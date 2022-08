Comment réparer les applications Samsung Smart TV qui ne fonctionnent pas

Les applications de streaming ont remplacé les connexions traditionnelles au réseau câblé pour beaucoup. Les téléviseurs intelligents étant le principal appareil pour diffuser des films, des émissions de télévision et même des chaînes locales, il est important que les applications fonctionnent parfaitement. Cependant, il peut y avoir des moments où l’application ne fonctionne pas comme prévu et cela peut être ennuyeux. Dans ce guide, nous examinerons différentes façons de réparer les applications Samsung TV qui ne fonctionnent pas.

Lorsque les applications refusent de fonctionner sur un téléviseur, cela peut être ennuyeux, surtout lorsqu’il y a une émission ou un film particulier que vous vouliez regarder. Les applications qui ne fonctionnent pas ruinent simplement l’expérience de la télévision intelligente pour la plupart des utilisateurs. Il existe un bon nombre de méthodes de dépannage que vous pouvez suivre pour résoudre ce problème. Commençons.

Les applications Samsung TV ne fonctionnent pas – Réparons-le !

Nous avons répertorié un certain nombre de méthodes de dépannage que vous pouvez suivre pour résoudre ce problème. Si pour une raison quelconque, aucune des méthodes ne vous aide à travailler, il serait conseillé de faire vérifier votre téléviseur Samsung par le service client. Mais d’abord, essayez ces étapes de dépannage.

Effectuer une réinitialisation logicielle

Effectuer une réinitialisation logicielle sur votre Samsung Smart TV aidera à éliminer tout type de bugs ou de problèmes qui pourraient empêcher les applications de fonctionner ou de ne pas répondre correctement. De plus, lorsque vous effectuez une réinitialisation logicielle, vous ne perdrez aucune donnée. Vous pouvez suivre deux méthodes pour effectuer une réinitialisation logicielle.

Méthode 1

Dans la première méthode, vous devez allumer le téléviseur et saisir la télécommande du téléviseur. Tout ce que vous avez à faire est d’appuyer sur le bouton d’alimentation de votre télécommande et de le maintenir enfoncé. Le téléviseur doit s’éteindre puis se rallumer.

Méthode 2

La deuxième méthode est simple et facile. Éteignez simplement le téléviseur et débranchez-le de la source d’alimentation. Il est recommandé d’attendre 20 à 30 secondes, puis de rebrancher le téléviseur sur sa source d’alimentation.

Une fois que vous avez effectué la réinitialisation logicielle, lancez l’application à l’origine du problème. Si l’application fonctionne bien et est bonne, sinon, suivez la prochaine étape de dépannage.

Vérifier les mises à jour logicielles

Maintenant, votre téléviseur Samsung fonctionne sur TizenOS, ce qui est bien. Cependant, certains bugs peuvent empêcher les applications de fonctionner. Dans ce cas, il est préférable de vérifier si votre téléviseur Samsung dispose d’une mise à jour logicielle qui résoudra le problème. Suivez ces étapes pour mettre à jour votre téléviseur intelligent Samsung.

Assurez-vous que votre téléviseur est connecté au réseau Wi-Fi. Appuyez sur le bouton Accueil de votre télécommande et accédez à la page Paramètres. Sélectionnez l’option Support, puis choisissez Mise à jour logicielle. Mettez en surbrillance et sélectionnez l’option Mettre à jour maintenant pour télécharger la dernière mise à jour pour votre téléviseur. Une fois la mise à jour téléchargée, le téléviseur redémarrera pour installer la mise à jour. Une fois la mise à jour installée, vous pouvez maintenant vérifier et voir si l’application fonctionne correctement. Je ne rentre pas, autant suivre l’étape suivante.

Effacer le cache de l’application

Parfois, les applications peuvent présenter des problèmes si elles reçoivent une nouvelle mise à jour qui apporte des modifications. Avant de désinstaller l’application, cela vaut la peine d’essayer de vider le cache de l’application. Effacer le cache de l’application permet d’optimiser ses performances. Voici comment vous pouvez vider le cache de l’application sur votre téléviseur intelligent Samsung.

Appuyez sur le bouton menu de la télécommande de votre téléviseur et sélectionnez l’option Paramètres. Naviguez et sélectionnez l’option Assistance. Maintenant, sélectionnez Device Care suivi de l’option Gérer le stockage. Vous verrez une liste des applications qui ont été installées sur votre téléviseur. Sélectionnez l’application qui semble vous causer le problème Cliquez sur Afficher les détails. Une boîte apparaîtra sur votre écran. Naviguez et sélectionnez l’option Effacer le cache. Maintenant que le cache de l’application a été vidé, revenez à l’écran d’accueil et lancez l’application. Votre application devrait maintenant fonctionner correctement. Sinon, vous pouvez suivre l’étape suivante.

