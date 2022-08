La première souris d’ordinateur : combien de boutons avait-elle ?

Avait un seul bouton, était en métal Avait deux boutons, était en plastique Avait un bouton, était en bois Avait un bouton, était en plastique

Choisissez votre réponse et le bon choix sera révélé. Bonne réponse : Avait un bouton, était en bois

En savoir plus sur la réponse de ce jeu-questionnaire…

La première souris d’ordinateur a été inventée au début des années 1960 par Douglas Engelbart pendant son séjour à l’Institut de recherche de Stanford à Menlo Park, en Californie. Engelbart a été décrit comme un visionnaire dans les années 1950 et 1960 lorsqu’un seul ordinateur enveloppait une version entière.

Les premiers prototypes de la souris consistaient en une coque en bois rectangulaire avec deux boules métalliques à l’intérieur : une pour l’axe X et une pour l’axe Y. Il n’y avait qu’un seul bouton sur le coin. L’appareil a été conçu à l’origine pour fonctionner avec le système informatique Xerox Alto et était appelé «indicateur de position XY pour un système d’affichage». Plus tard, Engelbart lui-même inventera le terme « souris ».

Comme vous pouvez l’imaginer, un appareil de cette nature était bien en avance sur son temps, mais peut-être que personne ne s’en est finalement rendu compte plus qu’Engelbart lui-même. La souris n’est devenue commercialement viable que lorsque le Macintosh d’Apple est entré en scène en 1984. En 1987, cependant, le brevet de son appareil a expiré et est tombé dans le domaine public.

Cela signifiait qu’Engelbart et ses collègues n’étaient pas en mesure de percevoir des redevances sur la souris une fois qu’elle était devenue largement utilisée. Plus d’un milliard de souris ont été vendues depuis le milieu des années 1980.