vous souhaitez capturer dans une capture d’écran. Appuyez sur le bouton puis appuyez sur Capture d’écran. Voilà, il faudra une capture d’écran que vous pourrez personnaliser davantage.

Capture d’écran avec S Pen

Oui, vous pouvez également prendre une capture d’écran avec votre S Pen. Et cette méthode pour capturer des captures d’écran sera beaucoup plus facile que les méthodes précédentes si vous utilisez le S Pen.

Une fois que le Galaxy Z Fold 4 se connecte au S Pen, il affiche une petite icône de stylo. Appuyez sur l’icône du stylo à l’aide de votre S Pen. Choisissez maintenant Sélection intelligente à partir des applications, puis sélectionnez la zone que vous souhaitez capturer dans une capture d’écran. Appuyez ensuite sur l’icône de téléchargement pour enregistrer la capture d’écran dans la Galerie.

Vous pouvez aussi utiliser Écriture d’écran option si vous ne souhaitez pas utiliser Smart Select. Dans Screen Write, il prendra la capture d’écran par lui-même et vous pourrez ensuite la modifier comme vous le souhaitez.

Capture d’écran utilisant des applications tierces

Le moyen le plus simple de prendre une capture d’écran consiste à appuyer deux fois ou à faire glisser trois doigts vers le bas pour effectuer une capture d’écran. Mais ces gestes ne sont pas disponibles sur l’appareil par défaut. Donc, pour cela, vous devrez utiliser des applications tierces. Il existe un tas d’applications disponibles sur le Play Store que vous pouvez essayer.

Tout ce que vous avez à faire est de trouver une application appropriée et d’accorder l’autorisation requise. Configurez ensuite le geste de double pression. Après la configuration, accédez à la page que vous souhaitez capturer et appuyez deux fois sur l’écran. Il va maintenant prendre une capture d’écran. Ce sera sans aucun doute le moyen le plus simple de capturer des captures d’écran, même sur un téléphone à grand écran.

Comment faire une capture d’écran de défilement sur Samsung Galaxy Z Fold 4 (capture d’écran longue)

Vous pouvez également prendre de longues captures d’écran sur votre Galaxy Z Fold 4. Elle est également appelée capture d’écran défilante qui vous permet de capturer plusieurs fenêtres en une seule capture d’écran. Ces fenêtres doivent faire partie d’une même page. Il est utile si vous souhaitez capturer la page Web complète, même la partie qui n’est pas visible à l’écran en premier lieu.

Ouvrez une page que vous souhaitez capturer dans une capture d’écran défilante. Prenez une capture d’écran à l’aide des gestes, des boutons de raccourci ou du menu de l’assistant. Il prendra une capture d’écran et affichera plusieurs options en bas. Il détectera automatiquement l’écran éligible pour une longue capture d’écran et affichera l’option supplémentaire. Si vous voyez quatre options après avoir pris une capture d’écran, vous pouvez sélectionner la première icône (avec icône double goutte). Il capturera la zone d’écran suivante.

Tu peux appuyez sur l’icône double goutte jusqu’à la dernière partie de la page.

Remarque : S’il y a deux côtés de défilement dans une fenêtre, l’icône de défilement ne s’affichera pas. Il n’affichera une icône déroulante que si cette page est éligible pour une longue capture d’écran.

C’est donc tout sur la façon de prendre une capture d’écran sur Galaxy Z Fold 4. Faites-nous savoir quelle est votre méthode préférée pour prendre des captures d’écran sur des téléphones pliables comme le Galaxy Z Fold 4.