Réinstaller l’application

Si l’effacement du cache n’a pas fonctionné, la réinstallation de l’application devrait fonctionner parfaitement. Lorsque vous désinstallez l’application, vous supprimez également le cache et les autres fichiers de données liés à l’application. Suivez donc les étapes pour réinstaller une application sur votre téléviseur intelligent Samsung.

Appuyez sur le bouton Accueil de la télécommande de votre téléviseur et sélectionnez l’option Applications. Avec la page Applications ouverte, accédez à l’icône Paramètres dans le coin supérieur droit. Une liste de toutes les applications installées sur votre téléviseur s’affichera. Mettez l’application en surbrillance et choisissez l’option Supprimer. Si l’option Supprimer n’est pas visible, choisissez l’option Réinstaller. Si vous avez désinstallé l’application, appuyez sur le bouton Retour de la télécommande. Sélectionnez maintenant la zone de recherche et saisissez le nom de l’application que vous venez de désinstaller. À partir de la page de résultats, sélectionnez l’application et installez-la. Une fois l’application installée ou réinstallée, lancez la connexion à l’application avec vos coordonnées et vérifiez si l’application fonctionne parfaitement.

Vérifier les mises à jour de l’application

Si le problème concerne une application particulière, assurez-vous de vérifier s’il existe une nouvelle mise à jour disponible pour l’application dans la boutique d’applications Samsung sur votre téléviseur.

Accédez à l’accueil sur votre téléviseur. Sélectionnez Applications dans la bibliothèque d’applications sur l’écran d’accueil de votre téléviseur. Sur l’App Store, sélectionnez l’icône Paramètres (engrenage) dans le coin supérieur droit. Sélectionnez maintenant l’application que vous souhaitez mettre à jour. Appuyez sur l’option de mise à jour. C’est ça.

Si vous rencontrez toujours des problèmes, consultez la méthode de dépannage suivante.

Réinitialiser Samsung Smart Hub

Le Smart Hub est une nouvelle façon d’accéder à diverses applications dans différentes catégories. Comme il s’agit de la section principale qui héberge toutes vos applications, il est préférable de réinitialiser l’application Samsung Smart Hub. Tous les téléviseurs intelligents Samsung ne sont pas équipés du Samsung Smart Hub. Mais si votre téléviseur intelligent Samsung est équipé du Smart Hub, vous pouvez suivre ces étapes pour réinitialiser le Smart Hub.

Téléviseurs intelligents Samsung 2020 et antérieurs

Appuyez sur le bouton Menu de la télécommande de votre téléviseur et accédez au menu Paramètres. Sélectionnez maintenant l’option Support suivie de l’autodiagnostic. Vous devriez voir une option indiquant Réinitialiser Mart Hub. Sélectionnez-le pour réinitialiser le Smart Hub sur votre téléviseur.

Téléviseurs intelligents Samsung 2020 et plus récents

Saisissez la télécommande du téléviseur et appuyez sur le bouton Menu. Sélectionnez le menu Paramètres et accédez à Assistance. Sélectionnez Assistance puis Autodiagnostic. Maintenant, sélectionnez l’option Réinitialiser Smart Hub. Le Smart Hub sera réinitialisé et vous pourrez lancer l’application et voir si elle fonctionne.

Si l’application a toujours des problèmes et des problèmes, vous devrez peut-être suivre cette dernière étape.

Réinitialiser Samsung Smart TV

Si aucune des options n’a fonctionné pour vous, il est idéal d’effectuer une réinitialisation d’usine sur votre Samsung Smart TV. Notez que lorsque vous effectuez une réinitialisation d’usine, vous perdrez toutes les données, y compris les comptes qui ont été connectés, les applications installées, les paramètres du téléviseur et les réseaux wifi.

Assurez-vous donc que tous les paramètres et mots de passe sont mémorisés ou notés quelque part. Désormais, différents téléviseurs Samsung ont différentes manières d’effectuer une réinitialisation d’usine. Vous pouvez suivre ce guide qui vous montre les étapes pour effectuer une réinitialisation d’usine sur chaque téléviseur Samsung.

Emballer…

Voici les étapes de dépannage que vous devez suivre si et quand les applications de votre téléviseur intelligent Samsung cessent de fonctionner. Si les étapes n’ont toujours pas aidé et que votre téléviseur est toujours sous garantie, vous pouvez aussi bien le faire apporter au centre de service pour le faire réparer ou le remplacer. Si votre téléviseur ne peut pas être réparé ou n’est plus sous garantie, autant vous procurer une clé de diffusion en continu et profiter de toutes vos applications sur votre téléviseur Samsung.

